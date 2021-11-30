وصفة تطويل الرموش وتكثيف الحواجب في 3 أيام فقط بطريقة فعالة تحضير بديل المايكروبليدنج في المنزل، إليكي سيدتي طريقة مضمونة مئة بالمئة لتكثيف الحواجب وإطالة الرموش بشكل سريع حيث تحلم كل امرأة بالحواجب الكثيف لأنها تجعل مظهرها يبدو جميلاً وأنثوياً، يمكنك القيام بذلك في المنزل بإستخدام هذه الوصفة وتحضيرها سنحتاج إلى البصل حيث أنه يحتوي على فيتامين ب 6 وفيتامين ج والبوتاسيوم والكبريت والمعادن الأخرى، وهي مفيدة جداً لنمو الحواجب والرموش كما أن البصل يحسن إنتاج انسجة الكولاجين اللازمة لنمو الحاجب بشكل صحي، كذلك يقوي بصيلات الشعر ويحفز نمو الرموش والحواجب كما نحتاج إلى زيت الزيتون فهو يحفز نمو الرموش وتقويها، تطويل الرموش وتكثيف الحواجب في 3 أيام فقط بطريقة فعالة تحضير بديل المايكروبليدنج في المنزل.

تطويل الرموش وتكثيف الحواجب في 3 أيام

تتكون الوصفة من العناصر التالية :

حبة بصل حمراء صغيرة الحجم.

كوب صغير من زيت الزيتون.

ملعقة من مسحوق الشاي الأخضر.

كبسوله من زيت فيتامين ه.

طريقة تحضير الوصفة

نأخذ حبة البصل ونقشرها نزيل القشرة الخارجية ثم نبشرها بإستخدام أداة البشْر، للحصول على مبشور البصل ثم نضعه في وعاء قابل للطهي مع إضافة زيت الزيتون، ثم نرفع الوعاء على نار هادئة ونستمر في تسخين المزيج لمدة 10 دقائق حتى يختلط عصير البصل بالزيت لتحضيروصفة تطويل الرموش وتكثيف الحواجب ، وبعد ذلك نصفي الخليط باستخدام مصفاة لاستخراج زيت البصل يعتبر زيت البصل علاج مثبت لتساقط الشعر وتحفيز نموه، نضعه في وعاء ونضيف إليه مسحوق الشاي الأخضر ثم نمزج المكونات جيداً لتحضير بديل المايكروبليدنج ونحتفظ بهذا المزيج في جرة زجاجية مع إضافة كبسولة الفيتامين، ثم نمزج المزيج مرة أخرى قليلاً.

طريقة إستخدام الوصفة

اغمسي فرشاة الماسكارا أو الأعواد القطنية في هذا المزيج وطبقيه على حاجبيك ورموشك، ضعي هذا الخليط على حاجبيك ورموشك قبل الذهاب إلى النوم واتركيه حتى الصباح في اليوم التالي ثم اغسليه بالماء في الصباح، يمكنك تطبيق هذا المزيج على الحواجب والرموش بشكل يومي حتى تحصلين على النتيجة المطلوبة، هذا وقد قدمنا لكم وصفة تطويل الرموش وتكثيف الحواجب في 3 أيام فقط بطريقة فعالة تحضير بديل المايكروبليدنج في المنزل.