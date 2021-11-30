“سلطة الباذنجان” طعم ولا أروع مع بعض الطحينة …تقدم بجانب المشاوي ومنفردة

“سلطة الباذنجان” طعم ولا أروع مع بعض الطحينة، تعتبر السلطات واحدة من أشهر الاطباق التي تحضرها بشكل يومي الامهات والسيدات في المنازل، نظرا للقيمة الكبيرة التي يحتويها طبق واحد من تلك الأطباق، حيث إن طبق من الخضراوت أو احدي أنواع السلطة الاخري، كفيل بامداد جسدك بطاقة كبيرة طوال اليوم، خاصة في فصل الشتاء، والذي يشعر فية الإنسان بالكسل والوخم الشديد، وعبر موقعنا ثقفني اليوم، سوف نضع لكم تلك الوصفات الشهية واللذيذة، التي يكفيك مقدار خمس دقائق فقط لتحضيرها، ومكوناتها بسيطة للغاية ومتاحة في المنزل بالفعل، وقد يطلق البعض عليها “بابا غنوج”، وهو الإسم الاشهر لتلك السلطة في المجتمع المصري.

“سلطة الباذنجان” طعم ولا أروع مع بعض الطحينة

نقدم لكم طريقة عمل “سلطة الباذنجان” طعم ولا أروع مع بعض الطحينة، وهي طبق بسيط وسريع ويقدم بشكل أكبر بجانب المشاوي، ويحتوي هذا الطبق البسيط علي كم هائل من الحديد الذي يمد أجسادنا بطاقة رهيبة ويفيد الدم بشكل كبير، ويعزز طاقة الإنسان علي مدار اليوم، واليكم المكونات اللازمة للحصول علي هذا الطبق الشهي

2 حبة باذنجان كبير.

معلقة زيت.

2 معلقة كبيرة من الطحينة.

ملح.

كمون.

عصير ليمون.

شطة حسب الرغبة.

نصف معلقة صغيرة ثوم مفروم.

خطوات تحضير سلطة الباذنجان

لضمان نجاح وصفة سلطة الباذنجان “بابا غنوج” فقط عليكي إتباع خطوات بسيطة وسريعة وغاية في السهولة، ولاكن بنفس التقنية التي نحن علي صدد عرضها لكم الآن