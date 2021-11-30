ألذ أكلة أقتصادية طريقة عمل كفتة البطاطس بالجبن بطعم ومذاق شهي ومقادير غير مكلفة

كفتة البطاطس بالجبن من اشهي والذ الاكلات حيث انها من ضمن الاكلات المحببة لدي جميع الاطفال وكبار السن ايضا لانها من اصناف الاكل الجديدة والتي يوجد بها تغيير كبير عن باقي الاصناف سواء في طعمها او في شكلها، لان توجد ماكولات متعددة من االبطاطس مثل البطاطس المقلية المقرمشة ووصفة البطاطس البوريه باللحمة المفرومة وكفتة البطاطس من غير جبن. مكونات كفتة البطاطس بالجبن كيلو من البطاطس.

كمية مناسبة من البقدونس المفروم ناعم.

بيضة واحدة.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود.

رشة بسيطة من البهارات السبعة.

كوبان كبيران من البقسماط الناعم.

كمية مناسبة من الجبن مثل الجبنو الرومي والجبنة الموتزريلا والجبنة الشيدر.

كميبة مناسبة من الزيت للقلي. طريقة عمل كفتة البطاطس بالجبن في الخطوة الاولي لابد من تجهيز البطاطس وهذا من خلال تقشير البطاطس ثن يتم غسله بالماء جيدا وبعد ذلك قومي بتقطيعه الي مكعبات صغيرة الحجم، وبعد ذلك يتم وضع اناء كبير علي النار ونضيف اليه كمية مناسبة من الماء، ونتركه علي النار حتي غليان الماء ثم نضيف مكعبات البطاطس ونضيف اليها ربع ملعقة صغيرة من الملح ونتركها علي النار حتي يتم سلقها جيدا.وبعد سلق البطاطس قومي بتصفيته من الماء ثم يتم وضعه في وعاء اخر وقومي بهرسه جيدا.وبعد هرس البطاطس نبدا في وضع كمية مناسبة من البقدونس المفروم ناعم ثم نضع بيضة واحدة ثم نضيف ربع ملعقة صغيرة من الملح والفلفل الاسود مع رشة بسيطة من البهارات السبعة، وبعد ذلك يتم عجن كل هذه المكونات جيدا.

ثم نتركها فغي الثلاجه لمدة ساعتين او ثلاثة علي الاقل، ثم يتم تجهيز طبق عميق ونضصع به كمية من الجبن منها الجبنة الرومي او الموتزريلا او الشيدر بشرط ان تكون مبشورة.

ثم يتم تحضير طاسه عميقه ونضعها علي النار وبها كمية من الزيت للقلي.

وبعد ذلك يتم تكوير البطاطس علي شكل كرات ونضع بها من الداخل كمية من الجبن ثم يتم غلقها جيدا ووضعها في البقسماط الناعم ثم يتم قليها حتي يكون لونها ذهبي. مكونات كفتة البطاطس بالجبنطريقة عمل كفتة البطاطس بالجبن الوسوم

كفتة البطاطس بالجبن من اشهي والذ الاكلات حيث انها من ضمن الاكلات المحببة لدي جميع الاطفال وكبار السن ايضا لانها من اصناف الاكل الجديدة والتي يوجد بها تغيير كبير عن باقي الاصناف سواء في طعمها او في شكلها، لان توجد ماكولات متعددة من االبطاطس مثل البطاطس المقلية المقرمشة ووصفة البطاطس البوريه باللحمة المفرومة وكفتة البطاطس من غير جبن. مكونات كفتة البطاطس بالجبن كيلو من البطاطس.

كمية مناسبة من البقدونس المفروم ناعم.

بيضة واحدة.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود.

رشة بسيطة من البهارات السبعة.

كوبان كبيران من البقسماط الناعم.

كمية مناسبة من الجبن مثل الجبنو الرومي والجبنة الموتزريلا والجبنة الشيدر.

كميبة مناسبة من الزيت للقلي. طريقة عمل كفتة البطاطس بالجبن في الخطوة الاولي لابد من تجهيز البطاطس وهذا من خلال تقشير البطاطس ثن يتم غسله بالماء جيدا وبعد ذلك قومي بتقطيعه الي مكعبات صغيرة الحجم، وبعد ذلك يتم وضع اناء كبير علي النار ونضيف اليه كمية مناسبة من الماء، ونتركه علي النار حتي غليان الماء ثم نضيف مكعبات البطاطس ونضيف اليها ربع ملعقة صغيرة من الملح ونتركها علي النار حتي يتم سلقها جيدا.وبعد سلق البطاطس قومي بتصفيته من الماء ثم يتم وضعه في وعاء اخر وقومي بهرسه جيدا.وبعد هرس البطاطس نبدا في وضع كمية مناسبة من البقدونس المفروم ناعم ثم نضع بيضة واحدة ثم نضيف ربع ملعقة صغيرة من الملح والفلفل الاسود مع رشة بسيطة من البهارات السبعة، وبعد ذلك يتم عجن كل هذه المكونات جيدا.

ثم نتركها فغي الثلاجه لمدة ساعتين او ثلاثة علي الاقل، ثم يتم تجهيز طبق عميق ونضصع به كمية من الجبن منها الجبنة الرومي او الموتزريلا او الشيدر بشرط ان تكون مبشورة.

ثم يتم تحضير طاسه عميقه ونضعها علي النار وبها كمية من الزيت للقلي.

وبعد ذلك يتم تكوير البطاطس علي شكل كرات ونضع بها من الداخل كمية من الجبن ثم يتم غلقها جيدا ووضعها في البقسماط الناعم ثم يتم قليها حتي يكون لونها ذهبي. مكونات كفتة البطاطس بالجبنطريقة عمل كفتة البطاطس بالجبن

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