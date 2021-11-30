نقدم لكم كريم النشا والخيار الرهيب , حيث يعد من افضل أنواع الكريمات التي تساعد في تنعيم وترطيب البشرة, وهو مغذي للبشرة بشكل كبير, ويساعد علي التنعيم والترطيب فوري بشكل فعال جدا, ويمكن استخدام النشا لتفتيح أيضا مثل كريم النشا والليمون, ومثل كريم النشا والكركم, حيث يحتوي علي مواد فعالة جدا وطبيعية تعمل علي تفتيح وتنعيم البشرة بكل سهولة دون أي مواد ضارة بالبشرة, حيث تعد البشرة مصدر جمال لدي بعض الفتيات والسيدات ويجب الاهتمام بالبشرة للحصول علي شكل جميل وجذاب دون أي مواد ضارة بالبشرة ومن مكونات طبيعية موجوده في كل منزل, ونقدم اليوم من وخلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن كريم النشا والخيار الرهيب لترطيب وتنعيم البشرة فوري2021.

مكونات كريم النشا والخيار الرهيب لترطيب وتنعيم البشرة

سوف نتعرف علي مكونات الكريم السحري الذي يساعد علي ترطيب وتنعيم البشرة ومغذي بشكل كبير وفوري وهي كما يلي:-

معلقتين من النشا.

ثلاث معالق من عصير الخيار.

معلقة من زيت اللوز.

معلقتين من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم اليوم أبسط طريقة لتحضير الكريم بخطوات سهلة جدا داخل المنزل دون تكلفة ولا تعب في المنزل بكل سهولة وهي كما يأتي:-

نحضر وعاء عميق ونضع فيه النشا ونتركه جانبا ثم نقطع ثمرة الخيار في الخلط ونخلطها حتي نحصل علي عصير خيار. ثم نأخذ ثلاث معالق من عصير الخيار ونضيفهم علي النشا ونقلبهم جيدا حتي يصبح خليط متجانس للغاية. ثم نضيف زيت اللوز وزيت جوز الهند ونخلطهم جيدا حتي تتجانس المكونات ويصبح لدينا خليط كريمي متجانس.

طريقة الاستخدام

سوف نتعرف الأن علي طريقة استخدام للكريم علي البشرة بطريقة مضمونة وفعالة جدا تساعد بشكل كبير علي تنعيم وترطيب البشرة وهي كالاتي:-