أسهل طريقة لعمل بسكويت التمر هش ودايب وأحلى من الجاهز

طريقة عمل بسكويت التمر السريع في خمسة عشر دقيقة فقط، مقادير الوصفة يمكن أن تكفي حوالي ثمانية أشخاص بسكويت التمر يعتبر من أفضل أنواع البسكويت كما يتميز البسكويت بأنه غني بقيمة غذائية كبيرة ومفيدة، لذ يمكن لكل ربة منزل تقديمه لأطفالها كنوع من الفطار البسيط والمفيد ومغذي في نفس الوقت، وإليكم فيما يلي أسهل طريقة لعمل بسكويت التمر في البيت حلى سهل وسريع وبسيط وبمكونات اقتصادية متوفرة في كل بيت.

طريقة عمل بسكويت التمر

مائتين جرام من الزبدة.

بيضة.

مائة جرام من السكر البودرة.

أربعمائة وخمسون جرام من الطحين.

ظرف من الفانيليا.

نصف ملعقة صغيرة من الملح. مكونات حشوة بسكويت التمر مائتين و خمسون جرام من التمر بدون نوى.

ملعقة من السمسم.

ملعقتين من الزبدة. خطوات تحضير حشوة بسكويت التمر نخلط كل من الزبدة والتمر في وعاء حتى يتماسك القوام.

نضيف السمسم إلى التمر ونقلب.

نقوم بتشكيل التمر إلى دوائر صغيرة. طريقة تحضير بسكويت التمر نضع الزبدة في وعاء ونضيف السكر البودرة ونخلط باستخدام المضرب الكهربي أو المضري المضرب لمدة أربع دقائق.

نضيف البيض والفانليا و نمزج المكونات حتى تختلط جيداً.

نقوم بإضافة الطحين والملح ونقلب حتى نحصل على عجينة.

نغلف العجينة ونتركها لمدة لا تقل عن مائة وثمانون دقيقة قبل استخدامها.

نشعل الفرن على درجة حرارة مائة وثمانون.

نضع أوراق الزبدة في وعاء تسوية البسكويت

نقوم بتشكيل بسكويت التمر دوائر أو مربعات حسب الرغبة.

تتراوح مدة نضج البسكويت في من ثمان إلى عشرة دقائق ويترك ليبرد ويصبح جاهز. مكونات بسكويت التمر بدون إضافة بيض أربعمائة جرام من الطحين.

ملعقتين من البيكنج بودر.

ملعقتين من السكر البودرة

نصف كوب من الحليب.

ثلاثة ملاعق من الزبدة. خطوات تحضير البسكويت بدون إضافة بيض نضع جميع المكونات في إناء و نمزجهم عن طريق المضرب الكهربي أو يتم عجنهم باليد حتى الحصول على عجينة ناعمة.



نقطع العجينة دوائر صغيرة ونضع الحشو بداخل قطع البسكويت، ثم يتم تشكيلة بالطريقة والشكل المفضل لدى أفراد الأسرة.



نقوم بتسوية البسكويت في الفرن حتى ينضج من الأعلى والأسفل ويأخذ لون ذهبي مميز وجميل.

خطوات تحضير حشوة بسكويت التمر الوسوم

طريقة عمل بسكويت التمر السريع في خمسة عشر دقيقة فقط، مقادير الوصفة يمكن أن تكفي حوالي ثمانية أشخاص بسكويت التمر يعتبر من أفضل أنواع البسكويت كما يتميز البسكويت بأنه غني بقيمة غذائية كبيرة ومفيدة، لذ يمكن لكل ربة منزل تقديمه لأطفالها كنوع من الفطار البسيط والمفيد ومغذي في نفس الوقت، وإليكم فيما يلي أسهل طريقة لعمل بسكويت التمر في البيت حلى سهل وسريع وبسيط وبمكونات اقتصادية متوفرة في كل بيت.

طريقة عمل بسكويت التمر

مائتين جرام من الزبدة.

بيضة.

مائة جرام من السكر البودرة.

أربعمائة وخمسون جرام من الطحين.

ظرف من الفانيليا.

نصف ملعقة صغيرة من الملح. مكونات حشوة بسكويت التمر مائتين و خمسون جرام من التمر بدون نوى.

ملعقة من السمسم.

ملعقتين من الزبدة. خطوات تحضير حشوة بسكويت التمر نخلط كل من الزبدة والتمر في وعاء حتى يتماسك القوام.

نضيف السمسم إلى التمر ونقلب.

نقوم بتشكيل التمر إلى دوائر صغيرة. طريقة تحضير بسكويت التمر نضع الزبدة في وعاء ونضيف السكر البودرة ونخلط باستخدام المضرب الكهربي أو المضري المضرب لمدة أربع دقائق.

نضيف البيض والفانليا و نمزج المكونات حتى تختلط جيداً.

نقوم بإضافة الطحين والملح ونقلب حتى نحصل على عجينة.

نغلف العجينة ونتركها لمدة لا تقل عن مائة وثمانون دقيقة قبل استخدامها.

نشعل الفرن على درجة حرارة مائة وثمانون.

نضع أوراق الزبدة في وعاء تسوية البسكويت

نقوم بتشكيل بسكويت التمر دوائر أو مربعات حسب الرغبة.

تتراوح مدة نضج البسكويت في من ثمان إلى عشرة دقائق ويترك ليبرد ويصبح جاهز. مكونات بسكويت التمر بدون إضافة بيض أربعمائة جرام من الطحين.

ملعقتين من البيكنج بودر.

ملعقتين من السكر البودرة

نصف كوب من الحليب.

ثلاثة ملاعق من الزبدة. خطوات تحضير البسكويت بدون إضافة بيض نضع جميع المكونات في إناء و نمزجهم عن طريق المضرب الكهربي أو يتم عجنهم باليد حتى الحصول على عجينة ناعمة.



نقطع العجينة دوائر صغيرة ونضع الحشو بداخل قطع البسكويت، ثم يتم تشكيلة بالطريقة والشكل المفضل لدى أفراد الأسرة.



نقوم بتسوية البسكويت في الفرن حتى ينضج من الأعلى والأسفل ويأخذ لون ذهبي مميز وجميل.

خطوات تحضير حشوة بسكويت التمر

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