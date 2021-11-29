الرمان على النار كنز هائل اغلي من الذهب هتندمي أنك مجربتهاش فكرة جديدة متخطرش على بالك

استخدامات الرمان كثيرة ولا تعد ولا تحصى وغير انه من الفواكه اللذيذة التي يستمتع الجميع بتناولها إلى أنه له العديد من الاستخدامات الأخرى مثل أن يستخدم في صناعة الحلويات اللذيذة والمشروبات الرائعة والمنعشة كما أنه أيضا يضاف لبعض الأطعمة فبعض الشعوب تضيف الرمان إلى ورق العنب حتى يكسبه طعمًا حامضًا وجميلًا، ‏وإضافة إلى كل هذه الاستخدامات فرمان يحتوي على العديد من الفيتامينات المهمة للجسم الإنسان والتي تؤدي إلى تقوية جهاز المناعة لكننا من خلال هذا المقال سنتعرف على طريقة جديدة لاستخدام الرمان وهي طريقة وضع الرمان على النار لعمل دبس الرمان.

‏طريقة صناعة دبس الرمان

عادة يقوم الجميع بشراء دبس الرمان جاهزًا من الأسواق، ‏وهذا يعتبر الطريقة الطبيعية للحصول على الرمان ولكن يمكن صناعة دبس الرمان في المنزل بطريقة سهلة ومناسبة ولا تستغرق الكثير من الوقت ‏وفيما يلي سنة تعرف على مكونات صناعة دبس الرمان:

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ستة أكواب من عصير الرمان الذي تم تصفيته ‏فدبس

الرمان يحتاج إلى كمية كبيرة من الرمان المعصور.

كوب من عصير الليمون.

نصف كوب من السكر.

فيما يلي الطريقة التي سنحتاجها في صناعة دبس الرمان:

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نقوم بوضع عصير الرمان في قدر مناسب ونتركه على النار حتى يغلي.

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‏ بعد ذلك نقوم باضافة عصير الليمون له وتقليبهما معًا.

نضع السكر تدريجيًا ونستمر في التقليب ختى يمتزج الخليط.

نضع الخليط على النار ونتركه يغلي لفترة طويلة حتى

نلاحظ تراكم طبقة سميكة في قاع القدر.

نقوم باستخلاص هذه الطبقة السميكة ونضعها في علبة صالحة للاستخدام.

فوائد دبس الرمان

دبس الرمان من الأشياء التي تستخدم كمحسنات للطعام ويتم إضافتها إلى العديد من المأكولات الشهية ولذيذة ‏لانه يضيف للطعام نكهة لذيذة ومن خلال النقاط التالية سنتعرف على فوائد دبس الرمان:

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