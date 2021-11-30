غيري مظهرك واستعيدي جمالك بملعقة كركم اصبغي شعرك للون اللي بتحبيه بدون صبغات ضارة

توجد طرق عديدة لصبغ الشعر فمن الممكن صبغ الشعر باستخدام صبغات كيميائية او باستخدام خلطات طبيعية او باستخدام مسحوق الحناء، فدائما تبحث جميع الفتيات والسيدات عن افضل الصبغات لتلوين شعرهم ولكن وجد ان صبغ الشعر باستخدام الصبغات الكيميائية من اخطر الاشياء التي تتلف الشعر وتدهوره فمع مرور الوقت يظهر الشعر الابيض بالراس ممكن ان تؤدي ايضا الي جفاف الشعر وتساقطه وتقصفه، ولكن من الاشياء الامنه علي الشعر وصحته هو استخدام الخلطات او الوصفات الطبيعية لانها تتكون من عدة مكونات جميعها طبليعية وموجودة في اي بيت، حيث انها تعطينا اللون الذي نريده دون اللجوء الي استخدام مسحوق الحناء، فاذا كنتي ترغبين في الحصول علي شعر اشقر ذهبي لابد من استخدام خلطة النسكافية والكركم لصبغ الشعر حيث انها من الخلطات التي تفيد صحة الشعر وتغذي بصيلاته وتجعله قوي ولونه مميز. مكونات عمل صبغ الشعر بالكركم والنسكافية ثلاث ملاعق كبيرة من مسحوق الكركم.

ثلاث ملاعق كبيرة من النسكافية.

كوب واحد من الماء.

ملعقتان كبيرتان من العسل الابيض.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون. طريقة تحضير صبغ الشعر بالكركم والنسكافية نقوم بتجهيز وعائين مناسبين ونضع في كل وعاء نصف كوب من الماء ثم نضع في وعاء ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من مسحوق الكركم، ونضع في الوعاء الاخر ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من النسكافية ويتم تقليبهم جيدا.

ثم نضع كل وعاء منهم علي النار ونتركهم قليلا علي النار حتي الغليان، وبعد غليان كلا منهم يتم تتركه جانبا حتي يبرد تماما ثم نقوم باضافة ملعقة واحدة كبيرة من زيت الزيتون في الوعاء الذي يوجد به الكركم وايضا نضيف مثلها في الوعاء الذي يوجد به النسكافية.

ثم نضع ايضا في كل وعاء ملعقة كبيرة من العسل الابيض، وبعد ذلك نضيف خليط الكركم مع خليط النسكافية ثم يتم وضعهم علي الشعر جيدا من الجذور وحتي الاطراف.

ثم يتم تغطية الشعر بقبعة ونتركه لمدة ساعتين ثم نقوم بغسله بالماء والشامبو. مكونات عمل صبغ الشعر بالكركم والنسكافيةطريقة تحضير صبغ الشعر بالكركم والنسكافية الوسوم

توجد طرق عديدة لصبغ الشعر فمن الممكن صبغ الشعر باستخدام صبغات كيميائية او باستخدام خلطات طبيعية او باستخدام مسحوق الحناء، فدائما تبحث جميع الفتيات والسيدات عن افضل الصبغات لتلوين شعرهم ولكن وجد ان صبغ الشعر باستخدام الصبغات الكيميائية من اخطر الاشياء التي تتلف الشعر وتدهوره فمع مرور الوقت يظهر الشعر الابيض بالراس ممكن ان تؤدي ايضا الي جفاف الشعر وتساقطه وتقصفه، ولكن من الاشياء الامنه علي الشعر وصحته هو استخدام الخلطات او الوصفات الطبيعية لانها تتكون من عدة مكونات جميعها طبليعية وموجودة في اي بيت، حيث انها تعطينا اللون الذي نريده دون اللجوء الي استخدام مسحوق الحناء، فاذا كنتي ترغبين في الحصول علي شعر اشقر ذهبي لابد من استخدام خلطة النسكافية والكركم لصبغ الشعر حيث انها من الخلطات التي تفيد صحة الشعر وتغذي بصيلاته وتجعله قوي ولونه مميز. مكونات عمل صبغ الشعر بالكركم والنسكافية ثلاث ملاعق كبيرة من مسحوق الكركم.

ثلاث ملاعق كبيرة من النسكافية.

كوب واحد من الماء.

ملعقتان كبيرتان من العسل الابيض.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون. طريقة تحضير صبغ الشعر بالكركم والنسكافية نقوم بتجهيز وعائين مناسبين ونضع في كل وعاء نصف كوب من الماء ثم نضع في وعاء ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من مسحوق الكركم، ونضع في الوعاء الاخر ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من النسكافية ويتم تقليبهم جيدا.

ثم نضع كل وعاء منهم علي النار ونتركهم قليلا علي النار حتي الغليان، وبعد غليان كلا منهم يتم تتركه جانبا حتي يبرد تماما ثم نقوم باضافة ملعقة واحدة كبيرة من زيت الزيتون في الوعاء الذي يوجد به الكركم وايضا نضيف مثلها في الوعاء الذي يوجد به النسكافية.

ثم نضع ايضا في كل وعاء ملعقة كبيرة من العسل الابيض، وبعد ذلك نضيف خليط الكركم مع خليط النسكافية ثم يتم وضعهم علي الشعر جيدا من الجذور وحتي الاطراف.

ثم يتم تغطية الشعر بقبعة ونتركه لمدة ساعتين ثم نقوم بغسله بالماء والشامبو. مكونات عمل صبغ الشعر بالكركم والنسكافيةطريقة تحضير صبغ الشعر بالكركم والنسكافية

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غيري مظهرك واستعيدي جمالك بملعقة كركم اصبغي شعرك للون اللي بتحبيه بدون صبغات ضارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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