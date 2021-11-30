بخطوات بسيطة حضري الكيك الهش بحشو الفراولة واٍستمتعي بألذ طعم

طريقة عمل الكيك بحشوة الفراولة اللذيذة، في كافة المناسبات وأعياد الميلاد تعتبر كيكة الفراولة من أكثر الأنواع الموجودة على المائدة والتي يفضلها العديد من الأشخاص، ويحرص على إعدادها باستمرار لذلك تبحث كل سيدة منزل عن طريقة إعدادها بطريقة سهلة وبسيطة وغير مكلفة بدلاً من شراؤها جاهزة من المحلات بأسعار باهظة، وهنا سوف تجد طريقة عمل الكيك بحشوة الفراولة بكل المكونات والخطوات.

طريقة عمل الكيك بحشوة الفراولة

تعد طريقة عمل الكيك بحشوة الفراولة من الطرق التي تبحث عنها الكثير من السيدات، حتى تحضر بخطوات سهلة للغاية ومكوناتها موجودة في كل منزل، والتي تتمثل كالآتي:

المكونات

ثلاث أكواب إلا ربع

ملعقتين ونصف من البيكنج بودر

مقدار كوبين من السكر بودرة

عبوة من جيلي الفراولة

4 بيضات

225 جرام من الزبدة

كوب من اللبن

ملعقة من الفانيليا

طريقة التحضير

يوضع السكر والجيلي والزبدة في الخلاط واستمري في التشغيل، ثم قومي بوضع البيض وعودي في التشغيل مرة أخرى.

قومي بعد ذلك بوضع الدقيق والبيكنج بودر والسكر واللبن، واستمري في التقليب، ثم ضيفي الفانيليا وجيلي الفراولة، واخلطي جيداً حتى يصبح الخليط متجانس.

يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة 180.

يوضع الخليط في صينية ويتم توزيعه جيداً.

ثم توضع الصينية في الفرن لمدة 25 دقيقة حتى يتم تسويتها تماماً.

تترك حتى تبرد تماماً ويوضع بها الحشوة بعد ذلك.

حشوة الفراولة

تتكون من عدة مقادير كالآتي:

قطع من الفراولة.

ملعقتان من مربى الفراولة.

علبة قشطة.

مغلف كريمة.

معلقة من ماء الزهر.

نصف كوب من السكر الناعم.

طريقة التحضير