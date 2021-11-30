عايزة شعرك يطول في أسبوع معجزة الليمون لتكثيف وتطويل الشعر بجنون وبسرعة الصاروخ

من اكثر الاشياء التي تشغل بال اي فتاة هي العناية والاهتمام بالشعر حيث ان الشعر الطويل والناعم من ضمن الاشياء التي تظهرها بمظهر جميل وجذاب، لذلك هي دائما تقوم بالبحث عن اسرع وافضل الخلطات الطبيعية لتطويل الشعر فقد يوجد عدد من الفتيات لا يمكنهم ان ينتظروا مدة طويلة لظهور نتيجة هذه الخلطات، فانهم يتجهون الي استخدام الاشياء التي تكون موجودة في صالونات التجميل وهي تعمل علي تطويل الشعر بشكل سريع ولكنها غير صحية علي الشعر، وقد يوجد عدد اخر منهم يقومون باستخدام خلطات طبيعية تتكون من عدة مكونات طبيعية متوافرة في اي مطبخ فهي ايضا تساعد علي تطويل ولكن لا يمكن تطويله في وقت قصير. مكونات خلطة طبيعية لتطويل الشعر بالليمون مكونات خلطة طبيعية لتطويل الشعر بالليمون مكونات الوصفة: نصف كوب صغير من عصير الليمون.

كوب واحد صغير من الماء. طريقة تحضير خلطة طبيعية لتطويل الشعر طريقة تحضير خلطة طبيعية لتطويل الشعر تحضير الوصفة: قومي باحضار طبق مناسب وضعي في هذا الطبق نصف كوب صغير من عصير الليمون ونضيف اليه كوب واحد صغير من الماء ثم يتم مزجهم مع بعض بطريقة جيدة.

وقبل استخدام هذه الخلطة لابد من غسل وتنظيف الشعر جيدا، فقومي بغسله باستخدام الماء والشامبو المناسب لنوع شعرك.

ثم نقوم بوضع خليط عصير الليمون والماء علي الشعر، ونتركه حوالي خمس دقائق وبعد ذلك يتم غسله باستخدام الماء فقط.

ولتحصلي علي نتيجة افضل لابد من تكرار هذه الخلطة مرتين في الاسبوع.

وقد توجد وصفة اخري لتطويل الشعر في خلال عدة ايام قليلة وهي عبارة عن بيضة واحدة وثلاث ملاعق كبيرة الحجم من زيت الخروع وملعقة واحدة صغيرة من الخل الابيض، فطريقة تحضيرها تكون من خلال تجهيز اناء مناسب ونضع به بيضة واحدة ثم نضيف اليها ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من زيت الخروع ثم نضع ملعقة واحدة صغيرة من الخل الابيض ثم نقوم بخلط كل هذه المكونات جيدا، وبعد ذلك يتم وضع هذا الخليط علي الشعر من خلال التدليك علي فروة الراس ثم نتركه علي الشعر لمدة نصف ساعة ثم يتم غسله بالماء البارد. الوسوم

من اكثر الاشياء التي تشغل بال اي فتاة هي العناية والاهتمام بالشعر حيث ان الشعر الطويل والناعم من ضمن الاشياء التي تظهرها بمظهر جميل وجذاب، لذلك هي دائما تقوم بالبحث عن اسرع وافضل الخلطات الطبيعية لتطويل الشعر فقد يوجد عدد من الفتيات لا يمكنهم ان ينتظروا مدة طويلة لظهور نتيجة هذه الخلطات، فانهم يتجهون الي استخدام الاشياء التي تكون موجودة في صالونات التجميل وهي تعمل علي تطويل الشعر بشكل سريع ولكنها غير صحية علي الشعر، وقد يوجد عدد اخر منهم يقومون باستخدام خلطات طبيعية تتكون من عدة مكونات طبيعية متوافرة في اي مطبخ فهي ايضا تساعد علي تطويل ولكن لا يمكن تطويله في وقت قصير. مكونات خلطة طبيعية لتطويل الشعر بالليمون مكونات خلطة طبيعية لتطويل الشعر بالليمون مكونات الوصفة: نصف كوب صغير من عصير الليمون.

كوب واحد صغير من الماء. طريقة تحضير خلطة طبيعية لتطويل الشعر طريقة تحضير خلطة طبيعية لتطويل الشعر تحضير الوصفة: قومي باحضار طبق مناسب وضعي في هذا الطبق نصف كوب صغير من عصير الليمون ونضيف اليه كوب واحد صغير من الماء ثم يتم مزجهم مع بعض بطريقة جيدة.

وقبل استخدام هذه الخلطة لابد من غسل وتنظيف الشعر جيدا، فقومي بغسله باستخدام الماء والشامبو المناسب لنوع شعرك.

ثم نقوم بوضع خليط عصير الليمون والماء علي الشعر، ونتركه حوالي خمس دقائق وبعد ذلك يتم غسله باستخدام الماء فقط.

ولتحصلي علي نتيجة افضل لابد من تكرار هذه الخلطة مرتين في الاسبوع.

وقد توجد وصفة اخري لتطويل الشعر في خلال عدة ايام قليلة وهي عبارة عن بيضة واحدة وثلاث ملاعق كبيرة الحجم من زيت الخروع وملعقة واحدة صغيرة من الخل الابيض، فطريقة تحضيرها تكون من خلال تجهيز اناء مناسب ونضع به بيضة واحدة ثم نضيف اليها ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من زيت الخروع ثم نضع ملعقة واحدة صغيرة من الخل الابيض ثم نقوم بخلط كل هذه المكونات جيدا، وبعد ذلك يتم وضع هذا الخليط علي الشعر من خلال التدليك علي فروة الراس ثم نتركه علي الشعر لمدة نصف ساعة ثم يتم غسله بالماء البارد.

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