اسرار و طريقة عمل المهلبيه الكريمية التركيه على اصولها فى المنزل

يتميز المطبخ التركي بأنه أكثر المطابخ العالمية شهرة وتنوعا. ويتميز المطبخ التركي بأنه يجمع العديد من الوصفات المنتشرة فى البلاد العربيه. وكذلك البلاد الغربية والهند. وتتميز الحلويات التركية بتنوعها بالإضافة الى مذاقها وطعمها الشهي اللذيذ.و المهلبية من أشهر أطباق الحلوى فى الوطن العربى. تتعدد الفوائد الصحية للمهلبيه حيث انها تعتبر مفيدة للعظام. وتحمي الأطفال من الهشاشة. وتحافظ على كثافة الأسنان. وتحمي من التسوس. حيث تحتوى على نسبة عالية من الكالسيوم. جانب طعمها اللذيذ.وهى عبارة عن الحليب مع النشا مع بعض المكونات الاخرى التى تستخدم فى تجهيزها. وسوف نتناول طريقة عمل المهلبية التركية خطوة بخطوة. طريقة عمل المهلبية التركية المكونات والمقادير الازمة لتر ونصف من الحليب.

خمس فصوص من المستكة.

ثلاث ارباع كاس من النشا.

مقدار كوب من الكريمة المخفوقة كريم شانتيه .

اربع معالق من الزبدة.

كوب من السكر البودر. نصف كوب من الدقيق.

كميه من جوز الهند.

واحد كوب من الفستق الحلبى والمكسرات المجروشة.

ملعقة من الفانيليا.

كمية من الزبيب حسب الرغبة .كاسين من الماء.

3 معالق قشطة. 1 ملعقة ماء ورد. طريقة عمل المهلبية التركية المكونات والمقادير الازمة . طريقة التحضير نحضر قدر كبير ونضعه على النار.

نضع الحليب والماء والسكر والمستكة فى القدر.

إذابة النشا فى كوب من الماء الفاتر الدافئ.

اضافة النشا والدقيق الى الخليط مع التقليب المستمر حتى يصبح الخليط كثيف.

نقوم باضافة الزبدة والقشطة وماء الورد والفانيليا الى الخليط مع التقليب المستمر على نار هادئه.

حتى يصل الخليط الى السمك والكثافة المطلوبة.

ارفعي القدر من على النار ثم اضيفي الكريمة على الخليط مع التقليب.

وضع المهلبية في أطباق ثم نقوم برش المكسرات وجوز الهند والزبيب عليها فى الاطباق.

توضع الأطباق فى الثلاجة حتى تتماسك جيدا. قدمي المهلبية الى افراد اسرتك وضيوفك. . طريقة التحضير المهلبية لها عدة انواع تختلف باختلاف الدولة. منها مهلبية بالقشطة او الكريمة ومنها المهلبية بالبسكويت. ولا ترتبط بمناسبات وأعياد .

يمكن إعداده بسهولة. وتحتوي المهلبيه على الكثير من العناصر والمعادن والفيتامينات التى لا غنى عنها يحتاج الجسم اليها

لذلك ننصح ربات البيوت والامهات باعداد وتجهيز المهلبيه وتقديمها الى افراد الاسره. و

تخفف المهبلية من اعراض الالتهابات و اعراض الامساك والوقاية من الأورام السرطانية.

تعمل البروتينات على إصلاح العضلات التالفة. وغيرها من الفوائد المتعدد. الوسوم

يتميز المطبخ التركي بأنه أكثر المطابخ العالمية شهرة وتنوعا. ويتميز المطبخ التركي بأنه يجمع العديد من الوصفات المنتشرة فى البلاد العربيه. وكذلك البلاد الغربية والهند. وتتميز الحلويات التركية بتنوعها بالإضافة الى مذاقها وطعمها الشهي اللذيذ.و المهلبية من أشهر أطباق الحلوى فى الوطن العربى. تتعدد الفوائد الصحية للمهلبيه حيث انها تعتبر مفيدة للعظام. وتحمي الأطفال من الهشاشة. وتحافظ على كثافة الأسنان. وتحمي من التسوس. حيث تحتوى على نسبة عالية من الكالسيوم. جانب طعمها اللذيذ.وهى عبارة عن الحليب مع النشا مع بعض المكونات الاخرى التى تستخدم فى تجهيزها. وسوف نتناول طريقة عمل المهلبية التركية خطوة بخطوة. طريقة عمل المهلبية التركية المكونات والمقادير الازمة لتر ونصف من الحليب.

خمس فصوص من المستكة.

ثلاث ارباع كاس من النشا.

مقدار كوب من الكريمة المخفوقة كريم شانتيه .

اربع معالق من الزبدة.

كوب من السكر البودر. نصف كوب من الدقيق.

كميه من جوز الهند.

واحد كوب من الفستق الحلبى والمكسرات المجروشة.

ملعقة من الفانيليا.

كمية من الزبيب حسب الرغبة .كاسين من الماء.

3 معالق قشطة. 1 ملعقة ماء ورد. طريقة عمل المهلبية التركية المكونات والمقادير الازمة . طريقة التحضير نحضر قدر كبير ونضعه على النار.

نضع الحليب والماء والسكر والمستكة فى القدر.

إذابة النشا فى كوب من الماء الفاتر الدافئ.

اضافة النشا والدقيق الى الخليط مع التقليب المستمر حتى يصبح الخليط كثيف.

نقوم باضافة الزبدة والقشطة وماء الورد والفانيليا الى الخليط مع التقليب المستمر على نار هادئه.

حتى يصل الخليط الى السمك والكثافة المطلوبة.

ارفعي القدر من على النار ثم اضيفي الكريمة على الخليط مع التقليب.

وضع المهلبية في أطباق ثم نقوم برش المكسرات وجوز الهند والزبيب عليها فى الاطباق.

توضع الأطباق فى الثلاجة حتى تتماسك جيدا. قدمي المهلبية الى افراد اسرتك وضيوفك. . طريقة التحضير المهلبية لها عدة انواع تختلف باختلاف الدولة. منها مهلبية بالقشطة او الكريمة ومنها المهلبية بالبسكويت. ولا ترتبط بمناسبات وأعياد .

يمكن إعداده بسهولة. وتحتوي المهلبيه على الكثير من العناصر والمعادن والفيتامينات التى لا غنى عنها يحتاج الجسم اليها

لذلك ننصح ربات البيوت والامهات باعداد وتجهيز المهلبيه وتقديمها الى افراد الاسره. و

تخفف المهبلية من اعراض الالتهابات و اعراض الامساك والوقاية من الأورام السرطانية.

تعمل البروتينات على إصلاح العضلات التالفة. وغيرها من الفوائد المتعدد.

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