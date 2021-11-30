تكة سحرية في ‏صبغ الشعر بالحناء في البيت والحصول على اختيارات متعددة من الألوان بمكونات طبيعية

‏تعتبر الحناء من أهم المكونات الطبيعية التي تساعد في إكساب الشعر اللون المطلوب، ولكن من خلال مكونات طبيعية آمنة تماماً على صحة الشعر، حيث أن الحناء من النباتات الطبيعية التي لا يضاف إليها أي من المكونات الكيماوية، وتعتبر آمنة تماماً على صحة الشعر ولا تتسبب في تلفه، بل أنها تعمل على مده بالمكونات الطبيعية المطلوبة للحفاظ عليه وحمايته من التلف، ويمكننا صبغ الشعر بالحناء في البيت بطريقة سهلة وبسيطة، مع إضافة عدد كبير جداً من المكونات الطبيعية التي تجعلكم تقومون باختيار الألوان المناسبة داخل المنزل بطريقة طبيعية وآمنة تماماً.

تكة سحرية في ‏صبغ الشعر بالحناء

‏هناك مجموعة كبيرة للغاية من الألوان التي يمكننا الحصول عليها من خلال صبع صبغة الشعر بالحناء في البيت، ففي حالة الرغبة في الحصول على اللون البني نقوم بإضافة عصير الليمون وخل التفاح والقليل من الماء الناتج عن غلي قشور الباذنجان في وعاء مناسب مع الحناء بالكمية المناسبة، وتقلب جيداً وتصبح جاهزة للاستخدام، يتم تطبيقها على الشعر وتترك لمدة أربعة ساعات إلى يحصل الشعر على اللون المطلوب، وبعدها يتم غسلها جيداً بالماء والشامبو، وفي حالة الرغبة في الحصول على اللون البني المحمر يتم إضافة القهوة العربية المغلية مع خل التفاح إلى الحناء، وفي حالة الرغبة في الحصول على اللون الكستنائي يتم إضافة خل التفاح مع عصير الليمون والبابونج إلى الحناء، أما عن اللون النحاسي فيتم الحصول عليه من خلال إضافة عصير الليمون إلى الحنة، وفي حالة الرغبة في تشقير الشعر والحصول على اللون الأصفر يتم إضافة كمية وفيرة من الكركم إلى مقدار الحناء.

‏فوائد الحناء للشعر

‏تعتبر الحناء من أهم المكونات الطبيعية التي يتم تطبيقها على الشعر، وتساعد في الحصول على عدد كبير للغاية من الفوائد، ومن أهمها الحفاظ عليه من التساقط والعمل على تحفيزه على النمو والكثافة، كما أنها تعمل على القضاء على قشرة الشعر والحد من ظهورها وبالتالي التقليل من الحكة، نظراً لأنها تتضمن على نسبة عالية من مضادات الأكسدة ومضادات الميكروبات والفطريات، وتقوم بعلاج التقصف واكتساب مظهر صحي ولامع وناعم بشكل طبيعي للغاية.