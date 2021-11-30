طريقة عمل المكرونة بالبشاميل باللحمة المفرومة سهلة وسريعة

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل باللحمة المفرومة تعد واحدة من اشهي الوصفات التي تبحث كل سيدة عن أفضل طريقة لتحضيرها في المنزل. ونقدم لكم اليوم في هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني أسهل طريقة عمل المكرونة بالبشاميل باللحمة المفرومة خطوة بخطوة والتي تتميز بالطعم الشهي واللذيذ وأصبحت من اشهر الوصفات في الوطن العربي. طريقة عمل المكرونة بالبشاميل باللحمة المفرومة طريقة عمل المكرونة بالبشاميل باللحمة المفرومة المكرونة بالبشاميل باللحمة المفرومة واحدة من الاكلات التي تجدها في المناسبات والعزومات بشكل أساسي. ويرجع ذلك إلي انها من الاكلات المفضلة لدي عدد كبير جداً من الأشخاص سواء رجال أو سيدات. وهناك العديد من الوصفات لـ عمل المكرونة بالبشاميل فهناك طريقة للقيام بها بالفراخ وطريقة اخضري لعمل المكرونة بالبشاميل باللحمة المفرومة. ويمكنك عمل الوصفة التي ترغب بها وتناول الوصفة المفضلة إليك. مكونات عمل المكرونة بالبشاميل باللحمة المفرومة مكونات عمل المكرونة بالبشاميل باللحمة المفرومة لعمل البشاميل: 1 كيلو من المكرونة. نصف كيلو من اللحم المفروم.

1 حبة من البصل مفرومة.

1 ملعقة من الطماطم المبشورة أو صلصة الطماطم.

حبة من الفلفل الأخضر. حبة واحدة من البيض.

1 كوب من الدقيق. نصف لتر من الحليب.

كوب من الماء المغلي ومضاف إلية مرق دجاج.

فلفل أسود وملح وكمون حسب الرغبة.

نصف كوب من السمن. تحضير مكرونة البشاميل: احضري مقلاة وضعي بها السمن والبصل المفروم واتركيهم حتي يذبل السمن.

بعد ذلك قومي بوضع اللحم المفروم وقومي بتقليبه مع البعص حتي يتغير لونة ويصبح لون البصل ذهبي.

قومي بإضافة الفلفل الأخضر والكمون والبهارات والفلفل الأسود والكمون.

قومي بتقليب المكونات مع بعضها جيدا واتركي اللحم حتي ينضج تماما. بعد ذلك قومي بإضافة الطماطم المبشورة أو ملعقة من صلصة الطماطم. تحضير المكرونة: احضري وعاء كبيرة وعميق وضعي به الماء واتركية علي نار متوسطة حتي يلغي ثم قومي بإضافة الفلفل والملح.

قومي بوضع المكرونة بالماء حتي تسلق وتنضج تماما.

بعد ذلك قومي بتصفية المكرونة من الماء جيداً واتركيها جانباً. تحضير البشاميل: قومي بغلي الحليب جيداً وأيضا قومي بغلي الشوربة. وبعد ذلك اتركية جانبا.

قومي بوضع السمن علي النار وقومي بإضافة الدقيقة وقومي بتقليب المكونات.

قومي بإضافة الحليب للشوربة وقومي بتقليبهم جيداً معا حتي يتكتل الدقيق.

يمكنك أيضا تقليبهم بالمضرب اليدوي لكي تحصلي علي نتيجة أفضل.

بعد ذلك أضيفي الملح والفلفل واخفضي النار واتركية حتي يزيد كثافته وبعد ذلك اتركية ليبرد.

قومي بإضافة بيضة مخفوقة واستمري في التقليب.

قومي بوضع البشاميل في الصينية ويوضع بعضة علي المكرونة وقلبيهم.

بعد ذلك ضعي نصف كمية المكرونة في صينية التجهيز وقومي بتوزيعها. قومي بإضافة اللحم المفروم الي الصينية.

وبعد تكوين طبقة من اللحم المفروم قومي بوضع باقي المكرونة. بعد ذلك ضعي علي وجه الصينية باقي البشاميل بحيث يغطي وجه الصينية تماما.

اتركي الصينية في الفرن حتي تحمر من الأسفل وجميع الجوانب وتقدم بعد ان تبرد قليلا. الوسوم

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل باللحمة المفرومة تعد واحدة من اشهي الوصفات التي تبحث كل سيدة عن أفضل طريقة لتحضيرها في المنزل. ونقدم لكم اليوم في هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني أسهل طريقة عمل المكرونة بالبشاميل باللحمة المفرومة خطوة بخطوة والتي تتميز بالطعم الشهي واللذيذ وأصبحت من اشهر الوصفات في الوطن العربي. طريقة عمل المكرونة بالبشاميل باللحمة المفرومة طريقة عمل المكرونة بالبشاميل باللحمة المفرومة المكرونة بالبشاميل باللحمة المفرومة واحدة من الاكلات التي تجدها في المناسبات والعزومات بشكل أساسي. ويرجع ذلك إلي انها من الاكلات المفضلة لدي عدد كبير جداً من الأشخاص سواء رجال أو سيدات. وهناك العديد من الوصفات لـ عمل المكرونة بالبشاميل فهناك طريقة للقيام بها بالفراخ وطريقة اخضري لعمل المكرونة بالبشاميل باللحمة المفرومة. ويمكنك عمل الوصفة التي ترغب بها وتناول الوصفة المفضلة إليك. مكونات عمل المكرونة بالبشاميل باللحمة المفرومة مكونات عمل المكرونة بالبشاميل باللحمة المفرومة لعمل البشاميل: 1 كيلو من المكرونة. نصف كيلو من اللحم المفروم.

1 حبة من البصل مفرومة.

1 ملعقة من الطماطم المبشورة أو صلصة الطماطم.

حبة من الفلفل الأخضر. حبة واحدة من البيض.

1 كوب من الدقيق. نصف لتر من الحليب.

كوب من الماء المغلي ومضاف إلية مرق دجاج.

فلفل أسود وملح وكمون حسب الرغبة.

نصف كوب من السمن. تحضير مكرونة البشاميل: احضري مقلاة وضعي بها السمن والبصل المفروم واتركيهم حتي يذبل السمن.

بعد ذلك قومي بوضع اللحم المفروم وقومي بتقليبه مع البعص حتي يتغير لونة ويصبح لون البصل ذهبي.

قومي بإضافة الفلفل الأخضر والكمون والبهارات والفلفل الأسود والكمون.

قومي بتقليب المكونات مع بعضها جيدا واتركي اللحم حتي ينضج تماما. بعد ذلك قومي بإضافة الطماطم المبشورة أو ملعقة من صلصة الطماطم. تحضير المكرونة: احضري وعاء كبيرة وعميق وضعي به الماء واتركية علي نار متوسطة حتي يلغي ثم قومي بإضافة الفلفل والملح.

قومي بوضع المكرونة بالماء حتي تسلق وتنضج تماما.

بعد ذلك قومي بتصفية المكرونة من الماء جيداً واتركيها جانباً. تحضير البشاميل: قومي بغلي الحليب جيداً وأيضا قومي بغلي الشوربة. وبعد ذلك اتركية جانبا.

قومي بوضع السمن علي النار وقومي بإضافة الدقيقة وقومي بتقليب المكونات.

قومي بإضافة الحليب للشوربة وقومي بتقليبهم جيداً معا حتي يتكتل الدقيق.

يمكنك أيضا تقليبهم بالمضرب اليدوي لكي تحصلي علي نتيجة أفضل.

بعد ذلك أضيفي الملح والفلفل واخفضي النار واتركية حتي يزيد كثافته وبعد ذلك اتركية ليبرد.

قومي بإضافة بيضة مخفوقة واستمري في التقليب.

قومي بوضع البشاميل في الصينية ويوضع بعضة علي المكرونة وقلبيهم.

بعد ذلك ضعي نصف كمية المكرونة في صينية التجهيز وقومي بتوزيعها. قومي بإضافة اللحم المفروم الي الصينية.

وبعد تكوين طبقة من اللحم المفروم قومي بوضع باقي المكرونة. بعد ذلك ضعي علي وجه الصينية باقي البشاميل بحيث يغطي وجه الصينية تماما.

اتركي الصينية في الفرن حتي تحمر من الأسفل وجميع الجوانب وتقدم بعد ان تبرد قليلا.

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