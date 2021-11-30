معجزة كريم النشا وماء الورد في تفتيح البشرة حتى عشر درجات

كريم النشا وماء الورد، قد تحدثنا من قبل عن اهمية النشا في تفتيح البشرة وهو ما يعرفه الكثير منا واغلب الماسكات الجاهزة او كريمات التفتيح يدخل بها عنصر النشا نظرا لأهميته في تفتيح البشرة واليم سنتحدث عن مكون أخر عندما يدخل مع النشا فأنه يعالج جميع مشاكل البشرة الا وهو ماء الورد ومن مننا لا يعرف أهميته في البشرة خاصة في علاج حبوب البشرة واليوم سنتناول طريقة عمل كريم النشا وماء الورد في تفتيح البشرة.

ملعقة واحدة من نشا الذرة

كمية قليلة مناسبة من ماء الورد

كريم النشا وماء الورد لتفتيح البشرة المكوناتطريقة التحضير

في طبق صغير نضع النشا وماء الورد ونقوم بخلطهم جيدا حتى نحصل على خليط كريمي ثم نقوم بتطبيقها على المنطقة المراد تفتيحها ونتركه لمدة خمس دقائق ثم نقوم بشطفه بالماء الفاتر، ويفضل استخدام هذه الوصفة يوميا للحصول على نتيجة سريعة.

ملعقة نشا.

ملعقة عسل.

كوب من الحليب.

قطرات من ماء الورد.

قطرات من زيت اللوز الحلو.

كريم النشا والزبادي لتبييض الوجه المكوناتخطوات التحضير:

نحضر وعاء صغير ونضع به النشا واللبن ونقوم باذابته جيدا قبل وضعه على النار لمنع حدوث تكتلات ثم نضعه على نار هادئة حتى يتماسك مع التقليب، وعندما يتماسك نقوم بازالته من على النار ونتركه حتى يبرد تماما، ثم نقوم بإضافة باقي المكونات الى هذ الخليط م نقوم بخفقهم معا حتى تمتزج جميع المكونات معا ثم نضعهم في علبة محكمة الغلق ونضعه في الثلاجه، ثم نقوم بتطبيق هذا الكريم على المنطقة المراد تفتيحها ونتركه لمدة عشر دقائق ثم نقوم بشطفه بالماء الفاتر ويفضل استخدامه يوميا مساءا حتى نحصل على النتيجة المرجوة في أسرع وقت، ويفضل حفظه في الثلاجه حتى نحتفظ بتماسكه.

تناسب جميع أنواع البشرة.

يعمل على تجديد خلايا البشرة واضفاء الحيوية عليها

تفتيح البشرة حتى ١٠ درجات

يعمل على ترطيب البشرة وحماية البشرة من الجفاف

يساعد على شد البشرة

التخلص من التجاعيد المبكرة والخطوط الرفيعة

فوائد النشا للبشرة