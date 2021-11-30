وصفات لتفتيح البشرة بطرق طبيعية

وصفات لتفتيح البشرة، يعد استخدام وصفات ماسكات الوجه الطبيعية لتفتيح البشرة من أفضل الطرق وأكثرها أمانًا للتفتيح طويل الأمد، يجب الإبتعاد عن مستحضرات التجميل التي تحتوي على مواد كيميائية وفي بعض الأحيان لها آثار جانبية، فقد تكون مناسبة لبعض أنواع البشرة دون غيرها، لذا تعرفي على المزيد حول وصفات ماسكات التفتيح الطبيعية في المقال التالي.

يساعد النشا على تبييض وتفتيح لون البشرة، مما يجعل البشرة أكثر نعومة، يمكن لمزيج النشويات وخاصة الليمون أن يقشر البشرة مما يساعد على التخلص من الخلايا المتهالكة كما أنه يزيد من ترطيب البشرة ويمنع الجفاف.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

4 ملاعق كبيرة من الزبادي.

عصير ليمون.

نضعها في طبق عميق النشا وأضف عصير الليمون.

يتم إضافة الزبادي إلى الخليط وتمزج المكونات جيدًا حتى يكون الخليط متجانس.

انشري الخليط على الجلد ووزعيه بالتساوي.

اتركي المزيج على البشرة لمدة عشرين دقيقة.

استخدمي لوشن مناسب وماء دافئ لغسل الجلد لإزالة الخليط المتبقي.

كرر هذا القناع مرتين في الأسبوع للحصول على التأثير المطلوب.

بعد وضع الخليط، يرجى الحرص على عدم تعريضه لأشعة الشمس المباشرة.

يعتبر ماء الأرز من أهم التركيبات الطبيعية للعناية بالبشرة، ويمكن حذف كريمات ومستحضرات العناية بالبشرة باهظة الثمن واستبدالها بماء الأرز، والذي يتميز بفعالية كبيرة وتكلفة منخفضة.

2 ملعقة كبيرة من الأرز.

1 ملعقة كبيرة من العسل.

ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم.

ضعي مكونات الوصفة في وعاء واخلطيها جيدًا للحصول على تناسق جيد.

ضعيه على البشرة واتركيه لمدة 20 دقيقة ثم اغسليه بالماء وكرري هذه الصيغة لمدة ثلاثة أيام.

وصفة الطماطم لتفتيح البشرة الدهنية

تسهم الطماطم في تبييض البشرة الدهنية وهو الأمر الذي يعمل على انقباش في مسام البشرة والقضاء بشكل كبير على حب الشباب.