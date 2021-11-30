طريقة عمل الحجازية بالمكسرات في المنزل بمكونات بسيطة أحلي من الحلواني

طريقة عمل الحجازية فمن المعروف أن الحلويات تعطي الجسم طاقة ليكون قادرا علي أداء المهام اليومية وتسبب الحلويات الشعور بالسعادة وتقلل من إحساس التوتر و تحسين المزاج ولكن ينصح بعدم الإفراط في تناول الحلويات خاصة الأشخاص الذين يعانون من مرض السكرى أو القلب أو الذين يعانون من مشكلة زيادة الوزن بشكل ملحوظ وفى موضوعنا سنتكلم عن الحجازية فهي من الحلويات الشرقية المنتشرة في البلاد العربية وتتميز الحجازية بمذاقها الجيد والمزج بين المكسرات والقرفة الناعمة والعسل

طريقة عمل الحجازية

كوب زيت ، كوب سمن ، ملعقة ونصف سكر ، ملعقة خميرة فورية ، ملعقة ملح صغيرة ، ربع كوب زبيب ، ربع كوب عين جمل ، ربع كوب لوز مطحون ، نصف كوب جوز الهند ، ملعقتين قرفة مطحونة .

خطوات التحضير

احضري وعاء وضعي الخميرة والسكر والماء وقومي بتقليبهم جيدا واتركيهم 10 دقائق ضعي الدقيق الأبيض والملح والسمن في إناء به زيت وقومي بتقليبهم مع إضافة الخميرة قومي بالعجن لمدة 15 دقيقة واتركي العجينة بعدها ما يقرب من ساعة لترتاح بمكان دافئ احضري صينية وقومي بدهنها بالسمن واسكبي بعدها العجينة واضغطي عليها لكي تتساوي قومي بتوزيع المكسرا فوق العجينة واسكبي الباقي من العجينة واضغطي جيدا لتتساوي اتركي الصينية بمكان دافئ بعد تغطيتها مدة 20 دقيقة ثم ادخليها الفرن بدرجة حرارة متوسطة مدة 30 دقيقة وتترك بعد ذلك لتبرد.

طريقة حشو الحجازية

الحشو والمقادير

3كوب مكسرات مفروم كوب ونصف سكر ملعقتين عسل أبيض ملعقة ونصف خميرة ملعقتين سكر أبيض 3كوب دقيق أبيض كوب ونصف سمن كوب ماء دافئ

خطوات التحضير