طريقة عمل البسبوسة الشرقية بالقشطة في المنزل بمكونات بسيطة وغير مكلفة

البسبوسة من أهم أنواع وأشهر الحلويات المرملة التي تصنعها المرأة في المنزل ومحببة لدى الكثيرون من الكبار والصغار، ولكن في أغلب الأحيان تتضرر وتصبح سيئة للغاية وتريد السيدات صنعها بطريقة ناجحه وبسيطة مثل أشهر المحلات الحلواني بالمكسرات والقشطة الرهيبة لأنها تقدم بكثرة في المناسبات والحفلات وأعياد الميلاد، ولكن من خلال مقال اليوم نقدم لك طريقة الحلواني في صنع البسبوسة الشرقية في المنزل، وهي من اهم وأشهر الحلويات اللذيذة التي تتميز بالطعم الرائع والمذاق الذي لا يقاوم وهكذا نقدم لك طريقة بسيطة وسهلة لتحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة جدا وبأقل التكاليف. مكونات عمل البسبوسة ثلاثة أكواب من دقيق السميد.

ربع ملعقة بيكنج بودر.

قليل من الملح.

ربع كوب عسل أبيض.

نصف كوب سمن.

كاس من الحليب

كوب من الشراب الخفيف. خطوات تحضير البسبوسة نحضر وعاء ونضع فيه المكونات الجافة الدقيق السميد والبيكنج بودر والملح ونخلط المكونات جيداً. ثم نضيف الحليب إلى المكونات ونخلط المكونات مع بعضها مع إضافة السمن والعسل الأبيض ونخلط المكونات حتي تتجانس والحصول على قوام متزيج نحضر صينية الخبز مدهونه القليل من الزيت ثم نضع خليط البسبوسة وتزين بالمكسرات من اختيارك. تدخل الفرن على درجة حرارة 180 درجة حتي تصبح لونها ذهبي لأمع تخرج من الفرن نضيف عليها الشربات السخن ونغطيها حتي تبرد تماماً وتقدم. مكونات البسبوسة بالقشطة 2 كوب من الدقيق السميد.

كوب زبادي.

نصف كوب سكر.

نصف كوب سمن.

ربع كوب جوز هند.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

عبوتين من الكريمة.

للتزيين بالفستق. طريقة تحضير البسبوسة بالقشطة نحضر وعاء ونضيف السمن والسكر ونخلط المكونا جيداً نضيف الزبادي مع الاستمرار في الخلط المكونات حتي الحصول على قوام كريمي بعد ذلك نخلط المكونات الجافة مع بعضها، ثم نضيف السمن ونقلب المكونات باستمرار نحضر صينية الخبز ونضع خليط البسبوسة فيها ونوزعها بالتساوي في قالب الخبز تدخل الفرن على درجة 180 درجة حتي تنضج في نصفها ونضيف عليها القشطة والمكسرات وتدخل الفرن وتحصل على لون ذهبي نسكب القطر على سطح البسبوسة بالقشطة ونتركها لمدة 10 دقائق. الوسوم

البسبوسة من أهم أنواع وأشهر الحلويات المرملة التي تصنعها المرأة في المنزل ومحببة لدى الكثيرون من الكبار والصغار، ولكن في أغلب الأحيان تتضرر وتصبح سيئة للغاية وتريد السيدات صنعها بطريقة ناجحه وبسيطة مثل أشهر المحلات الحلواني بالمكسرات والقشطة الرهيبة لأنها تقدم بكثرة في المناسبات والحفلات وأعياد الميلاد، ولكن من خلال مقال اليوم نقدم لك طريقة الحلواني في صنع البسبوسة الشرقية في المنزل، وهي من اهم وأشهر الحلويات اللذيذة التي تتميز بالطعم الرائع والمذاق الذي لا يقاوم وهكذا نقدم لك طريقة بسيطة وسهلة لتحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة جدا وبأقل التكاليف. مكونات عمل البسبوسة ثلاثة أكواب من دقيق السميد.

ربع ملعقة بيكنج بودر.

قليل من الملح.

ربع كوب عسل أبيض.

نصف كوب سمن.

كاس من الحليب

كوب من الشراب الخفيف. خطوات تحضير البسبوسة نحضر وعاء ونضع فيه المكونات الجافة الدقيق السميد والبيكنج بودر والملح ونخلط المكونات جيداً. ثم نضيف الحليب إلى المكونات ونخلط المكونات مع بعضها مع إضافة السمن والعسل الأبيض ونخلط المكونات حتي تتجانس والحصول على قوام متزيج نحضر صينية الخبز مدهونه القليل من الزيت ثم نضع خليط البسبوسة وتزين بالمكسرات من اختيارك. تدخل الفرن على درجة حرارة 180 درجة حتي تصبح لونها ذهبي لأمع تخرج من الفرن نضيف عليها الشربات السخن ونغطيها حتي تبرد تماماً وتقدم. مكونات البسبوسة بالقشطة 2 كوب من الدقيق السميد.

كوب زبادي.

نصف كوب سكر.

نصف كوب سمن.

ربع كوب جوز هند.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

عبوتين من الكريمة.

للتزيين بالفستق. طريقة تحضير البسبوسة بالقشطة نحضر وعاء ونضيف السمن والسكر ونخلط المكونا جيداً نضيف الزبادي مع الاستمرار في الخلط المكونات حتي الحصول على قوام كريمي بعد ذلك نخلط المكونات الجافة مع بعضها، ثم نضيف السمن ونقلب المكونات باستمرار نحضر صينية الخبز ونضع خليط البسبوسة فيها ونوزعها بالتساوي في قالب الخبز تدخل الفرن على درجة 180 درجة حتي تنضج في نصفها ونضيف عليها القشطة والمكسرات وتدخل الفرن وتحصل على لون ذهبي نسكب القطر على سطح البسبوسة بالقشطة ونتركها لمدة 10 دقائق.

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