طريقة عمل البسبوسة الطرية احلي من الجاهزة

طريقه عمل البسبوسة هي من أهم الحلويات التي ترغب ربة المنزل في تجهيزها في البيت لتكون مثل التي يتم شراؤها من المحلات، ورغم ان مكونات البسبوسه بسيطة، إلا أنه هناك بعض التركات والاسرار التي تجعل تجهيز البسبوسة يحتاج الى براعة واتقان، والبسبوسه تعتبر من الحلويات المشهوره في مصر وفي الشام وتسمى بهذا الاسم لانه يتم اضافة دقيق السميد اليها ويزداد تقديم حلويات البسبوسة في شهر رمضان.

مكونات عمل البسبوسة

المكونات التي وسنقوم بتجهيزها من أجل عمل حلويات البسبوسه هي بسيطة جدا كما أنها تعتبر غير مكلفة على الإطلاق حيث يتم استخدام مثل هذه المكونات فقط:

نصف كيلوغرام من السميد

بالإضافة الى استخدام كوب واحد من اي نوع من انواع الزبادي

يستخدم أيضا ملعقتان كبيرتان من السمن ولكن يشترط ان يكون ساخن جدا مقدوح

ومع هذه الاضافات تستخدم ملعقة صغيرة من البيكنج باودر بالاضافه الى ملعقه صغيره من الفانيليا

طريقه تحضير البسبوسة

يتم تحضير البسبوسه بالطريقه التي سوف نوضحها لكم من خلال هذا المقال و نوضحها لكم بالضبط من خلال هذه الخطوات حتى تخرج البسبوسة كما نريد