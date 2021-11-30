بملعقة من النشا أصنعي الزلابية المقرمشة اللذيذة الهشة بكل سهولة وبدون تكلفة

الزلابية ، تعتبر من الحلويات المشهورة في المناسبات والاعياد التي يقبل عليها الكثير في شهر رمضان المبارك، وهي من الحلويات التي يحبها الكبار والصغار ومنهم من يحبها مقرمشة ومنهم من يحبها طرية، وتختلف طريقة تحضيرها من مكان لآخر، وهي من الحلويات المشهورة جدا في الدول العربية وخاصتاً مصر وبلاد الشام وغيرها من الدول، وتتكون من مكونات وبسيطة وغير مكلفة في كل بيت، ويمكن عملها بالشربات أو رشها بالسكر حسب الرغبة، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل الزلابية المقرمشة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة وخطوة بخطوة.

مكونات عمل الزلابية

تتكون الزلابيا من بعض المكونات التي تجعلها مقرمشة ولذيذة وهشة وهي كالتالي:-

٢ كوب من الدقيق الأبيض.

رشة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من النشا.

مقدار ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من السكر.

٢ كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

زيت للقلي.

شربات.

طريقة الاعداد

تحضير إناء ونضعه على النار ونضع به كوب من الماء وكوبين من السكر ونقلب حتي يذوب السكر، ونضيف إليه خمس قطرات من عصير الليمون، ونقلب ونتركه لمدة نصف ساعة مع التقليب من حين لآخر، ويجب أن يكون الشربات متوسط ولا خفيف ولا ثقيل، ونرفع الإناء من على النار ونتركه حتى يبرد قليلاً ويصبح جاهز للاستخدام.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير الزلابية اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة زي الجاهزة خطوة بخطوة وهي كالآتي:-

تحضير إناء عميق ونضع به الدقيق ثم نضيف إليه النشا والخميرة الفورية والسكر والفانيليا ثم نقلب المكونات جيداً. نضيف بعد ذلك الماء بالتدريج مع الاستمرار في العجن حتي الحصول على عجينة طرية وسائلة. قومي بعد ذلك بتغطية الإناء ونتركه حتي يتخمر في ماء دافئ لمدة نصف ساعة على الأقل. نقوم بتحضير مقلاة ونضعها على النار ونضع بها الزيت ونتركه حتى يسخن جيداً. ثم نقوم بعد ذلك بلل ملعقة بالزيت ونشكل الزلابية بها ثم نضعها بالزيت الساخن. نحركها بالزيت إلى أن تحمر من جميع الجهات وتصبح مقرمشة ويصبح لونها ذهبي. ثم نخرجها من الزيت ونضع في الشربات ثم نضعها في طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا.

فوائد الحلويات

هناك بعض الفوائد التي تمنحها الحلويات للجسم وهي كالآتي:-

تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات التي تمد الجسم بالطاقة.

تتكون من الفيتامينات التي تمد الجسم بالطاقة وتحمية من خطر الإصابة بالأنيميا.

تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والسعرات الحرارية التي تؤدي إلي زيادة الوزن.

تتكون من نسبة عالية من الحديد الذي يعمل على تكون خلايا الدم الحمراء.

نصائح لتجنب مخاطر الحلويات

هناك بعض النصائح التي يمكن اتباعها لتجنب مخاطر الحلويات وهي كالتالي:-

يجب استخدام الحشوة قليلة السعرات الحرارية مثل الفاكهة مهروس التفاح أو الموز وغيرها من الفاكهة وهي تكون تعويض الشربات في بعض الحلويات.

عليكي استخدام حليب منزوع الدسم لأنها بذلك يوفر كمية كبيرة من الدهون والسعرات الحرارية.

يجب استخدام القمح الكامل بدل من المكرر لانه بيتضاعف الألياف الغذائية لذلك تزيد قيمتها الغذائية.

عليكي تجنب إضافة المكسرات الغنية بالسعرات منها جوز الهند.

أسرار نجاح الزلابية

هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها لنجاح الزلابيا وهي كالآتي:-