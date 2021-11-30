8 حيل هندية قديمة هتفرق في حياتك

الهنود من الشعوب اللي دايما بيعتمدوا في حياتهم على الطرق التقليدية القديمة لعمل توازن بين جسمهم وعقلهم ، وسواء كنتي عايزة تعملي تغيير جذري في حياتك او بس تعملي مجرد دمج لبعض العادات الصحية ، النهاردة هنشارك معاكم 8 حيل هندية قديمة لتحسين حياتك.

حيل هندية قديمة لتحسين حياتك:

1- نضفي جسمك بالفرشة الجافة:

تقنية التنضيف بالفرشة الجافة بتساعد على تقشير الجلد ، والمفروض تبدأي من اول الكاحلين وتتحركي لفوق باتجاه القلب مع عمل ضربات قوية بالفرشة ، لتحفيز الجهاز اللمفاوي على ازاالة السموم ، بالاضافة انه بيقشر الجلد وبيقلل من السيلوليت ، وبالتالي ده هيخلي بشرتك ناعمة ، بالاضافة ان التقنية دي هتساعدك على الاسترخاء بعد يوم طويل ومتعب.

2- دخلي التوابل في اكلاتك:

التوابل ممكن تعمل اكتر بكتير من انها تدي نكهات لاطباقك ، ممكن انها تقدم خصائص علاجية ، على سبيل المثال ، ممكن تجربي الكركم لتقليل الالتهاب وحماية قلبك ، والزنجبيل للمساعدة على الهضم ، والقرفة لتنظيم نسبة السكر في الدم ، والبهارات كمضادات للبكتيريا ممكن انها تساعد على محاربة العدوى.

3- دلعي نفسك بمساج خاص:

ممكن تدمجي مساج خاص لعلاج توتر العضلات العام في الجسم ، ومن انواع المساج الهندية القديمة هي مساج العجين والزيت ، وبيكون عبارة عن قطعة عجين مرتفعة بتتحط على نقطة معينة في الجسم وتكون مفرغة من النص ، وفي وسطها يتحط كمية من الزيت السخن ، الغرض من الزيوت هو تغذية الانسجة الاساسية.

4- حافظي على الفم نضيف:

لون لسانك ممكن يكون حاجات كتير عن صحة فمك ، لو لاحظتي ان اللسان لونه ابيض ، بننصحك تجربي التكنيك ده ، وهو عبارة عن استخدام اداة منحنية لكشط اللسان للتخلص من البكتيريا الضارة والقضاء على رائحة الفم الكريهة وتحسين حساسية براعم التذوق ، تقدري تستخدمي مكشطة اللسان (هتلاقيها متوفرة في الصيدلية) ، او تستخدمي معلقة تكون مصنوعة من النحاس او النحاس الاصفر.

5- اعملي القدر المناسب من التمارين الرياضية:

كلنا عارفين الاثار الايجابية لممارسة الرياضة والمواد الكيميائية اللي بيتم انتاجها بعد الرياضة وبتحسسك بالرضا ، والمعروفة باسم الاندروفين ، اللي بيطلقها الجسم بعد التمرين ، ولكن الافراط في التمرين ممكن يبقى مرهق للجسم ، عشان كده بننصحك بخفض مقدار الرياضة اللي بتمارسيها للنص ، ممكن تمارسي رياضة خفيفة زي المشي, اليوجا, او حتى الرقص.

6- مارسي التأمل:

دي تعتبر من اكتر العادات اللي ممكن تغير حياتك لو دخلتيها في روتينك اليومي ، لان صحتنا بشكل عام بتعتمد على التوازن بين الجسم والعقل ، لان بعض العوامل زي التوتر, الارق, القلق يبقى ليها تأثير سلبي على اجسامنا ، وبصرف النظر عن ان التأمل يعتبر اداة للتحكم في الاعراض دي ، الا انه التأمل المنتظم هيوفرلك كمان نظرة ايجابية اكتر للحياة.

7- مارسي تمارين التنفس:

التنفس هو اول واخر حاجة بنعملها في حياتنا ، وعادة مش بنديه اهتمام كبير ، الا انه ممارسة تمارين التنفس مع التأمل واليوجا ، تعتبر هي المثلث المثالي لعملية الشفاء والشعور بالرضا ، تمارين التنفس ممكن يبقى ليها تأثير ايجابي من خلال منح الجسم طاقة اكتر ، ومساعدتنا على الاسترخاء ، والتركيز.

8- جربي السر الهندي ده لشعر صحي:

استخدام الزيوت ليه تأثير ايجابي جدا على الشعر وبيساعد على تحسين جودة وملمس وكثافة الشعر ، وعشان ده يديكي نتيجة لازم تعمليه بانتظام ، من مرتين لتلات مرات في الاسبوع ، ويكون على الشعر الجاف ، امشي على الخطوات دي عشان تديكي النتيجة المطلوبة:

– حطي كام معلقة من الزيت في طبق صغير وسخنيه على النار لحد ما يبقى دافي.

– صبي خيط رفيع من الزيت على تاج الراس ، واضغطي بخفة على المنطقة براحة ايدك حوالي 8 مرات ، الطريقة دي بتحفز الدورة الدموية وبالتالي نمو بصيلات الشعر ، اخر حاجة دلكي المنطقة.

– بعدها صبي كمية من الزيت على اعلى نقطة في الراس ودلكيها.

– صبي باقي الزيت على فروة راسك واستخدمي صوابعك لتدليك فروة الراس كلها في حركة دائرية.

– ممكن تسيبي الزيت على الشعر لمدة ساعة او ساعتين او طول الليل ، وبعدها اغسليه.

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