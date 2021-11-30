طريقة الدجاج المشوي بتتبيلة الزبادي و الليمون خلطة لذيذة و شهية سيبهرك الطعم

يعد الدجاج المشوي من أكثر الوصفات التي يتم تحضيرها فلا يمكن أن يمر فترة طويلة دون أن نتناول الدجاج بطريقة ما سواء بالخضار أو مشوية، لكن جميع الاطفال و الكبار يفضلون الدجاج المشوي لأنه يتميز بطعم مختلف و اللذيذ جداً، ولكن أصبحت الطرق المعتادة للفراخ المشوية من أكثر الأشياء المملة، ولهذا حرصنا على تقديم طريقة جديدة لشوى الدجاج من المنزل ستحصلين على دجاجة طرية و لذيذة جداً، كما أنها من أسهل و أسرع الطرق التي تساعدك في تحضير الطعام في وقت قصير.

تأكدي أن هذه الطريقة لن تكلفك كثيراً ولن تحتاجين أن تشتري مكونات غالية الثمن، المكونات هي:

دجاجة كاملة مقطعة الى 8 قطع.

كوب من الزبادي.

3 معالق من الخل الأبيض.

ربع كوب من الزيت النباتي.

معلقة كبيرة من السكر.

ربع كوب عصير ليمون.

معلقة من السبع بهارات

ربع كوب صلصة طماطم.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

نصف معلقة من الثوم البودر.

ملعقة من الزعتر الناشف.

نصف معلقة من البصل البودر.

ملعقة من الكزبرة الناشفة.

ملعقتين من الطحينة.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقة من الملح.

من أسهل الطرق التي يمكن أن تحضير بها الفراخ المشوية من المنزل وهي: