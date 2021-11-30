فطائر السينابون بالقرفة بصوص الأبيض الكريمي بالعجينة السرية من أشهى وأحلى واخف الحلويات

فطائر السينابون من أشهى والذ فطائر يمكن أن تتذوقها، أصبح السينابون من أكثر الحلويات التي يتم تحضيرها في عالم الحلويات، كما تعد من الحلويات السهلة والمغذية جدًا والشهية جداً، وتعد السينابون من أكثر الأكلات التي يتم شراؤها وطلبها في المطاعم و المحلات الآن الجاهزة دائما تتميز بطعمها الكريمي و الغني، هناك يوجد بعض السيدات الذين لا يستطيعون تحضير السينابون من المنزل يخشون من عدم نجاحه ولكن بعد الآن سوف تحضيره من المنزل بأسهل المكونات. مقادير فطائر السينابون بالقرفة سنقدم لكم مكونات فطائر السينابون مكوناتها سهلة وبسيطة جدًا. 4 أكواب من الدقيق.

ربع كوب من الزبدة.

نصف كوب حليب.

بيضة.

نصف كوب من السكر.

ملعقة من الخميرة الفورية.

كوب من الماء الدافئ. مقادير الحشو ملعقة كبيرة من القرفة

كوب سكر بني.

ربع كوب من الزبدة المذابة.

ملعقة كاكاو. طريقة تحضير فطائر السينابون سنقدم لكم بالخطوات طريقة تحضير فطائر السينابون بالقرفة، وهي: في وعاء كبير نخلط الخميرة والسكر و كوب من الماء الدافئ ونخلطهم، ونتركهم لمدة 10 دقائق حتى تتخمر.

نضع الحليب في إناء على نار متوسطة وعندما يبدأ بالغليان نقوم بوضع الزبدة لكي تذاب ثم نرفعها من على النار.

نبدأ باضافتها على خليط الخميرة ونقلبهم جيدًا.

نضيف الدقيق بالتدريج ونبدأ بالعجن حتى تحصلين على عجينة متماسكة قليلاً.

نقوم بعد ذلك بفرد العجينة على شكل مستطيلي سمكها لا يزيد عن نصف سم.

نخلط السكر البني والكاكاو والقرفة مع بعضهم البعض ثم نضيف ربع كوب من الزبدة ونخلطهم.

نبدأ بتوزيع خليط القرفة على العجينة.

بعد ذلك نبدأ بلف العجينة على شكل روال ثم تقطع إلى قطع متوسطة الحجم و متساوية.

نقوم برص قطع السينابون في صينية الخبز ويفضل ترك مسافة بين كل قطعة، ونتركها حتى تختمر مرة أخرى.

توضع في الفرن على درجة حرارة 180 درجة في الرف الأوسط لمدة 25 دقيقة.

ثم تخرج ويصب عليها الصوص الأبيض الكريمي. طريقة تحضير الصوص الأبيض الكريمي هذا الصوص من أكثر الصوصات التي يتم استخدامها في العديد من الحلويات ونبدأ بالمقادير وهي: علبة من القشطة.

كوب من السكر البودر.

ربع كوب من الحليب.

ملعقتين من الزبدة طريقة التحضير نقوم بخلط القشطة مع السكر حتى يذوب السكر تمامًا، ثم نضيف الزبدة ونستمر في الخلط.

نضيف الحليب بالتدريج على القشطة حتى نحصل على خليط كريمي. الوسوم

فطائر السينابون من أشهى والذ فطائر يمكن أن تتذوقها، أصبح السينابون من أكثر الحلويات التي يتم تحضيرها في عالم الحلويات، كما تعد من الحلويات السهلة والمغذية جدًا والشهية جداً، وتعد السينابون من أكثر الأكلات التي يتم شراؤها وطلبها في المطاعم و المحلات الآن الجاهزة دائما تتميز بطعمها الكريمي و الغني، هناك يوجد بعض السيدات الذين لا يستطيعون تحضير السينابون من المنزل يخشون من عدم نجاحه ولكن بعد الآن سوف تحضيره من المنزل بأسهل المكونات. مقادير فطائر السينابون بالقرفة سنقدم لكم مكونات فطائر السينابون مكوناتها سهلة وبسيطة جدًا. 4 أكواب من الدقيق.

ربع كوب من الزبدة.

نصف كوب حليب.

بيضة.

نصف كوب من السكر.

ملعقة من الخميرة الفورية.

كوب من الماء الدافئ. مقادير الحشو ملعقة كبيرة من القرفة

كوب سكر بني.

ربع كوب من الزبدة المذابة.

ملعقة كاكاو. طريقة تحضير فطائر السينابون سنقدم لكم بالخطوات طريقة تحضير فطائر السينابون بالقرفة، وهي: في وعاء كبير نخلط الخميرة والسكر و كوب من الماء الدافئ ونخلطهم، ونتركهم لمدة 10 دقائق حتى تتخمر.

نضع الحليب في إناء على نار متوسطة وعندما يبدأ بالغليان نقوم بوضع الزبدة لكي تذاب ثم نرفعها من على النار.

نبدأ باضافتها على خليط الخميرة ونقلبهم جيدًا.

نضيف الدقيق بالتدريج ونبدأ بالعجن حتى تحصلين على عجينة متماسكة قليلاً.

نقوم بعد ذلك بفرد العجينة على شكل مستطيلي سمكها لا يزيد عن نصف سم.

نخلط السكر البني والكاكاو والقرفة مع بعضهم البعض ثم نضيف ربع كوب من الزبدة ونخلطهم.

نبدأ بتوزيع خليط القرفة على العجينة.

بعد ذلك نبدأ بلف العجينة على شكل روال ثم تقطع إلى قطع متوسطة الحجم و متساوية.

نقوم برص قطع السينابون في صينية الخبز ويفضل ترك مسافة بين كل قطعة، ونتركها حتى تختمر مرة أخرى.

توضع في الفرن على درجة حرارة 180 درجة في الرف الأوسط لمدة 25 دقيقة.

ثم تخرج ويصب عليها الصوص الأبيض الكريمي. طريقة تحضير الصوص الأبيض الكريمي هذا الصوص من أكثر الصوصات التي يتم استخدامها في العديد من الحلويات ونبدأ بالمقادير وهي: علبة من القشطة.

كوب من السكر البودر.

ربع كوب من الحليب.

ملعقتين من الزبدة طريقة التحضير نقوم بخلط القشطة مع السكر حتى يذوب السكر تمامًا، ثم نضيف الزبدة ونستمر في الخلط.

نضيف الحليب بالتدريج على القشطة حتى نحصل على خليط كريمي.

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