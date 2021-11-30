طريقة عمل مخلل الخيار في المنزل بمكونات سريعة وطعم مقرمش زي المحلات

توجد انواع كثيرة ومتعددة من المخللات فجميع انواعها لذيذة ولكن نوع المخلل الافضل والذي يعشقه كل الاشخاص بلا استثناء كبيرا كان او صغيرا هو مخلل الخيار، حيث انه يعد من اخف انواع المخللات التي يمكن تناولها في اي وقت وهو يكون طبق مخلل مناسب بجانب اي وصفة او اكلة، فهو مميز بطعمه الشهي ورائحته الجميلة وانه ايضا مميز بقرمشه لذيذه جدا وغالبا يتناوله معظم الناس بجانب الاكلات الشعبية مثل الفول والطعميه والبطاطس المقلية، ويستخدمه ايضا بعض المطاعم في حشو العديد من السندويتشات مثل سندويتشات الشاورما فراخ او سندويتشات الفراخ بانيه وغير ذلك العديد، فقد توجد احجام مختلفة من الخيار فمنه الكبير الحجم ومنه المتوسط ومنه صغير الحجم فالخيار الكبير لا يصلح نهائيا للتخليل لذلك معظم الناس يقومون باستخدام الخيار متوسط الحجم لتخليله والخيار صغير الحجم من الممكن تخليله ايضا وهو الذي يتم وضعه في السندوتشات. مكونات عمل مخلل الخيار كمية مناسبة من الخيار متوسط الحجم او صغير.

كمية مناسبة من الماء.

اربع ملاعق كبيرة من الملح الابيض.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

ملعقة واحدة صغيرة من حبة البركة.

ملعقتان كبيرتان من الخل الابيض.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي. طريقة تحضير عمل مخلل الخيار في الخطوة الاولي لابد من تجهيز كمية مناسبة من الخيار والكمية علي حسب الرغبة ثم قومي بغسلها جيدا باستخدام الماء.

وبعد ذلك يتم تجهيز برطمان نظيف ويكون حجمه مناسب يكفي لكمية الخيار، ثم قومي باحضار طبق مناسب عميق وضعي به كمية مناسبة من الماء ثم نضيف الي الماء اربع ملاعق كبيرة من الملح الابيض وبعد ذلك نضع ملعقتان صغيرتان من السكر ونضع واحدة صغيرة من حبة البركة، ثم قومي باضافة ملعقتان كبيرتان من الخل الابيض وبعد ذلك يتم تقليب كل هذه المكونات جيدا مع بعضهم.

ثم نضع في البرطمان النظيف كمية الخيار التي تم غسلها جيدا ثم نضيف اليها خليط الماء والملح، وبعد ذلك نضع ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي ثم يتم تغطية البرطمان جيدا ووضعه في الثلاجه لمدة اسبوع تقريبا حتي يتم تسوية الخيار بطريقة جيدة وبعد هذه المدة يكون مخلل الخيار جاهز. مكونات عمل مخلل الخيارطريقة تحضير عمل مخلل الخيار الوسوم

توجد انواع كثيرة ومتعددة من المخللات فجميع انواعها لذيذة ولكن نوع المخلل الافضل والذي يعشقه كل الاشخاص بلا استثناء كبيرا كان او صغيرا هو مخلل الخيار، حيث انه يعد من اخف انواع المخللات التي يمكن تناولها في اي وقت وهو يكون طبق مخلل مناسب بجانب اي وصفة او اكلة، فهو مميز بطعمه الشهي ورائحته الجميلة وانه ايضا مميز بقرمشه لذيذه جدا وغالبا يتناوله معظم الناس بجانب الاكلات الشعبية مثل الفول والطعميه والبطاطس المقلية، ويستخدمه ايضا بعض المطاعم في حشو العديد من السندويتشات مثل سندويتشات الشاورما فراخ او سندويتشات الفراخ بانيه وغير ذلك العديد، فقد توجد احجام مختلفة من الخيار فمنه الكبير الحجم ومنه المتوسط ومنه صغير الحجم فالخيار الكبير لا يصلح نهائيا للتخليل لذلك معظم الناس يقومون باستخدام الخيار متوسط الحجم لتخليله والخيار صغير الحجم من الممكن تخليله ايضا وهو الذي يتم وضعه في السندوتشات. مكونات عمل مخلل الخيار كمية مناسبة من الخيار متوسط الحجم او صغير.

كمية مناسبة من الماء.

اربع ملاعق كبيرة من الملح الابيض.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

ملعقة واحدة صغيرة من حبة البركة.

ملعقتان كبيرتان من الخل الابيض.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي. طريقة تحضير عمل مخلل الخيار في الخطوة الاولي لابد من تجهيز كمية مناسبة من الخيار والكمية علي حسب الرغبة ثم قومي بغسلها جيدا باستخدام الماء.

وبعد ذلك يتم تجهيز برطمان نظيف ويكون حجمه مناسب يكفي لكمية الخيار، ثم قومي باحضار طبق مناسب عميق وضعي به كمية مناسبة من الماء ثم نضيف الي الماء اربع ملاعق كبيرة من الملح الابيض وبعد ذلك نضع ملعقتان صغيرتان من السكر ونضع واحدة صغيرة من حبة البركة، ثم قومي باضافة ملعقتان كبيرتان من الخل الابيض وبعد ذلك يتم تقليب كل هذه المكونات جيدا مع بعضهم.

ثم نضع في البرطمان النظيف كمية الخيار التي تم غسلها جيدا ثم نضيف اليها خليط الماء والملح، وبعد ذلك نضع ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي ثم يتم تغطية البرطمان جيدا ووضعه في الثلاجه لمدة اسبوع تقريبا حتي يتم تسوية الخيار بطريقة جيدة وبعد هذه المدة يكون مخلل الخيار جاهز. مكونات عمل مخلل الخيارطريقة تحضير عمل مخلل الخيار

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل مخلل الخيار في المنزل بمكونات سريعة وطعم مقرمش زي المحلات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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