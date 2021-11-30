وصفات تقوية وتكثيف الشعر بطرق ووصفات بسيطة

تتنوع وصفات تقوية الشعر، حيث يحتاج الشعر للرعاية المناسبة لأن هناك العديد من الأخطاء في العناية بالشعر وهو مايؤثر بشكل سلبي على الشعر، والضغط المتزايد الذي يؤثر على الجسم بطرق مختلفة يجعل الشعر ضعيفًا، ويمكن تقويته بالوصفات الطبيعية للحصول على شعر قوي بشكل طبيعي.

الطبيعة مليئة بالعناصر الغنية لعلاج الكثير من المشاكل الشعر التي من الممكن أن نواجهها، ومن أهم المواد الطبيعية لتقوية الشعر ما يلي:

زيت جوز الهند يتغلغل في جذع الشعرة ويغذيها بالأحماض الدهنية، لذلك فهو يعتبر من أفضل المكونات الطبيعية لتقوية وتنعيم الشعر.

المكونات

اثنان ملاعق كبيرة:

زيت جوز الهند الدافئ.

قبعة استحمام.

طريقة التحضير

بللي الشعر قليلا، ودلكي فروة الرأس بلطف بالزيت الدافئ.

ثم غطي الشعر بالكامل من الجذور إلى الأطراف.

غطي الشعر بقبعة الاستحمام لمدة 30 دقيقة.

اغسلي شعرك بالشامبو.

الشاي الأخضر مفيد جدًا للشعر، حيث يمكنه حل المشاكل المتعلقة بالشعر، ويحتوي العسل على خصائص مضادة للجراثيم ومضادات الأكسدة، لذلك تجعل هذه الوصفة الشعر قويًا وصحيًا ولامعًا.

قليل من أوراق الشاي الأخضر.

ملعقة عسل.

ملعقة كبيرة زيت جوز الهند.

كوب من الماء المغلي.

ضعي أوراق الشاي الأخضر في إناء مع كوب من الماء المغلي.

أضيفي زيت جوز الهند والعسل إلى الخليط السابق واخلطيهم جيداً.

ضعي الخليط على الشعر وفروة الرأس.

اتركي شعرك لمدة 30 دقيقة قبل شطفه.

ملحوظة: قبل وضع الخليط على شعرك، يرجى الانتباه إلى درجة حرارة الخليط لتجنب الحروق.

تعتمد هذه الوصفة على الزيوت الأساسية التي تقوي بصيلات الشعر وترممها من الداخل إلى الخارج وتجعلها سميكة وطويلة.

4 ملاعق صغيرة من زيت بذور العنب.

قطرتان من زيت الزعتر العطري.

قطرتان من زيت خشب الأرز.

نصف ملعقة صغيرة من زيت الجوجوبا.

3 قطرات من زيت اللافندر الأساسي.

3 قطرات من زيت إكليل الجبل العطري.

مناشف دافئة.

اخلطي جميع الزيوت، ثم دلكي فروة الرأس برفق.

غطي الشعر من الجذور حتى الأطراف بمزيج الزيت.

غطي شعرك بمنشفة ساخنة لمدة 10 دقائق ثم اغسليه بالشامبو.

الجدير بالذكر أن الزيوت الأساسية مثل زيت جوز الهند وزيت الزيتون يعتبرا من الزيوت الأساسية المستخدمة في تقوية وتكثيف الشعر بشكل كبير، ويجب الإستخدام المتكرر اليومي لتلك الزيوت سواء جوز الهند أو زيت الزيتون من أجل مزيدا من التقوية والتكثيف للشعر، خاصة وأن تلك الزيوت تعمل على تقوية بصيلة الشعر بشكل كبير وهو الأمر الذي يزيد من تكثيف الشعر بشكل كبير.

هذا وننصح دوما بضرورة الإهتمام بالشعر من خلال استخدام الشامبو والبلسم المناسب لنوع الشعر، كما ننصح بضرورة التصفيف من خلال استخدام ممشط لين حتى لا يؤثر على الشعر ويحدث نوع من تقصف الشعر بأي حال من الأحوال، ويعد الشامبو والبلسم من العناصر الهامة فضلا عن الوصفات الطبيعية المستخدمة من أجل الاهتمام بالشعر.