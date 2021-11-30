كيفية صنع عجينة الحليب لصنع ألذ المخبوزات الهشة والطرية في البيت

عجينة الحليب لصنع ألذ المخبوزات هي عجينة سهلة التحضير في المنزل ويمكن من خلال هذه العجينة تحضير البيتزا بكافة أحجامها وكذلك جميع أشكال الخبز الأبيض والفرنسي والفطائر المقلية وخبز الوجبات السريعة والمقبلات المالحة وغيرها من المعجنات السريعة التحضير كما أن تحضير هذه العجينة لا يستغرق وقت على الإطلاق وتتطلب فقط مكونات بسيطة متوفرة في أغلب البيوت. كيفية صنع عجينة الحليب أربعة أكواب من الدقيق الخاص بالمخبوزات.

كوب واحد من الماء الدافئ للعجن.

بيضة واحدة فقط.

ملعقة كبيرة من الخميرة الجافة.

ملعقة واحدة كبيرة من السكر الأبيض.

ملعقة واحدة كبيرة من الخل الأبيض.

ملعقة من الحليب البودر المجفف.

ملعقتين من الزيت النباتي.

ملعقة صغيرة من الملح الخشن.

رشة صغيرة من الفانيليا. خطوات عمل عجينة الحليب لصنع ألذ المخبوزات الناجحة أولا في كوب الماء الدافئ اضيفي السكر والخميرة واتركيها لمدة خمسة دقائق.

في العجان الكهربائي اضيفي الدقيق مع الملح والحليب المجفف والفانيليا والزيت مع الخل والبيضة.

ضعي كوب الخميرة والماء على المكونات الموجودة في العجان بالتدريج مع الاستمرار في عجن المكونات.

استمري في العجن إلى أن تتماسك العجينة وتصبح غير ملتصقة في اليدين.

قومي بتغطية العجين واتركيها إلى أن ترتاح وتختمر تماما وتصبح جاهزة للتشكيل.

في صينية الخبز اضيفي رذاذ الزيت أو الزبدة على حسب الذوق والرغبة.

قومي بتشكيل العجينة على حسب المخبوزات أو افرديها لعمل البيتزا المنزلية.

ضعي الحشوة في العجين مع ترتيبها في الصينية بشكل جيد وترك مسافة بين قطع الفطائر.

في حالة عدم توفر حشوة يمكن تشكيل العجين وتناولها سادة وهي ساخنة.

ادهني قطع الفطائر بصفار البيض مع وضع رشة من السمسم أو حبة البركة.

غطي الصينية بالفوطة حتى تختمر مرة أخرى مع تسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

ضعي المخبوزات في الفرن لمدة عشرين دقيقة إلى أن تنضج تماما وتصبح ذهبية اللون وهشة.

في حالة عمل بيتزا ضعي الحشوة المتوفرة في المنزل على سطح البيتزا ووضع شرائح الزيتون والجبن المطاط والخضار المقطع.

تقدم المخبوزات مع كوب من الشاي الدافئ أو كوب من العصير الطازج في الفطور أو في العشاء. كيفية صنع عجينة الحليب الوسوم

عجينة الحليب لصنع ألذ المخبوزات هي عجينة سهلة التحضير في المنزل ويمكن من خلال هذه العجينة تحضير البيتزا بكافة أحجامها وكذلك جميع أشكال الخبز الأبيض والفرنسي والفطائر المقلية وخبز الوجبات السريعة والمقبلات المالحة وغيرها من المعجنات السريعة التحضير كما أن تحضير هذه العجينة لا يستغرق وقت على الإطلاق وتتطلب فقط مكونات بسيطة متوفرة في أغلب البيوت. كيفية صنع عجينة الحليب أربعة أكواب من الدقيق الخاص بالمخبوزات.

كوب واحد من الماء الدافئ للعجن.

بيضة واحدة فقط.

ملعقة كبيرة من الخميرة الجافة.

ملعقة واحدة كبيرة من السكر الأبيض.

ملعقة واحدة كبيرة من الخل الأبيض.

ملعقة من الحليب البودر المجفف.

ملعقتين من الزيت النباتي.

ملعقة صغيرة من الملح الخشن.

رشة صغيرة من الفانيليا. خطوات عمل عجينة الحليب لصنع ألذ المخبوزات الناجحة أولا في كوب الماء الدافئ اضيفي السكر والخميرة واتركيها لمدة خمسة دقائق.

في العجان الكهربائي اضيفي الدقيق مع الملح والحليب المجفف والفانيليا والزيت مع الخل والبيضة.

ضعي كوب الخميرة والماء على المكونات الموجودة في العجان بالتدريج مع الاستمرار في عجن المكونات.

استمري في العجن إلى أن تتماسك العجينة وتصبح غير ملتصقة في اليدين.

قومي بتغطية العجين واتركيها إلى أن ترتاح وتختمر تماما وتصبح جاهزة للتشكيل.

في صينية الخبز اضيفي رذاذ الزيت أو الزبدة على حسب الذوق والرغبة.

قومي بتشكيل العجينة على حسب المخبوزات أو افرديها لعمل البيتزا المنزلية.

ضعي الحشوة في العجين مع ترتيبها في الصينية بشكل جيد وترك مسافة بين قطع الفطائر.

في حالة عدم توفر حشوة يمكن تشكيل العجين وتناولها سادة وهي ساخنة.

ادهني قطع الفطائر بصفار البيض مع وضع رشة من السمسم أو حبة البركة.

غطي الصينية بالفوطة حتى تختمر مرة أخرى مع تسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

ضعي المخبوزات في الفرن لمدة عشرين دقيقة إلى أن تنضج تماما وتصبح ذهبية اللون وهشة.

في حالة عمل بيتزا ضعي الحشوة المتوفرة في المنزل على سطح البيتزا ووضع شرائح الزيتون والجبن المطاط والخضار المقطع.

تقدم المخبوزات مع كوب من الشاي الدافئ أو كوب من العصير الطازج في الفطور أو في العشاء. كيفية صنع عجينة الحليب

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