أقوى ماسك طبيعي لحيوية البشرة وإزالة الحبوب

ماسك طبيعي لحيوية البشرة يعمل بشكل كبير علي تفتيح البشرة من أول استخدام ويتكون من مكونات طبيعية موجوده في كل منزل دون أضرار جانبيه حيث تبحث كل فتاه علي بشرة مشرقة كالقمر وتبحث علي نضارة البشرة بشكل كبير جدا وبشرة خالية من العيوب وجميلة دون مواد ضارة بالبشرة مثل الكريمات الجاهزة التي تسبب بعض المشاكل للبشرة واليوم نقدم من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن عمل ماسك طبيعي لحيوية البشرة والحصول علي بشرة مشرقة وجميلة2021.

مكونات عمل ماسك طبيعي لحيوية البشرة وتفتحها فوري كالقمر

نقدم لكم المكونات التي سوف نستخدمها لتحضير الماسك الطبيعي من مكونات طبيعية موجودة في كل منزل وهي كما يأتي:-

معلقتين من الحليب البودرة.

معلقة ونصف من النشا.

معلقة كبيرة من الكركم.

ثلاث معالق من ماء الورد.

معلقة من عصير الليمون.

طريقة التحضير والاستخدام

سوف نتعرف علي طريقة تحضير سهلة للغاية داخل المنزل بخطوات سهلة للغاية تساعد علي عمل ماسك طبيعي دون تكلفة ولا تعب وهي كما يلي:-

نقوم بإحضار إناء ونضع بداخله الكركم والحليب البودرة والنشا ونقلب المكونات الجافة جيدا حتي تتجانس. ثم نضيف ماء الورد بتدريج ونقلب الخليط جيدا حتي يصبح خليط كريمي متجانس جيدا ولين للغاية. ثم نغسل البشرة جيدا ونفرد طبقة من الخليط علي الوجه بتساوي ونتركها لمدة 30 دقيقة أو اكثر. نقوم بغسل البشرة بعد الفترة المحددة ونكرر العملية ثلاث مرات في الأسبوع لمدة شهر.

ماسك الخميرة لتفتيح البشرة الدهنية

نتعرف معا علي المكونات الخاصة بعمل الماسك الخرافي من مكونات طبيعية وفي اقل وقت ممكن وهي كالاتي:-

معلقة من الخميرة البيرة.

ربع كوب من ماء الورد.

طريقة التحضير والاستخدام

نقدم لكم اسهل طريقة لتحضير الماسك في المنزل بخطوات سهلة جدا دون تعب وهي كالتالي:-

نحضر وعاء عميق ونضيف الخميرة ومعلقتين من ماء الورد ونقلبهم حيدا حتي يصبح خليط كريمي. نضع الماسك علي الوجه ونتركه لمدة تتراوح من بين 20 دقيقة إلي 30 دقيقة ثم نغسل البشرة جيدا. نكرر الماسك ثلاث مرات في الأسبوع لمدة شهر للحصول علي افضل درجات التفتيح وتنظيف البشرة الدهنية.

فوائد عمل كريم البطاطس المضمون لحل جميع المشاكل من البشرة

سوف نتعرف علي بعض الفوائد الخاصة بالكريم الرهيب للبشرة التي يعد من اقوي الكريمات التي تساعدنا في الحصول علي بشرة مثالية وهي كالاتي:-