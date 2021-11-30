طريقة الدجاج المشوي بتتبيلة الزبادي و الليمون خلطة لذيذة و شهية سيبهرك الطعم

يعد الدجاج المشوي من أكثر الوصفات التي يتم تحضيرها فلا يمكن أن يمر فترة طويلة دون أن نتناول الدجاج بطريقة ما سواء بالخضار أو مشوية، لكن جميع الاطفال و الكبار يفضلون الدجاج المشوي لأنه يتميز بطعم مختلف و اللذيذ جداً، ولكن أصبحت الطرق المعتادة للفراخ المشوية من أكثر الأشياء المملة، ولهذا حرصنا على تقديم طريقة جديدة لشوى الدجاج من المنزل ستحصلين على دجاجة طرية و لذيذة جداً، كما أنها من أسهل و أسرع الطرق التي تساعدك في تحضير الطعام في وقت قصير.مقادير الدجاج المشوي بالزبادي والليمون
تأكدي أن هذه الطريقة لن تكلفك كثيراً ولن تحتاجين أن تشتري مكونات غالية الثمن، المكونات هي:
- دجاجة كاملة مقطعة الى 8 قطع.
- كوب من الزبادي.
- 3 معالق من الخل الأبيض.
- ربع كوب من الزيت النباتي.
- معلقة كبيرة من السكر.
- ربع كوب عصير ليمون.
- معلقة من السبع بهارات
- ربع كوب صلصة طماطم.
- ملعقة صغيرة من البابريكا.
- نصف معلقة من الثوم البودر.
- ملعقة من الزعتر الناشف.
- نصف معلقة من البصل البودر.
- ملعقة من الكزبرة الناشفة.
- ملعقتين من الطحينة.
- نصف ملعقة من الفلفل الأسود.
- ملعقة من الملح.
من أسهل الطرق التي يمكن أن تحضير بها الفراخ المشوية من المنزل وهي:
- أولا لابد من التأكد من تنظيف قطع الدجاج بالماء والخل و الملح.
- نقوم بتنشيف قطع الدجاج بمناديل المطبخ.
- في وعاء نضع الزبادي و الخل و الليمون و صلصة الطماطم والسكر والملح و وملعقتين الطحينة ونخلطهم جيداً.
- اضيفي البهارات البابريكا، الكزبرة، الثوم البودر والبصل البودر ونخلطهم جيدًا.
- نضع التتبيلة على قطع الدجاج و نخلطهم جيدًا.
- تترك لمدة ساعتين في الثلاجة لكي تحصلين على دجاجة طرية.
- نأتي بشبكة الشراة نقوم بتوزيع الزيت عليها ونضعها فوق صينية بها ماء مغلي.
- نرص قطع الدجاجة على الشواية وتوضع في الفرن على درجة حرارة 200 درجة.
- نتركها حتى تستوي بخار الماء سيجعلها طرية و لذيذة.
- نتركها في الفرن لمدة 35 دقيقة.
- قومي بعد ذلك بتشغيل الشواية من الأعلى لكي تحصلي على لون الشوي المميز.
- تقدم بجانب أزر وطبق من السلطة لتكون وجبة متكاملة و بالصحة والهنا.
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يعد الدجاج المشوي من أكثر الوصفات التي يتم تحضيرها فلا يمكن أن يمر فترة طويلة دون أن نتناول الدجاج بطريقة ما سواء بالخضار أو مشوية، لكن جميع الاطفال و الكبار يفضلون الدجاج المشوي لأنه يتميز بطعم مختلف و اللذيذ جداً، ولكن أصبحت الطرق المعتادة للفراخ المشوية من أكثر الأشياء المملة، ولهذا حرصنا على تقديم طريقة جديدة لشوى الدجاج من المنزل ستحصلين على دجاجة طرية و لذيذة جداً، كما أنها من أسهل و أسرع الطرق التي تساعدك في تحضير الطعام في وقت قصير.مقادير الدجاج المشوي بالزبادي والليمون
تأكدي أن هذه الطريقة لن تكلفك كثيراً ولن تحتاجين أن تشتري مكونات غالية الثمن، المكونات هي:
- دجاجة كاملة مقطعة الى 8 قطع.
- كوب من الزبادي.
- 3 معالق من الخل الأبيض.
- ربع كوب من الزيت النباتي.
- معلقة كبيرة من السكر.
- ربع كوب عصير ليمون.
- معلقة من السبع بهارات
- ربع كوب صلصة طماطم.
- ملعقة صغيرة من البابريكا.
- نصف معلقة من الثوم البودر.
- ملعقة من الزعتر الناشف.
- نصف معلقة من البصل البودر.
- ملعقة من الكزبرة الناشفة.
- ملعقتين من الطحينة.
- نصف ملعقة من الفلفل الأسود.
- ملعقة من الملح.
من أسهل الطرق التي يمكن أن تحضير بها الفراخ المشوية من المنزل وهي:
- أولا لابد من التأكد من تنظيف قطع الدجاج بالماء والخل و الملح.
- نقوم بتنشيف قطع الدجاج بمناديل المطبخ.
- في وعاء نضع الزبادي و الخل و الليمون و صلصة الطماطم والسكر والملح و وملعقتين الطحينة ونخلطهم جيداً.
- اضيفي البهارات البابريكا، الكزبرة، الثوم البودر والبصل البودر ونخلطهم جيدًا.
- نضع التتبيلة على قطع الدجاج و نخلطهم جيدًا.
- تترك لمدة ساعتين في الثلاجة لكي تحصلين على دجاجة طرية.
- نأتي بشبكة الشراة نقوم بتوزيع الزيت عليها ونضعها فوق صينية بها ماء مغلي.
- نرص قطع الدجاجة على الشواية وتوضع في الفرن على درجة حرارة 200 درجة.
- نتركها حتى تستوي بخار الماء سيجعلها طرية و لذيذة.
- نتركها في الفرن لمدة 35 دقيقة.
- قومي بعد ذلك بتشغيل الشواية من الأعلى لكي تحصلي على لون الشوي المميز.
- تقدم بجانب أزر وطبق من السلطة لتكون وجبة متكاملة و بالصحة والهنا.
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