طريقة عمل القراقيش بالكمون بطريقة صحيحة وسهلة لكل الناس

القراقيش بالكمون حبيبة الجميع بطريقة مختلفة وممتعة، تعتبر هذه القراقيش من أكثر المخبوزات المسلية والتي نتناولها بكثرة على وجبة الإفطار مع المشروبات الساخنة مثل الحليب أو الشاي، تختلف طريقة عملها من طريقة إلى أخرى من حيث المكونات وطريقة التشكيل منها الشكل الدائري أو الأصابع أو المربعة، وتحتوي هذه الطريقة على مجموعة من المكونات الصحية للجسم والتي تكسبه مناعة قوية، فهيا بنا نتعرف على طريقة تحضير القراقيش بالكمون مثل المخابز وعرض مكوناتها بوضوح من خلال مقالنا هذا.

مكونات عمل القراقيش بالكمون

القراقيش بالكمون من المخبوزات التي يحبها الكثير ويقبلون عليها بدون تفكير فهيا بنا نتعرف على مكونات عملها وهي كما يلي:-

٦ أكواب من الدقيق.

٢ ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

كوب ونصف من السمنة.

٢ ملعقة كبيرة من السمسم.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

كوب من الماء الدافئ.

ملعقة صغيرة من اليانسون.

نصف كوب من الزيت.

ملعقة صغيرة من السكر.

طريقة الإعداد والتحضير

تختلف طريقة عمل القراقيش من طريقة إلى أخرى وهذه الطريقة يتم تحضيرها بالأعشاب الصحية والآن سوف نعرض لكم هذه الطريقة وهي كالتالي:-