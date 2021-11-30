خطير جدا.. استخدام زيت الزيتون بهذه الطريقة الخاطئة يسبب الموت المفاجئ احذروا قبل فوات الأوان

زيت الزيتون من المواد الطبيعية التي تحتوي على العديد من الفوائد وهي أيضا من أكثر المواد التي يتم استخدامها في العديد من الأطعمة الخلطات والوصفات الطبيعية التي تستخدم العناية بالجسم والبشرة والشعر ورغم انه زيت الزيتون يحتوي على كل هذه الفوائد إلى أنه كغيره من المكونات الطبيعية إذا تم تناوله بنسبة كبيرة يمكن أن يؤدي إلى العديد من الأضرار والمضاعفات غير الجيدة لذلك من خلال هذا المقال سنتحدث عن بعض ‏اضرار تناول زيت الزيتون والفئات التي ينصح بعدم تناولها لزيت الزيتون.

‏فئات لا ينصح بتناولها لزيت الزيتون

هناك الكثير من الفئات التي يكون تناول زيت الزيتون خطرا عليها ويؤدي إلى العديد من المضاعفات لها ومن ضمن هذه الفئة ما يلي:

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الأشخاص المصابون بمرض سكر الدم لأن زيت الزيتون يؤدي إلى زيادة مستوى الجلوكوز في الجسم كما انه يرفع مقاومة الجسم السكريات.

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‏ لا يصح أبدا بتناول زيت الزيتون للأشخاص الذين يحملون حساسية تجاه أحد مكونات زيت الزيتون.

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‏ مرضى ضغط الدم أيضا ينصحون بعدم تناول كميات كبيرة من زيت الزيتون لانه زيت الزيتون يؤدي إلى انخفاض في الضغط للأشخاص الذين لا يعانون من أي مشكلة في ذلك فقد تكون النتيجة مضاعفة على الأشخاص المصابون بضغط الدم.

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‏ من الفئات التي يكون من الخطر عليها تناول زيت الزيتون أيضا مرضى القلب لانه زيت الزيتون يؤدي إلى زيادة معدل ضربات القلب كما أنه يعمل على زيادة الكلسترول في الجسم.

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‏ لا ينصح بتناول كميات كبيرة من زيت الزيتون للحامل والمرضعة.

أضرار زيت الزيتون للبشرة والشعر

ربما يكون لزيت الزيتون بعض الأضرار السلبية على البشرة والشعر ومن ضمن هذه الأضرار ما يلي:

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