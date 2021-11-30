الباذنجان المقلي بالخلطة بطريقة سهلة واقتصادية وشهية ومميزة مع الصلصة

الباذنجان المقلي بالخلطة ، تبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طرق مختلفة ومبتكرة وشهية ولذيذة أيضاً لتحضير الباذنجان لأفراد أسرتهم من أجل إسعادهم، وبدلا من الطرق التقليدية، ونظرا لأن الباذنجان يعد الأكلة المفضلة للجميع، ويستخدم في إعداد الكثير من الوصفات، لذا سوف نقدم لكم طريقة عمله بخلطة مميزة وشهية وسهلة حتى يتسنى لكل ست بيت تحضيره بكل سهولة، وبمكونات بسيطة، ومتوفرة لديها أيضاً، وهو يتميز بقيمته الغذائية، وبمذاقه المميز والخاص والمقرمش الذي لا يوصف أيضاً، بالإضافة إلى شكله الخرافة، كما يمكنكم تجربة وصفات باذنجان وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل الباذنجان المقلي بالخلطة بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات الباذنجان المقلي بالخلطة

يتكون الباذنجان المقلي بالخلطة من مكونات بسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

2 حبة باذنجان كبير الحجم مقطع شرائح رفيعة.

ملعقة صغيرة من الملح.

كوب زيت للقلي (100 مل).

دقيق.

مقادير الخلطة

مقادير صلصة الطماطم

2 حبة طماطم مفروم في الخلاط.

2 فص ثوم مهروس.

نصف ملعقة صغرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

2 ملعقة كبيرة من الكاتشب.

نصف ملعقة صغيرة من النعناع المجفف.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على الباذنجان المقلي بالخلطة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه شرائح الباذنجان والملح، ثم نخلطهم جيداً.

ثم نغطي الوعاء بكيس بلاستيك ونتركه لمدة 10 دقائق.

تحضير الخلطة

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه البيض والملح، ثم نخلطهم جيدا.

ثم نضيف الزبادي ونخلطهم جيداً.

ثم نضيف الدقيق ونخلطهم جيدا حتى يتجانس الخليط ويختفي الدقيق.

بعد ذلك نضيف الجبنة الموزاريلا المبشورة ونخلطهم جيدا.

ثم نضع مقلاة على نار متوسطة، ثم نضيف إليها الزيت ونتركه يسخن.

ثم نغمس شرائح الباذنجان في الدقيق، ثم في الخلطة.

بعد ذلك نقلي شرائح الباذنجان في الزيت وعندما تحمر من أسفل نقلبها على الجهة الثانية ونتركها حتى تحمر، ثم نرفعها من الزيت.

ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.

ثم نقدم الباذنجان المقلي بالخلطة في طبق التقديم مع الصلصة.

وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الصلصة

نضيف إلى الزيت المتبقي من قلي الباذنجان الطماطم المفروم ونقلبه قليلاً. ثم نضيف إليه الثوم المهروس والملح ونقلبهم، ثم نتركه يغلي لمدة 8 دقائق. ثم نضيف إليه الفلفل الأسود والنعناع المجفف والكاتشب ونقلبهم. بعد ذلك نتركها تغلي لمدة دقيقة مع التقليب المستمر. ثم نرفع الصلصة من على النار، وبذلك تكون جاهزة للتقديم.

طريقة عمل الكاتشب

المكونات

كيلو وربع من الطماطم مقطع مكعبات وسط.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ربع كوب خل.

رشة بصل بودر.

ربع كوب خل.

ربع ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ربع كوب سكر أو حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة من الماء.

ربع ملعقة صغيرة من النشا.

نحضر الخلاط، ثم نضيف إليه الطماطم، ثم نفرمه جيداً. ثم نصفي عصير الطماطم جيداً لكي نتخلص من البذور والقشر. ثم نسكب عصير الطماطم في حلة، ثم نضعها على نار عالية. عندما تبدأ الصلصة في الغليان نخفض النار إلى أقل درجة، ثم نتركها حتى يثقل القوام مع التقليب من وقت لآخر. ثم نضيف الملح والفلفل الأسود والثوم البودر والبصل البودر والسكر والخل، ثم نخلطهم جيداً. ثم نحضر كوب ونضيف إليه الماء والنشا، ثم نخلطهم جيداً. بعد ذلك نضيف خليط النشا إلى الصلصة ونقلب جيداً. وعندما يثقل القوام ويجف الماء نرفع الكاتشب من على النار، وبذلك يكون الكاتشب جاهز للاستخدام.

طريقة التحضير