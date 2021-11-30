أفضل طريقة لعمل عجينة السمبوسة الهشه حضريها في المنزل بأقل التكاليف

طريقة عمل عجينة السمبوسة بكل سهولة بالمنزل، تعد السمبوسة من المقبلات التي يحرص الكثير من الأشخاص تناولها باستمرار، وأصبحت من الأكلات الأساسية في رمضان بوضعها مع أكلات أخرى رئيسية والجدير من الذكر أن هناك العديد من الحشوات التي يمكنك حشوها بها مثل: الجبنة، واللحمة، والفراخ، والخضروات، طريقة تحضيرها سهلة وتحضر بأقل التكاليف ولا تحتاج لبذل مجهود، وهنا سوف نقدم لكم مكونات و طريقة عمل عجينة السمبوسة بسهولة.

طريقة عمل عجينة السمبوسة

تعد طريقة عمل عجينة السمبوسة من الطرق السهلة والبسيطة التي يمكنك تحضيرها بالمنزل دون أن تستغرق وقتاً طويلاً، فهي تحضر بطريقة سهلة وبسيطة ولا تحتاج لبذل مجهود، والمكونات تتمثل كالآتي:

المقادير

تتكون عجينة السمبوسة من عدة مقادير وهي كالتالي:

كوبين من الدقيق.

كوب من الماء.

معلقة من الملح.

مقدار معلقة من الزبدة أو الزيت.

طريقة تحضير عجينة السمبوسة

يوجد العديد من الخطوات لإعداد السمبوسة التي يجب اتباعها كالتالي:

إحضار وعاء ويتم وضع به الماء، ثم بعد ذلك الملح والزيت.

يوضع الوعاء على النار واتركيه حتى يغلي، ثم ضيفي الدقيق ويرفع الوعاء من على النار.

قومي بتحريك الدقيق بالملعقة، وتترك حتى تبرد

يتم تقليب العجين حتى يصبح عجينة متماسكة.

تترك العجينة ترتاح لمدة ربع ساعة.

ضعي القليل من الدقيق على رخامة المطبخ وافردي العجين جيداً.

قومي بتقطيع العجين على شكل شرائح طويلة حتى يتم حشوها.

تكوني تم تجهيز الحشوة من قبل.

ضعي الحشوة داخل الشرائح السمبوسه، والتأكد من غلقها جيداً.

احضري مقلاة ويوضع بها زيت غزير وتوضع على النار، يترك حتى يسخن تماماً، ثم ضعي السمبوسة.

تقلب جيداً في الزيت حتى تأخذ اللون الذهبي.

تخرج على مناديل مطبخ للتخلص من الزيت الزائد.

تكون بعد ذلك جاهزة للتقديم.

لا بد أن يكون الزيت ساخن جداً، ثم يتم وضع السمبوسة ويتم تهدئة النار حتى تتحمر جيداً، وتصبح مقرمشة.

يجب وضع القليل من الزيت على وجه السمبوسة حتى تظهر فقاقيع وتصبح مقرمشة.

يجب رفعها على مناديل مطبخ حتى تتشرب الزيت وتصبح هشه ومقرمشة.

يتم تحضير طبق عميق يوضع به جبنة شيدر ونصف كوب من الزيتون المخلي، مع فلفل أحمر وأخضر، وملح وبهارات ثم يتم تقليبهم جيداً.

تحضر عجينة السمبوسة المحضرة مسبقاً ثم يوضع فيها القليل من حشو الجبنة، ثم تلف وعلى شكل مثلث وتغلق من الأطراف جيداً.

تحمر في زيت غزير ثم ترفع على مناديل مطبخ ثم تقدم ساخنة.

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وفي النهاية يمكنك معرفة طريقة عمل عجينة السمبوسة بكل سهولة وإعدادها باستمرار لأسرتك.