طريقة عمل البطاطس المقرمشة بطريقة صحية بدون زيت لأولادك حفاظا على صحتهم

البطاطس المقرمشة هي الأكلة التي لا يختلف على تناولها الجميع؛ فهي من الأكلات السريعة المحببة لدى الكثير من الأشخاص، ولكنها تعتبر وجبة غير صحية كونها أنها من النشويات بالإضافة إلى الزيت؛ فاليوم سوف نعرض لكم بطاطس مقرمشة بدون زيت لكي تعمل على الوقاية من عصر الهضم، ولكي تقي أيضًا من التهابات المفاصل، وتعمل على تقوية المناعة والآن من مقالنا هذا سوف نعد لكم مكونات وطريقة البطاطس المقرمشة المحببة لدي الكثير.

طريقة عمل البطاطس المقرمشة

البطاطس المقرمشة هي من الأكلات التي يحبها الكثير، وتطلب بجانب أي أكلة سريعة في المطاعم؛ فعليها إقبال شديد من الأشخاص، ولأن البطاطس المقلية تحتوي على كمية زيوت كثيرة أثناء القلي، وتعتبر غير صحية أعددنا إليكم اليوم في هذا المقال طريقة عمل البطاطس المقرمشة بدون زيوت لتكون وجبة صحية مفيدة للجسم وصحة الأسرة.

مكونات عمل البطاطس المقرمشة

من الممكن أن تكون البطاطس المقرمشة صحية ومفيدة للحفاظ على صحة الأطفال والأسرة لو اتبعنا عدة خطوات بالطريقة الصحيحة بوجود مكونات أخرى، وهي كالآتي:

كيلو من البطاطس متوسطة الحجم.

نصف كوب من خليط الدقيق مع النشا.

ملعقة كبيرة من البهارات المشكلة.

مقدار ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل مع القرفة.

نصف ملعقة صغيرة من الشطة.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

تعتبر البطاطس المقلية من أهم الوجبات السريعة التي من الممكن أن تتسبب في أضرار كثيرة للجسم منها ارتفاع مستوى الكوليسترول، وغيرها من الأضرار التي تلحق بالجسم؛ لذلك أعددنا لكم طريقة صحية مفيدة للجسم، والآن نعرضها لكم كما يلي: