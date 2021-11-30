حضري فطائر السوسيس بكل سهولة وبساطة بالمنزل بقوام هش جداً

تعتبر فطائر السوسيس ، من أشهي وألذ أنواع المخبوزات والمعجنات التي يمكن تحضيرها في المنزل بدلاً من شرائها من الخارج، فهي يتم تحضيرها من خلال مكونات بسيطة متوفرة بالمنزل، وهي من المعجنات التي تضاف إليها الخميرة مما تجعلها هشة وقطنية ويمكن استخدام عجينة الفطائر هذه لعمل فطائر حلوة وحادقة، ويمكن أن تحشى هذه الفطائر بالعديد من الحشوات مثل الجبنة والخضروات والسجق وأصابع الكفتة وغيرها، يمكن تقديم هذه الفطائر في وجبة الإفطار مع كوب من الشاي والحليب، ويمكن أيضاً يمكن تقديمها كوجبة مدرسية للأطفال، لأنها تحتوي علي العديد من الفيتامينات، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل فطائر السوسيس بخطوات سهلة وبسيطة جداً.

مكونات عمل فطائر السوسيس

سوف نتعرف من خلال هذا المقال على مكونات عمل الفطائر وهي كما يلي:-

4 كوب دقيق أبيض.

كوب لبن دافئ.

كوب ماء دافئ .

ملعقة كبيرة خميرة .

2 ملعقة كبيرة سكر.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ربع كوب زيت.

ملعقة صغيرة بيكينج بودر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

الحشو

أصابع سوسيس.

لدهن الوجه

بيضة

ربع ملعقة قهوه سريعة الذوبان.

نصف ملعقة سكر.

2 ملعقة كبيرة لبن.

سمسم.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير فطائر السوسيس بكل سهولة وبساطة في المنزل وهي كالآتي:-

نحضر العجان الكهربائي ونضع فيه الدقيق والسكر والبكينج بودر ورشة الملح وملعقة الخميرة وتخلط المكونات جيداً. ثم بعد ذلك نضع البيضة والزيت واللبن ونعجن جيداً مع إضافة الماء الدافئ تدريجياً حتي نحصل على عجينة لينة متماسكة وطرية غير لاصقة باليد. نستمر في العجن لمدة لا تقل عن 10 دقائق بعد ذلك توضع العجينة في وعاء وتترك لتختمر في مكان دافئ، حتي يتم يتضاعف حجمها. نقوم بفرد العجينة على سطح مرشوش بالدقيق باستخدام النشابة وبسمك رقيق ومتوسط. تقطع العجينة إلي شرائح متناسبة مع حجم السوسيس، نأخذ كل شريحة ونلفها علي أصابع السوسيس لفة واحدة فقط ثم نقطع الجزء المتبقي من العجين. ثم نلف العجين على واحدة أخرى من السوسيس لفة واحدة ونقطع العجين وهكذا حتي الانتهاء من الكمية. توضع الفطائر في صينية مدهونة بالزيت وتترك لكي تختمر مرة أخرى ويتضاعف حجمها مع مراعاة تغطيتها. ثم نقوم بخلط البيضة مع السكر والقهوة الحليب ونقلب المكونات جيداً ثم ندهن وجه الفطائر بالخليط ثم ترش بالسمسم.

طريقة التسوية