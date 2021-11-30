بملعقة ملح تخلصي من شعر العانة والجسم كله بدون ألم نهائيا في ثواني معدودة وبدون عودة للابد

دائما تحتار السيدات بين طرق إزالة الشعر وأي طريقة منهما تكون الطريقة المثالية لفعل ذلك رغم تعدد العديد من الطرق إلى أن اغلبها يحتوي على الكثير من العيوب التي تجعل المرأة تبحث عن طرق أخرى ومن أبرز عيوب طرق إزالة الشعر هي أنن بعض الطرق تسبب ألمًا شديدا للمرأة أثناء ازالة الشعر وبعضها يسبب الجفاف وبعضها الآخر يسبب إحمرار في البشرة لذلك كان الحل الامثل واستخدام أحد الطرق الطبيعية للتخلص من الشعر الزائد ومن خلال هذا المقال سنتحدث ‏عن احد الطرق الطبيعية هي إزالة الشعر بواسطة الملح.

فوائد الملح للبشرة

قبل أن نتعرف على خلطة ازالة الشعر بواسطة الملح سنتعرف على بعض مميزات الملح التي تجعلنا نستخدمه في طريقة ازالة الشعر وهذه المميزات هي:

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يستخدم الملح في العديد من مستحضرات التجميل لأنه يحتوي على العديد من المعادن المفيدة للبشرة.

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يساعد الملح البشرة على اعادة حيويتها كما أنه يخفف من الالتهابات.

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ينظف الملح البشرة من السموم.

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عندما يتم خلط الملح مع احد الزيوت الطبيعية للزيت الزيتون او زيت السمسم فإنه يعيد النضارة والحيوية إلى البشرة.

طريقة إزالة الشعر بواسطة الملح

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فيما يلي سنتعرف على طريقة ازالة الشعر بواسطة الملح ‏أولا سنقوم بعرض المكونات التي سنحتاجها في هذه الخلطة:

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خمس ملاعق كبيرة من الحليب.

ستة ملاعق من مسحوق الكركم.

خمس ملاعق كبيرة من الملح.

فيما يلي طريقة تحضير خلطة الملح وإزالة الشعر وهي:

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