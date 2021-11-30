طريقة عمل البسبوسة الطرية احلي من الجاهزة

طريقه عمل البسبوسة هي من أهم الحلويات التي ترغب ربة المنزل في تجهيزها في البيت لتكون مثل التي يتم شراؤها من المحلات، ورغم ان مكونات البسبوسه بسيطة، إلا أنه هناك بعض التركات والاسرار التي تجعل تجهيز البسبوسة يحتاج الى براعة واتقان، والبسبوسه تعتبر من الحلويات المشهوره في مصر وفي الشام وتسمى بهذا الاسم لانه يتم اضافة دقيق السميد اليها ويزداد تقديم حلويات البسبوسة في شهر رمضان.مكونات عمل البسبوسة
المكونات التي وسنقوم بتجهيزها من أجل عمل حلويات البسبوسه هي بسيطة جدا كما أنها تعتبر غير مكلفة على الإطلاق حيث يتم استخدام مثل هذه المكونات فقط:
- نصف كيلوغرام من السميد
- بالإضافة الى استخدام كوب واحد من اي نوع من انواع الزبادي
- يستخدم أيضا ملعقتان كبيرتان من السمن ولكن يشترط ان يكون ساخن جدا مقدوح
- ومع هذه الاضافات تستخدم ملعقة صغيرة من البيكنج باودر بالاضافه الى ملعقه صغيره من الفانيليا
يتم تحضير البسبوسه بالطريقه التي سوف نوضحها لكم من خلال هذا المقال و نوضحها لكم بالضبط من خلال هذه الخطوات حتى تخرج البسبوسة كما نريد
- اولا نحضر وعاء يكون عميق ونضع به السميد مع السمن المقدوح اضافة الى الفانيليا والبيكنج باودر ونقوم بتقليب هذا الخليط ونقوم بفرك الدقيق مع السمن والهدف من ذلك ان يتشرب دقيق السميد من السمن وكل المكونات جيدا
- وبعد ان نتاكد من ذلك نقوم باضافه من الماء نقلب كل الخليط معا حتى يصبح هذا الخليط سميكا و نقوم بتركه لمدة ربع ساعه
- بعد ان نتاكد ان دقيقه صينيه قد شرب الماء نقوم بإضافة كمية ماء اخرى حتى نشعر ان القوام اصبح مضبوطه بعد ذلك نقوم بتحضير الصينية التي سنضع فيها البسبوسه حيث نقوم بدهنها بالزبده ثم نضع بها الخليط ونقوم بتوزيعه بشكل مناسب
- ثم بعد ذلك نقوم بإدخالها الفرن وننتظر حتى تمام النضج وبعدها نقوم بإخراج الصينية من الفرن وهي ساخنه نقوم بوضع الشربات عليها ولكن يجب ان يكون الشربات بارد وبذلك نكون قد انتهينا من عمل البسبوسه
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طريقه عمل البسبوسة هي من أهم الحلويات التي ترغب ربة المنزل في تجهيزها في البيت لتكون مثل التي يتم شراؤها من المحلات، ورغم ان مكونات البسبوسه بسيطة، إلا أنه هناك بعض التركات والاسرار التي تجعل تجهيز البسبوسة يحتاج الى براعة واتقان، والبسبوسه تعتبر من الحلويات المشهوره في مصر وفي الشام وتسمى بهذا الاسم لانه يتم اضافة دقيق السميد اليها ويزداد تقديم حلويات البسبوسة في شهر رمضان.مكونات عمل البسبوسة
المكونات التي وسنقوم بتجهيزها من أجل عمل حلويات البسبوسه هي بسيطة جدا كما أنها تعتبر غير مكلفة على الإطلاق حيث يتم استخدام مثل هذه المكونات فقط:
- نصف كيلوغرام من السميد
- بالإضافة الى استخدام كوب واحد من اي نوع من انواع الزبادي
- يستخدم أيضا ملعقتان كبيرتان من السمن ولكن يشترط ان يكون ساخن جدا مقدوح
- ومع هذه الاضافات تستخدم ملعقة صغيرة من البيكنج باودر بالاضافه الى ملعقه صغيره من الفانيليا
يتم تحضير البسبوسه بالطريقه التي سوف نوضحها لكم من خلال هذا المقال و نوضحها لكم بالضبط من خلال هذه الخطوات حتى تخرج البسبوسة كما نريد
- اولا نحضر وعاء يكون عميق ونضع به السميد مع السمن المقدوح اضافة الى الفانيليا والبيكنج باودر ونقوم بتقليب هذا الخليط ونقوم بفرك الدقيق مع السمن والهدف من ذلك ان يتشرب دقيق السميد من السمن وكل المكونات جيدا
- وبعد ان نتاكد من ذلك نقوم باضافه من الماء نقلب كل الخليط معا حتى يصبح هذا الخليط سميكا و نقوم بتركه لمدة ربع ساعه
- بعد ان نتاكد ان دقيقه صينيه قد شرب الماء نقوم بإضافة كمية ماء اخرى حتى نشعر ان القوام اصبح مضبوطه بعد ذلك نقوم بتحضير الصينية التي سنضع فيها البسبوسه حيث نقوم بدهنها بالزبده ثم نضع بها الخليط ونقوم بتوزيعه بشكل مناسب
- ثم بعد ذلك نقوم بإدخالها الفرن وننتظر حتى تمام النضج وبعدها نقوم بإخراج الصينية من الفرن وهي ساخنه نقوم بوضع الشربات عليها ولكن يجب ان يكون الشربات بارد وبذلك نكون قد انتهينا من عمل البسبوسه
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