أسهل طريقة لعمل الشكشوكة بالطريقة المصرية زي المطاعم

طريقة عمل الشكشوكة بالطريقة المصرية حيث تعتبر الشكشوكة من أحلى الأكلات التي يحبها أشخاص كثيرون، حيث أن أكلة كان الآباء والأجداد يحبون تحضيرها ويمكن قيام ربة المنزل بطبخها كوجبة رئيسة متكاملة، حيث أنها مفيدة جدا بها البيض وتحتوي علي البصل والثوم والطماطم وهي بذلك وجبة غير مكلفة، حيث أنها أكلة خالية من أنواع اللحوم أو الفراخ، الا أنها محبوبة للغاية حيث أنها طعمها لذيذ ويعشقها الكبار وكذلك الأطفال كما أن طريقة تحضيرها لا تستغرق دقائق معدودة، جدير بالذكر أن هناك العديد من الأطباق للشكشوكة منتشرة في بلدان كثيرة منها الشكشوكة المصرية التي سنقوم بتجهيزها معكم اليوم من خلال هذا المقال وهناك الشكشوكة السعودية والشكشوكة اليمنية، كما يوجد نوع اسمه الشكشوكة التونسية و الشكشوكة الفلسطينية و الشكشوكة الليبية وتوجد طريقة الشكشوكة باللحمة المفرومة والشكشوكة بالحمص وطرق أخري مختلفة لعمل الشكشوكة.

اربع ملاعق كبيرة زبدة.

4 بيضات

بصل واحدة كبيرة تكون مفرومة.

فص ثوم يكون مفروم

حبتان طماطم وتكون مقطعة مكعبات.

فلفل الأحمر يكون مقطع

فلفل أخضر ارومي يكون مقطع مكعبات.

فلفل أخضر حار وذلك حسب الرغبة.

ملح وبهارات وكركم وفلفل أسود وكزبرة ناشفة.

مكونات عمل الشكشوكة بالطريقة المصريةطريقة تحضير الشكشوكة على الطريقة المصرية

لا تتطلب الكثير من الوقت لتحضير الشكشوكة، حيث أنها فقط تستغرق ربع ساعة لتكون جاهزة، فيما يلي النقاط التي توضح كيفية جعل شكشوكة على الطريقة المصرية بخطوات سهلة وبسيطة: