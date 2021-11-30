بدون ما تمتص زيت طريقة قلي السمبوسة باللحمة المفرومة بطعم مقرمش ولذيذ

السمبوسة تعتبر من المقبلات التي تساعد على فتح الشهية ولكن بعض الأشخاص لا يحبون تناولها لأنها تكون مقلية في الزيت، وفي هذه الحالة تكون مليئة بالسعرات الحرارية وغير صحية، ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل عجينة السمبوسة المقلية بدون زيت فتابعونا. طريقة عمل السمبوسة المقلية بدون زيت طريقة عمل السمبوسة المقلية بدون زيت المكونات: 5 أكواب من الدقيق.

ربع كوب حليب بودرة.

نصف كوب من الزيت.

2 كوب ماء دافئ.

ملعقة كبيرة سكر.

2 ملعقة كبيرة خميرة.

رشة ملح. مكونات الحشوة: لحمة مفرومة.

بازلاء مسلوقة.

جزر مسلوق.

زيت.

بصلة مفرومة.

ملح وفلفل أسود.

بهارات مشكلة.

بيضة للوجه. طريقة التحضير: نحضر وعاء كبير ونضع به الماء الدافئ مع الخميرة والسكر و2 كوب من الدقيق ونقلب المكونات حتى تتجانس ثم تغطي ونتركها جانبا حتى تختمر.

بعد ذلك نضيف باقي كمية الدقيق والزيت مع الحليب ونعجن المكونات مرة أخرى لمدة 10 دقائق للحصول على عجينة متماسكة وناعمة.

نقطع العجينة على شكل دوائر ونتركها جانبا حتى ترتاح ثم نقوم بتحضير الحشوة عن طريق وضع وعاء على النار به زيت.

ثم نضيف البصل ونتركه حتى يتشوح ونضع البازلاء والجزر ونقلب ثم اللحمة المفرومة والبهارات ونقلب المكونات حتى تنضج.

نرفع الخليط من النار ونتركه جانبا حتى يبرد تماما ثم نفرد العجينة ونضع الحشوة بداخلها ونغلقها مثل شكل السمبوسة.

نحضر صينية مغلفة بورق وزبدة ونرص السمبوسة بها وندهن الوجه ببيضة مخفوقة مع رشة من الملح والفلفل الأسود.

ندخل الصينية إلى فرن ساخن ونتركها حتى تنضج ويصبح لونها ذهبي وعندما تخرج توضع في طبق التقديم مع شرائح من الخيار والبقدونس وبالهنا والشفا. نصائح لقلي السمبوسة بدون امتصاص الزيت يجب أن يكون الزيت غزير وساخن حتى لا تتشرب السمبوسة الزيت ويصبح لونها ذهبي.

احرصى على غلق السمبوسة جيدا قبل قليها في الزيت لأن أي فتحات بها تسبب تفكك العجين أثناء القلي وبالتالي العجينة تمتص الكثير من الزيت.

تجنب عدم لف شريحتين من السمبوسة داخل قطعة واحدة لأن هذا يزيد من سماكة العجينة وبالتالي تمتص الكثير من الزيت. سر قرمشة السمبوسة هذه العجينة لا تحتاج إلى عجن كثيرا لكي تلم على بعضها بعد ذلك نغطيها ونتركها جانبا حتى ترتاح.

إذا أردت الحصول على عجينة مقرمشة من الخارج وهشة من الداخل قومي بوضع ملعقة من النشا على الدقيق ثم نقوم بفردها على سطح مرشوش بالدقيق والنشا.

قبل قلي السمبوسة قومي بوضعها في كمية مناسبة من الحليب ثم الدقيق وتحمر. نصائح لقلي السمبوسة بدون امتصاص الزيتسر قرمشة السمبوسة الوسوم

السمبوسة تعتبر من المقبلات التي تساعد على فتح الشهية ولكن بعض الأشخاص لا يحبون تناولها لأنها تكون مقلية في الزيت، وفي هذه الحالة تكون مليئة بالسعرات الحرارية وغير صحية، ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل عجينة السمبوسة المقلية بدون زيت فتابعونا. طريقة عمل السمبوسة المقلية بدون زيت طريقة عمل السمبوسة المقلية بدون زيت المكونات: 5 أكواب من الدقيق.

ربع كوب حليب بودرة.

نصف كوب من الزيت.

2 كوب ماء دافئ.

ملعقة كبيرة سكر.

2 ملعقة كبيرة خميرة.

رشة ملح. مكونات الحشوة: لحمة مفرومة.

بازلاء مسلوقة.

جزر مسلوق.

زيت.

بصلة مفرومة.

ملح وفلفل أسود.

بهارات مشكلة.

بيضة للوجه. طريقة التحضير: نحضر وعاء كبير ونضع به الماء الدافئ مع الخميرة والسكر و2 كوب من الدقيق ونقلب المكونات حتى تتجانس ثم تغطي ونتركها جانبا حتى تختمر.

بعد ذلك نضيف باقي كمية الدقيق والزيت مع الحليب ونعجن المكونات مرة أخرى لمدة 10 دقائق للحصول على عجينة متماسكة وناعمة.

نقطع العجينة على شكل دوائر ونتركها جانبا حتى ترتاح ثم نقوم بتحضير الحشوة عن طريق وضع وعاء على النار به زيت.

ثم نضيف البصل ونتركه حتى يتشوح ونضع البازلاء والجزر ونقلب ثم اللحمة المفرومة والبهارات ونقلب المكونات حتى تنضج.

نرفع الخليط من النار ونتركه جانبا حتى يبرد تماما ثم نفرد العجينة ونضع الحشوة بداخلها ونغلقها مثل شكل السمبوسة.

نحضر صينية مغلفة بورق وزبدة ونرص السمبوسة بها وندهن الوجه ببيضة مخفوقة مع رشة من الملح والفلفل الأسود.

ندخل الصينية إلى فرن ساخن ونتركها حتى تنضج ويصبح لونها ذهبي وعندما تخرج توضع في طبق التقديم مع شرائح من الخيار والبقدونس وبالهنا والشفا. نصائح لقلي السمبوسة بدون امتصاص الزيت يجب أن يكون الزيت غزير وساخن حتى لا تتشرب السمبوسة الزيت ويصبح لونها ذهبي.

احرصى على غلق السمبوسة جيدا قبل قليها في الزيت لأن أي فتحات بها تسبب تفكك العجين أثناء القلي وبالتالي العجينة تمتص الكثير من الزيت.

تجنب عدم لف شريحتين من السمبوسة داخل قطعة واحدة لأن هذا يزيد من سماكة العجينة وبالتالي تمتص الكثير من الزيت. سر قرمشة السمبوسة هذه العجينة لا تحتاج إلى عجن كثيرا لكي تلم على بعضها بعد ذلك نغطيها ونتركها جانبا حتى ترتاح.

إذا أردت الحصول على عجينة مقرمشة من الخارج وهشة من الداخل قومي بوضع ملعقة من النشا على الدقيق ثم نقوم بفردها على سطح مرشوش بالدقيق والنشا.

قبل قلي السمبوسة قومي بوضعها في كمية مناسبة من الحليب ثم الدقيق وتحمر. نصائح لقلي السمبوسة بدون امتصاص الزيتسر قرمشة السمبوسة

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