بملعقة نشا اصنعي مزيل عرق طبيعي برائحة عطرية تدوم 24 ساعة

مزيلات العرق من مستحضرات التجميل التي لا يستغنى عنها الرجال والنساء وخاصة في فصل الصيف، ولكن لمزيلات العرق الكثير من الأضرار منها صبغ البشرة بلون أغمق وهذه مشكلة تزعج النساء بشكل كبير، كما قد تسبب مزيلات العرق مهما كانت جودتها الإصابة بسرطان الثدي والزهايمر وهذا على المدى البعيد، لذلك يجب التقليل من استعمالها بشكل كبير، ومحاولة استبدالها بمواد طبيعية غير مضرة، لذلك نقدم لكم من خلال الفقرات التالية أكثر من طريقة بسيطة وبمكونات طبيعية لعمل مزيل عرق طبيعي في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة. طرق تحضير مزيل العرق في المنزل نحتاج في هذه الطريقة إلى ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند وربع كوب من النشا وزبدة الشيا.

بالإضافة إلى ملعقة كبيرة من البيكنج بودر وبضع قطرات من أي زيت عطري مفضل، نقوم بتذويب زبدة الشيا في حمام مائي ساخن ثم نضيف لها باقي المكونات ونخلط جيداً.

وبعد ذلك نضع الخليط في علبة نظيفة ومحكمة الإغلاق ونتركه في الثلاجة لمدة ساعة حتى يتماسك الخليط ثم نخرجه ونقوم باستخدامه عند الحاجة. بملعقة نشا اصنعي مزيل عرق طبيعي نحتاج الى ملعقة كبيرة من ماء الورد وملعقة كبيرة من الشبة المطحونة وملعقة كبيرة من النشا وثلاث ملاعق صغيرة من المسك السائل،

نخلط ماء الورد والنشا جيداً ونصفي الخليط باستخدام الشاش ثم نضيف له الشبة المطحونة.

والمسك ونقلب جيداً حتى نحصل على خليط متجانس، نحفظه في غلبة نظيفة في الثلاجة ونخرجه عند الحاجة لاستعماله. كريم مزيل عرق بمكونات طبيعية نحتاج إلى نصف كوب من زبدة الكاكاو وربع كوب من النشا وربع كوب من البيكنج بودر

وثماني قطرات من زيت اللافندر وأربع قطرات من زيت الشاي، نضع زبدة الكاكاو على حمام مائي ساخن ثم نضيف باقي المكونات.

ونقلب حتى نحصل على خليط متجانس ثم نضعه في علبة محكمة الإغلاق، محفظ العلبة.

ثم نقوم بوضعة في الثلاجة لمدة لا تزيد عن خمس دقائق حتى يتماسك الخليط وعندها يكون صالح لاستخدام في أي وقت تحتاج فيه استعماله بكل سهولة. طرق تحضير مزيل العرق في المنزلبملعقة نشا اصنعي مزيل عرق طبيعيكريم مزيل عرق بمكونات طبيعية الوسوم

مزيلات العرق من مستحضرات التجميل التي لا يستغنى عنها الرجال والنساء وخاصة في فصل الصيف، ولكن لمزيلات العرق الكثير من الأضرار منها صبغ البشرة بلون أغمق وهذه مشكلة تزعج النساء بشكل كبير، كما قد تسبب مزيلات العرق مهما كانت جودتها الإصابة بسرطان الثدي والزهايمر وهذا على المدى البعيد، لذلك يجب التقليل من استعمالها بشكل كبير، ومحاولة استبدالها بمواد طبيعية غير مضرة، لذلك نقدم لكم من خلال الفقرات التالية أكثر من طريقة بسيطة وبمكونات طبيعية لعمل مزيل عرق طبيعي في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة. طرق تحضير مزيل العرق في المنزل نحتاج في هذه الطريقة إلى ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند وربع كوب من النشا وزبدة الشيا.

بالإضافة إلى ملعقة كبيرة من البيكنج بودر وبضع قطرات من أي زيت عطري مفضل، نقوم بتذويب زبدة الشيا في حمام مائي ساخن ثم نضيف لها باقي المكونات ونخلط جيداً.

وبعد ذلك نضع الخليط في علبة نظيفة ومحكمة الإغلاق ونتركه في الثلاجة لمدة ساعة حتى يتماسك الخليط ثم نخرجه ونقوم باستخدامه عند الحاجة. بملعقة نشا اصنعي مزيل عرق طبيعي نحتاج الى ملعقة كبيرة من ماء الورد وملعقة كبيرة من الشبة المطحونة وملعقة كبيرة من النشا وثلاث ملاعق صغيرة من المسك السائل،

نخلط ماء الورد والنشا جيداً ونصفي الخليط باستخدام الشاش ثم نضيف له الشبة المطحونة.

والمسك ونقلب جيداً حتى نحصل على خليط متجانس، نحفظه في غلبة نظيفة في الثلاجة ونخرجه عند الحاجة لاستعماله. كريم مزيل عرق بمكونات طبيعية نحتاج إلى نصف كوب من زبدة الكاكاو وربع كوب من النشا وربع كوب من البيكنج بودر

وثماني قطرات من زيت اللافندر وأربع قطرات من زيت الشاي، نضع زبدة الكاكاو على حمام مائي ساخن ثم نضيف باقي المكونات.

ونقلب حتى نحصل على خليط متجانس ثم نضعه في علبة محكمة الإغلاق، محفظ العلبة.

ثم نقوم بوضعة في الثلاجة لمدة لا تزيد عن خمس دقائق حتى يتماسك الخليط وعندها يكون صالح لاستخدام في أي وقت تحتاج فيه استعماله بكل سهولة. طرق تحضير مزيل العرق في المنزلبملعقة نشا اصنعي مزيل عرق طبيعيكريم مزيل عرق بمكونات طبيعية

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