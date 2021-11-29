بنصف كيلو من الدقيق اعملى البريوش التركى بالجبنة اللذيذ

يعتبر البريوش من أنواع المعجنات الشرقية المشهورة، فهو يمتاز بشكله الجميل وقوامه الهش القطني الذى يجعل الكثير من الاشخاص يبحثون عن كيفية عمله فى المنزل ويكون ذى الجاهز واحلى كمان، وهو من المخبوزات المشهورة فى المطابخ التركية وقد ارتبط عمله ببعض الثقافات العربية المختلفة وخاصة فى أعياد الربيع ، واختلف عمله سادة أو بحشوات مختلفة من الحلو أو الحادق مثل حشوة العجوة أو الأجبان المختلفة التى تختلف حسب البلد التى تصنعه سواء عربية أو أوروبية، وسوف اقدم لكم متابعينا الأعزاء اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير البريوش التركي بالجبنة بالتفصيل. مكونات البريوش التركي بالجبنة مكونات البريوش التركي بالجبنة يتكون البريوش التركي بالجبنة من مكونات بسيطة جداً وغير مكلفة وموجودة بالمنزل وهى كالتالي: ١/٢ كيلو من الدقيق.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

كوب من الحليب الدافئ.

ملعقة كبيرة من السكر.

٢ حبة من البيض.

ملعقة كبيرة من الزبدة. للحشو جبنة مبشورة أى نوع جبنة.

زيت زيتون. للتزيين سمسم.

صفار بيض.

٢ ملعقة كبيرة من اللبن. طريقة الاعداد والتحضير طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل البريوش التركي بالجبنة سهلة ويمكنك تنفيذها بكل سهولة فى المنزل وهى كمايلي: نقوم بتذويب الخميرة مع السكر فى الحليب الدافئ ونتركها جانباً لمدة ١٠ دقائق. نحضر وعاء عميق للعجن وننخل به الدقيق ونضيف عليه الملح والزيت والبيض ونقلبهم مع بعض جيداً. بعد ذلك نضيف عليهم خليط اللبن والخميرة ونعجن لمدة ١٥ دقيقة حتى تتكون لدينا عجينة ملساء ومطاطة. نغطى العجينة بكيس من البلاستيك ونتركها حتى تختمر لمدة ساعة على الأقل. ثم نقسم العجينة إلى ١٠ كورة متساوية الحجم. نفرد كل كرة على شكل بيضاوي ونقطعها شرائح بالطول من جانب واحد. نرش الجبنة المبشورة على العجين ثم نقوم بلفها بطريقة مائلة. ثم نلفها كدائرة ونكرر هذه الخطوة حتى ننتهى من كمية الكور كلها. نرصهم فى صينية ونتركها حتى يختمروا مرة ثانية لمدة ٣٠ دقيقة. ثم ندهن الوجه بخليط صفار البيض واللبن المخفوق ونرش عليها السمسم. ندخلها الفرن المسخن مسبقاً على درجة حرارة ١٨٠ لمدة من ٢٠ : ٢٥ دقيقة حتى ينضج.ويصبح لونه ذهبية أو محمر وجميل وبالف صحة وعافية. الوسوم

يعتبر البريوش من أنواع المعجنات الشرقية المشهورة، فهو يمتاز بشكله الجميل وقوامه الهش القطني الذى يجعل الكثير من الاشخاص يبحثون عن كيفية عمله فى المنزل ويكون ذى الجاهز واحلى كمان، وهو من المخبوزات المشهورة فى المطابخ التركية وقد ارتبط عمله ببعض الثقافات العربية المختلفة وخاصة فى أعياد الربيع ، واختلف عمله سادة أو بحشوات مختلفة من الحلو أو الحادق مثل حشوة العجوة أو الأجبان المختلفة التى تختلف حسب البلد التى تصنعه سواء عربية أو أوروبية، وسوف اقدم لكم متابعينا الأعزاء اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير البريوش التركي بالجبنة بالتفصيل. مكونات البريوش التركي بالجبنة مكونات البريوش التركي بالجبنة يتكون البريوش التركي بالجبنة من مكونات بسيطة جداً وغير مكلفة وموجودة بالمنزل وهى كالتالي: ١/٢ كيلو من الدقيق.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

كوب من الحليب الدافئ.

ملعقة كبيرة من السكر.

٢ حبة من البيض.

ملعقة كبيرة من الزبدة. للحشو جبنة مبشورة أى نوع جبنة.

زيت زيتون. للتزيين سمسم.

صفار بيض.

٢ ملعقة كبيرة من اللبن. طريقة الاعداد والتحضير طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل البريوش التركي بالجبنة سهلة ويمكنك تنفيذها بكل سهولة فى المنزل وهى كمايلي: نقوم بتذويب الخميرة مع السكر فى الحليب الدافئ ونتركها جانباً لمدة ١٠ دقائق. نحضر وعاء عميق للعجن وننخل به الدقيق ونضيف عليه الملح والزيت والبيض ونقلبهم مع بعض جيداً. بعد ذلك نضيف عليهم خليط اللبن والخميرة ونعجن لمدة ١٥ دقيقة حتى تتكون لدينا عجينة ملساء ومطاطة. نغطى العجينة بكيس من البلاستيك ونتركها حتى تختمر لمدة ساعة على الأقل. ثم نقسم العجينة إلى ١٠ كورة متساوية الحجم. نفرد كل كرة على شكل بيضاوي ونقطعها شرائح بالطول من جانب واحد. نرش الجبنة المبشورة على العجين ثم نقوم بلفها بطريقة مائلة. ثم نلفها كدائرة ونكرر هذه الخطوة حتى ننتهى من كمية الكور كلها. نرصهم فى صينية ونتركها حتى يختمروا مرة ثانية لمدة ٣٠ دقيقة. ثم ندهن الوجه بخليط صفار البيض واللبن المخفوق ونرش عليها السمسم. ندخلها الفرن المسخن مسبقاً على درجة حرارة ١٨٠ لمدة من ٢٠ : ٢٥ دقيقة حتى ينضج.ويصبح لونه ذهبية أو محمر وجميل وبالف صحة وعافية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بنصف كيلو من الدقيق اعملى البريوش التركى بالجبنة اللذيذ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.