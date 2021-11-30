بدون ماكينة ولا قمع طريقة عمل بسكويت شاي الاقتصادي طعمه روعه لازم تجربية

طريقة عمل بسكويت شاي الاقتصادي في المنزل، مشابه لذلك الذي يتم شرائه جاهز من الخارج وذلك لضمان جودته، خاصة وأنه من الأطعمة التي يحبها الكبار والصغار، يمكن تناوله صباحاً بجانب كأس من الشاي كوجبة فطور، أو ما بين الوجبات، وبه بعض الكربوهيدرات التي يحتاجها الشخص لزيادة نشاطه. عملت بسكويت شاي الاقتصادي طعمه روعه عملت بسكويت شاي الاقتصادي طعمه روعه تحتاج هذه الوصفة حوالى نصف ساعة فقط في تجهيزها، لذلك تعتبر من الطرق السهلة للبسكويت ويتم إعداده بالخطوات التالية: مكونات تحضير بسكويت الشاي في المنزل مكونات تحضير بسكويت الشاي في المنزل طريقة تحضير بسكويت الشاي الاقتصادي تضاف جميع المقادير الجافة مع بعضها البعض في وعاء ونقلبها جيداً مثل الطحين والملح والبيكنج باودر.

ننزل الزبدة في وعاء للعجن ونخلطها في المضرب الكهربائي حتى تبدأ في الذوبان، وبعد ذلك ننزل السكر ونستمر في تحريك المقادير مع بعضها على سرعة بسيطة.

تضاف البيضة مع الفانيليا ونستكمل خلط المكونات مع بعضها إلى أن يصبح المزيج فاتح اللون وكريمي القوام.

ننزل الطحين واللبن على المزيج السابق ونعجن باليد حتى تصبح العجينة غير لينة.

نضع العجينة في الثلاجة لمدة ساعة حتى ترتاح ويسهل تشكيلها.

نفرد ورقة زبدة من أسفل ومن أعلى وبينهم قطعة العجين ونفردها بشكل طولي ثم نستخدم قطاعات مختلفة الأشكال لتقطيع البسكويت

نأخذ جزء أخر من العجين ونضعه في كيس التشكيل ونحضر صينية فرن وندهنها بمكعب من الزبدة، ثم نقطع العجينة إلى أجزاء طولية متساوية ونضعها في الصينية.

ندخل بسكويت الشاي إلى فرن ساخن على درجة حرارة 250 لمدة لا تقل عن عشر دقائق حتى نحصل على التسوية المطلوبة.

إلى فرن ساخن على درجة حرارة 250 لمدة لا تقل عن عشر دقائق حتى نحصل على التسوية المطلوبة. نخرج بسكويت الشاي ونتركه حتى يبرد ثم نقدمه مع المشروب المفضل. طريقة تحضير بسكويت الشاي الاقتصادي أسرار نجاح بسكويت الشاي في المنزل يجب نخل الدقيق والبيكنج بودر ونضيفهم سوياً ونقلبهم جيداً .

قبل وضع الدقيق يجب خفق السكر والبيض أولاً .

وقبل تشكيل بسكويت الشاي يجب أن نتركه كي يرتاح قليلاً .

يجب أن نتركه كي يرتاح قليلاً . قبل البدء في عجن البسكويت يجب تسخين الفرن ونتركها حتى نضع البسكويت . أسرار نجاح بسكويت الشاي في المنزل الوسوم

طريقة عمل بسكويت شاي الاقتصادي في المنزل، مشابه لذلك الذي يتم شرائه جاهز من الخارج وذلك لضمان جودته، خاصة وأنه من الأطعمة التي يحبها الكبار والصغار، يمكن تناوله صباحاً بجانب كأس من الشاي كوجبة فطور، أو ما بين الوجبات، وبه بعض الكربوهيدرات التي يحتاجها الشخص لزيادة نشاطه. عملت بسكويت شاي الاقتصادي طعمه روعه عملت بسكويت شاي الاقتصادي طعمه روعه تحتاج هذه الوصفة حوالى نصف ساعة فقط في تجهيزها، لذلك تعتبر من الطرق السهلة للبسكويت ويتم إعداده بالخطوات التالية: مكونات تحضير بسكويت الشاي في المنزل مكونات تحضير بسكويت الشاي في المنزل طريقة تحضير بسكويت الشاي الاقتصادي تضاف جميع المقادير الجافة مع بعضها البعض في وعاء ونقلبها جيداً مثل الطحين والملح والبيكنج باودر.

ننزل الزبدة في وعاء للعجن ونخلطها في المضرب الكهربائي حتى تبدأ في الذوبان، وبعد ذلك ننزل السكر ونستمر في تحريك المقادير مع بعضها على سرعة بسيطة.

تضاف البيضة مع الفانيليا ونستكمل خلط المكونات مع بعضها إلى أن يصبح المزيج فاتح اللون وكريمي القوام.

ننزل الطحين واللبن على المزيج السابق ونعجن باليد حتى تصبح العجينة غير لينة.

نضع العجينة في الثلاجة لمدة ساعة حتى ترتاح ويسهل تشكيلها.

نفرد ورقة زبدة من أسفل ومن أعلى وبينهم قطعة العجين ونفردها بشكل طولي ثم نستخدم قطاعات مختلفة الأشكال لتقطيع البسكويت

نأخذ جزء أخر من العجين ونضعه في كيس التشكيل ونحضر صينية فرن وندهنها بمكعب من الزبدة، ثم نقطع العجينة إلى أجزاء طولية متساوية ونضعها في الصينية.

ندخل بسكويت الشاي إلى فرن ساخن على درجة حرارة 250 لمدة لا تقل عن عشر دقائق حتى نحصل على التسوية المطلوبة.

إلى فرن ساخن على درجة حرارة 250 لمدة لا تقل عن عشر دقائق حتى نحصل على التسوية المطلوبة. نخرج بسكويت الشاي ونتركه حتى يبرد ثم نقدمه مع المشروب المفضل. طريقة تحضير بسكويت الشاي الاقتصادي أسرار نجاح بسكويت الشاي في المنزل يجب نخل الدقيق والبيكنج بودر ونضيفهم سوياً ونقلبهم جيداً .

قبل وضع الدقيق يجب خفق السكر والبيض أولاً .

وقبل تشكيل بسكويت الشاي يجب أن نتركه كي يرتاح قليلاً .

يجب أن نتركه كي يرتاح قليلاً . قبل البدء في عجن البسكويت يجب تسخين الفرن ونتركها حتى نضع البسكويت . أسرار نجاح بسكويت الشاي في المنزل

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