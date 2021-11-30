أسهل طريقة لعمل الشكشوكة بالطريقة المصرية زي المطاعم

طريقة عمل الشكشوكة بالطريقة المصرية حيث تعتبر الشكشوكة من أحلى الأكلات التي يحبها أشخاص كثيرون، حيث أن أكلة كان الآباء والأجداد يحبون تحضيرها ويمكن قيام ربة المنزل بطبخها كوجبة رئيسة متكاملة، حيث أنها مفيدة جدا بها البيض وتحتوي علي البصل والثوم والطماطم وهي بذلك وجبة غير مكلفة، حيث أنها أكلة خالية من أنواع اللحوم أو الفراخ، الا أنها محبوبة للغاية حيث أنها طعمها لذيذ ويعشقها الكبار وكذلك الأطفال كما أن طريقة تحضيرها لا تستغرق دقائق معدودة، جدير بالذكر أن هناك العديد من الأطباق للشكشوكة منتشرة في بلدان كثيرة منها الشكشوكة المصرية التي سنقوم بتجهيزها معكم اليوم من خلال هذا المقال وهناك الشكشوكة السعودية والشكشوكة اليمنية، كما يوجد نوع اسمه الشكشوكة التونسية و الشكشوكة الفلسطينية و الشكشوكة الليبية وتوجد طريقة الشكشوكة باللحمة المفرومة والشكشوكة بالحمص وطرق أخري مختلفة لعمل الشكشوكة.مكونات عمل الشكشوكة بالطريقة المصرية
- اربع ملاعق كبيرة زبدة.
- 4 بيضات
- بصل واحدة كبيرة تكون مفرومة.
- فص ثوم يكون مفروم
- حبتان طماطم وتكون مقطعة مكعبات.
- فلفل الأحمر يكون مقطع
- فلفل أخضر ارومي يكون مقطع مكعبات.
- فلفل أخضر حار وذلك حسب الرغبة.
- ملح وبهارات وكركم وفلفل أسود وكزبرة ناشفة.
لا تتطلب الكثير من الوقت لتحضير الشكشوكة، حيث أنها فقط تستغرق ربع ساعة لتكون جاهزة، فيما يلي النقاط التي توضح كيفية جعل شكشوكة على الطريقة المصرية بخطوات سهلة وبسيطة:
- ضعي مقلاة كبيرة على البوتجاز في نار متوسطة، أضيفي الزبدة في المقلاة وانتظري حتي تذوب، ثم نقوم بوضع الفلفل الأحمر والفلفل الأخضر ويكون مقطع، حيث نقوم بتشويحه
- . نضيف البصل بعد ذلك مع الفلفل حيث نقلب هذا الخليط جيد ثم نضيف اليه الثوم ونخلطه ونشوحه مع بقية هذه المكونات
- ثم نضيف بعدها الطماطم ،و نضع التوابل وهي الملح والكزبرة الجافة والفلفل الأسود والكركم كما نضع البهارات وتخلط جيدا
- نأتي للخطوة الهامة وهي وضع البيض حيث نقوم بعمل فتحات لنقوم بكسر البيضة ونضعها برفق في كل حفرة، ويجب أن نتفادى تسيح الصفار حيث أنه هام للغاية إبقاء الصفار متماسكًا
- ثم نقوم بعد ذلك بترك الشكشوكة على نار هادئة وذلك لمدة لا تقل عن خمس دقائق، وذلك حتى يكتمل نضج البيض ويجمد جيدا، وسوف يتم تقديم وجبة الشكشوكة في الأطباق المخصصة وذلك عن طريق استخدام ملعقة كبيرة مزينة بأوراق الريحان وكذلك باستخدام عيدان إكليل الجبل ، ويمكن تناولها بالعذاب الطازج أو المحمص.
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طريقة عمل الشكشوكة بالطريقة المصرية حيث تعتبر الشكشوكة من أحلى الأكلات التي يحبها أشخاص كثيرون، حيث أن أكلة كان الآباء والأجداد يحبون تحضيرها ويمكن قيام ربة المنزل بطبخها كوجبة رئيسة متكاملة، حيث أنها مفيدة جدا بها البيض وتحتوي علي البصل والثوم والطماطم وهي بذلك وجبة غير مكلفة، حيث أنها أكلة خالية من أنواع اللحوم أو الفراخ، الا أنها محبوبة للغاية حيث أنها طعمها لذيذ ويعشقها الكبار وكذلك الأطفال كما أن طريقة تحضيرها لا تستغرق دقائق معدودة، جدير بالذكر أن هناك العديد من الأطباق للشكشوكة منتشرة في بلدان كثيرة منها الشكشوكة المصرية التي سنقوم بتجهيزها معكم اليوم من خلال هذا المقال وهناك الشكشوكة السعودية والشكشوكة اليمنية، كما يوجد نوع اسمه الشكشوكة التونسية و الشكشوكة الفلسطينية و الشكشوكة الليبية وتوجد طريقة الشكشوكة باللحمة المفرومة والشكشوكة بالحمص وطرق أخري مختلفة لعمل الشكشوكة.مكونات عمل الشكشوكة بالطريقة المصرية
- اربع ملاعق كبيرة زبدة.
- 4 بيضات
- بصل واحدة كبيرة تكون مفرومة.
- فص ثوم يكون مفروم
- حبتان طماطم وتكون مقطعة مكعبات.
- فلفل الأحمر يكون مقطع
- فلفل أخضر ارومي يكون مقطع مكعبات.
- فلفل أخضر حار وذلك حسب الرغبة.
- ملح وبهارات وكركم وفلفل أسود وكزبرة ناشفة.
لا تتطلب الكثير من الوقت لتحضير الشكشوكة، حيث أنها فقط تستغرق ربع ساعة لتكون جاهزة، فيما يلي النقاط التي توضح كيفية جعل شكشوكة على الطريقة المصرية بخطوات سهلة وبسيطة:
- ضعي مقلاة كبيرة على البوتجاز في نار متوسطة، أضيفي الزبدة في المقلاة وانتظري حتي تذوب، ثم نقوم بوضع الفلفل الأحمر والفلفل الأخضر ويكون مقطع، حيث نقوم بتشويحه
- . نضيف البصل بعد ذلك مع الفلفل حيث نقلب هذا الخليط جيد ثم نضيف اليه الثوم ونخلطه ونشوحه مع بقية هذه المكونات
- ثم نضيف بعدها الطماطم ،و نضع التوابل وهي الملح والكزبرة الجافة والفلفل الأسود والكركم كما نضع البهارات وتخلط جيدا
- نأتي للخطوة الهامة وهي وضع البيض حيث نقوم بعمل فتحات لنقوم بكسر البيضة ونضعها برفق في كل حفرة، ويجب أن نتفادى تسيح الصفار حيث أنه هام للغاية إبقاء الصفار متماسكًا
- ثم نقوم بعد ذلك بترك الشكشوكة على نار هادئة وذلك لمدة لا تقل عن خمس دقائق، وذلك حتى يكتمل نضج البيض ويجمد جيدا، وسوف يتم تقديم وجبة الشكشوكة في الأطباق المخصصة وذلك عن طريق استخدام ملعقة كبيرة مزينة بأوراق الريحان وكذلك باستخدام عيدان إكليل الجبل ، ويمكن تناولها بالعذاب الطازج أو المحمص.
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