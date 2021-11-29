احذروا سم قاتل هذا الجزء من الدجاج تخلصوا منه فورا والسبب صادم وخطير

الدجاج من الأطعمة الغنية جدا بالبروتينات ولا يمكن الاستغناء عنها في أي منزل فهي يحبها الصغار والكبار، ويتميز الدجاج بطعمه الذكي ويمكن أن يطهو بعدة طرق مختلفة ومتنوعة، ولكن يجب الحذر عند طاهيها، فيوجد بها أماكن في غاية الخطورة يجب الحذر منها عند الطهي ونستعرض لكم أهم التفاصيل من خلال هذا المقال.قطع الدجاج التي يجب التخلص منها
في الدجاج توجد بعض القطع التي تعتبر سامة لجسم الأنسان ويوجد كثير من الناس الذين لا يعرفونها والتي يجب التخلص منها ومن هذه القطع الأتي:
- ذيل الدجاجة فيجب أن نقوم بقطعه والتخلص منه قبل عملية الطهي لاعتباره سام حيث يحتوي على البكتيريا والطفيليات التي تضر الجهاز الهضمي.
- رئة الدجاجة يجب التخلص منها عند غسل الدجاجة وذلك لاحتوائها على البكتيريا الرطبة فيمكن أن تدخل للجسم السموم التي لا يمكن التخلص منها بسهولة.
- رأس الدجاجة والتي تكون مليئة بالسموم والتي يجب التخلص منها سريعا قبل طهي الدجاجة، حيث يمكن من خلالها أن يصاب الأشخاص بكثير من الأمراض.
- أرجل الدجاجة يجب قطعها وإلقائها في القمامة وذلك لعدم وجود قيمة لها واحتوائها على ملوثات كثيرة.
يجب أن نقوم بغسل الدجاجة بشكل جيد حتى نزيل جميع الأوساخ والتراكمات التي بها لذلك سوف نوضح أفضل طريقة لغسل الدجاج من خلال النقاط الأتية:
- نحضر الدجاجة ونقوم بتقطيعها إلى 4 قطع او 8 قطع على حسب حجمها.
- نقوم بالتخلص من الأماكن التي قمنا بذكرها.
- نقوم بغسل الدجاجة بالماء أولا جيدا.
- نحضر الدجاجة ونضع عليها الملح كل قطعة على حدى وعصير ليمون مركز وخل مركز ثم نتركها في هذا المحلول لمدة ساعة على الأقل.
- بعد ذلك نقوم بغسلها جيدا بالماء كل قطعة على حدى وتصفيتها من الماء ثم طهوها جيدا.
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الدجاج من الأطعمة الغنية جدا بالبروتينات ولا يمكن الاستغناء عنها في أي منزل فهي يحبها الصغار والكبار، ويتميز الدجاج بطعمه الذكي ويمكن أن يطهو بعدة طرق مختلفة ومتنوعة، ولكن يجب الحذر عند طاهيها، فيوجد بها أماكن في غاية الخطورة يجب الحذر منها عند الطهي ونستعرض لكم أهم التفاصيل من خلال هذا المقال.قطع الدجاج التي يجب التخلص منها
في الدجاج توجد بعض القطع التي تعتبر سامة لجسم الأنسان ويوجد كثير من الناس الذين لا يعرفونها والتي يجب التخلص منها ومن هذه القطع الأتي:
- ذيل الدجاجة فيجب أن نقوم بقطعه والتخلص منه قبل عملية الطهي لاعتباره سام حيث يحتوي على البكتيريا والطفيليات التي تضر الجهاز الهضمي.
- رئة الدجاجة يجب التخلص منها عند غسل الدجاجة وذلك لاحتوائها على البكتيريا الرطبة فيمكن أن تدخل للجسم السموم التي لا يمكن التخلص منها بسهولة.
- رأس الدجاجة والتي تكون مليئة بالسموم والتي يجب التخلص منها سريعا قبل طهي الدجاجة، حيث يمكن من خلالها أن يصاب الأشخاص بكثير من الأمراض.
- أرجل الدجاجة يجب قطعها وإلقائها في القمامة وذلك لعدم وجود قيمة لها واحتوائها على ملوثات كثيرة.
يجب أن نقوم بغسل الدجاجة بشكل جيد حتى نزيل جميع الأوساخ والتراكمات التي بها لذلك سوف نوضح أفضل طريقة لغسل الدجاج من خلال النقاط الأتية:
- نحضر الدجاجة ونقوم بتقطيعها إلى 4 قطع او 8 قطع على حسب حجمها.
- نقوم بالتخلص من الأماكن التي قمنا بذكرها.
- نقوم بغسل الدجاجة بالماء أولا جيدا.
- نحضر الدجاجة ونضع عليها الملح كل قطعة على حدى وعصير ليمون مركز وخل مركز ثم نتركها في هذا المحلول لمدة ساعة على الأقل.
- بعد ذلك نقوم بغسلها جيدا بالماء كل قطعة على حدى وتصفيتها من الماء ثم طهوها جيدا.
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