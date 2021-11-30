طريقة عمل القراقيش بالكمون بطريقة صحيحة وسهلة لكل الناس

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القراقيش بالكمون حبيبة الجميع بطريقة مختلفة وممتعة، تعتبر هذه القراقيش من أكثر المخبوزات المسلية والتي نتناولها بكثرة على وجبة الإفطار مع المشروبات الساخنة مثل الحليب أو الشاي، تختلف طريقة عملها من طريقة إلى أخرى من حيث المكونات وطريقة التشكيل منها الشكل الدائري أو الأصابع أو المربعة، وتحتوي هذه الطريقة على مجموعة من المكونات الصحية للجسم والتي تكسبه مناعة قوية، فهيا بنا نتعرف على طريقة تحضير القراقيش بالكمون مثل المخابز وعرض مكوناتها بوضوح من خلال مقالنا هذا.مكونات عمل القراقيش بالكمون
القراقيش بالكمون من المخبوزات التي يحبها الكثير ويقبلون عليها بدون تفكير فهيا بنا نتعرف على مكونات عملها وهي كما يلي:-
- ٦ أكواب من الدقيق.
- ٢ ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- كوب ونصف من السمنة.
- ٢ ملعقة كبيرة من السمسم.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- كوب من الماء الدافئ.
- ملعقة صغيرة من اليانسون.
- نصف كوب من الزيت.
- ملعقة صغيرة من السكر.
تختلف طريقة عمل القراقيش من طريقة إلى أخرى وهذه الطريقة يتم تحضيرها بالأعشاب الصحية والآن سوف نعرض لكم هذه الطريقة وهي كالتالي:-
- نحضر كوب ونضع به الخميرة الفورية والسكر والماء الدافئ، ونقلبهم جيداً ثم نتركها لمدة ١٠ دقائق حتى تخمر قليلاً.
- ثم ننخل كمية الدقيق المطلوبة بالمنخل السلك ونقلب به رشة الملح ونعمل حفرة في المنتصف.
- نضع الزيت والسمنة في مقلاة على النار ونقلب بهم السمسم واليانسون حتى نحمصهم قليلاً.
- نسكب هذا الخليط في الحفرة الموجودة بالدقيق ونقلب باستخدام الملعقة الخشبية حتى يتشرب الدقيق السمنة.
- نترك المزيج يبرد ثم نفرك باليد جيداً ثم نسكب خليط الخميرة عليهم، ونقلب مع إضافة الماء بالتدريج.
- نعجن الخليط حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة سهلة التشكيل بعد ذلك نغطيها ونتركها حتى ترتاح.
- بعد ذلك نقوم بتشكيل العجينة على وتقطيعها حسب الرغبة ونرصها في صينية مدهونة ونتركها مرة أخرى تخمر.
- ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية ونتركها حتى تحمر لمدة نصف ساعة.
- نخرج الكعك من الفرن ونتركه حتى يبرد ثم نقدمه بألف هنا وشفا.
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القراقيش بالكمون حبيبة الجميع بطريقة مختلفة وممتعة، تعتبر هذه القراقيش من أكثر المخبوزات المسلية والتي نتناولها بكثرة على وجبة الإفطار مع المشروبات الساخنة مثل الحليب أو الشاي، تختلف طريقة عملها من طريقة إلى أخرى من حيث المكونات وطريقة التشكيل منها الشكل الدائري أو الأصابع أو المربعة، وتحتوي هذه الطريقة على مجموعة من المكونات الصحية للجسم والتي تكسبه مناعة قوية، فهيا بنا نتعرف على طريقة تحضير القراقيش بالكمون مثل المخابز وعرض مكوناتها بوضوح من خلال مقالنا هذا.مكونات عمل القراقيش بالكمون
القراقيش بالكمون من المخبوزات التي يحبها الكثير ويقبلون عليها بدون تفكير فهيا بنا نتعرف على مكونات عملها وهي كما يلي:-
- ٦ أكواب من الدقيق.
- ٢ ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- كوب ونصف من السمنة.
- ٢ ملعقة كبيرة من السمسم.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- كوب من الماء الدافئ.
- ملعقة صغيرة من اليانسون.
- نصف كوب من الزيت.
- ملعقة صغيرة من السكر.
تختلف طريقة عمل القراقيش من طريقة إلى أخرى وهذه الطريقة يتم تحضيرها بالأعشاب الصحية والآن سوف نعرض لكم هذه الطريقة وهي كالتالي:-
- نحضر كوب ونضع به الخميرة الفورية والسكر والماء الدافئ، ونقلبهم جيداً ثم نتركها لمدة ١٠ دقائق حتى تخمر قليلاً.
- ثم ننخل كمية الدقيق المطلوبة بالمنخل السلك ونقلب به رشة الملح ونعمل حفرة في المنتصف.
- نضع الزيت والسمنة في مقلاة على النار ونقلب بهم السمسم واليانسون حتى نحمصهم قليلاً.
- نسكب هذا الخليط في الحفرة الموجودة بالدقيق ونقلب باستخدام الملعقة الخشبية حتى يتشرب الدقيق السمنة.
- نترك المزيج يبرد ثم نفرك باليد جيداً ثم نسكب خليط الخميرة عليهم، ونقلب مع إضافة الماء بالتدريج.
- نعجن الخليط حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة سهلة التشكيل بعد ذلك نغطيها ونتركها حتى ترتاح.
- بعد ذلك نقوم بتشكيل العجينة على وتقطيعها حسب الرغبة ونرصها في صينية مدهونة ونتركها مرة أخرى تخمر.
- ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية ونتركها حتى تحمر لمدة نصف ساعة.
- نخرج الكعك من الفرن ونتركه حتى يبرد ثم نقدمه بألف هنا وشفا.
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