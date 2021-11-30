“سلطة الباذنجان” طعم ولا أروع مع بعض الطحينة …تقدم بجانب المشاوي ومنفردة

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“سلطة الباذنجان” طعم ولا أروع مع بعض الطحينة، تعتبر السلطات واحدة من أشهر الاطباق التي تحضرها بشكل يومي الامهات والسيدات في المنازل، نظرا للقيمة الكبيرة التي يحتويها طبق واحد من تلك الأطباق، حيث إن طبق من الخضراوت أو احدي أنواع السلطة الاخري، كفيل بامداد جسدك بطاقة كبيرة طوال اليوم، خاصة في فصل الشتاء، والذي يشعر فية الإنسان بالكسل والوخم الشديد، وعبر موقعنا ثقفني اليوم، سوف نضع لكم تلك الوصفات الشهية واللذيذة، التي يكفيك مقدار خمس دقائق فقط لتحضيرها، ومكوناتها بسيطة للغاية ومتاحة في المنزل بالفعل، وقد يطلق البعض عليها “بابا غنوج”، وهو الإسم الاشهر لتلك السلطة في المجتمع المصري.“سلطة الباذنجان” طعم ولا أروع مع بعض الطحينة
نقدم لكم طريقة عمل “سلطة الباذنجان” طعم ولا أروع مع بعض الطحينة، وهي طبق بسيط وسريع ويقدم بشكل أكبر بجانب المشاوي، ويحتوي هذا الطبق البسيط علي كم هائل من الحديد الذي يمد أجسادنا بطاقة رهيبة ويفيد الدم بشكل كبير، ويعزز طاقة الإنسان علي مدار اليوم، واليكم المكونات اللازمة للحصول علي هذا الطبق الشهي
- 2 حبة باذنجان كبير.
- معلقة زيت.
- 2 معلقة كبيرة من الطحينة.
- ملح.
- كمون.
- عصير ليمون.
- شطة حسب الرغبة.
- نصف معلقة صغيرة ثوم مفروم.
لضمان نجاح وصفة سلطة الباذنجان “بابا غنوج” فقط عليكي إتباع خطوات بسيطة وسريعة وغاية في السهولة، ولاكن بنفس التقنية التي نحن علي صدد عرضها لكم الآن
- الخطوة الأولى هي القيام بعملية شوي الباذنجان، وذلك عن طريق وضعة في فرن البتوجاز، أو علي النار مباشرة، وتعتبر طريقة الشوي علي نار البتوجاز هي الطريقة الأسرع علي الاطلاق.
- الآن ابدأي في تقشير الباذنجان والتخلص تمام من القشور السوداء بالخارج.
- في وعاء عميق قومي بوضع الباذنجان وفرمة جيدا.
- الآن قومي باضافة الطحينة والزيت والليمون والملح ونصف معلقة صغيرة من الثوم المفروم.
- يمكنك كذلك إضافة الشطة حسب الرغبة، وهي تعطي مذاق مميز ولذيذ، ولاكن البعض لا يحب النكهة الحارة للماكولات، لذلك يمكنك الاستغناء عنها.
- اخيرا امزجي كافة المكونات وقدميها مع الخبز وبعض المشاوي.
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“سلطة الباذنجان” طعم ولا أروع مع بعض الطحينة، تعتبر السلطات واحدة من أشهر الاطباق التي تحضرها بشكل يومي الامهات والسيدات في المنازل، نظرا للقيمة الكبيرة التي يحتويها طبق واحد من تلك الأطباق، حيث إن طبق من الخضراوت أو احدي أنواع السلطة الاخري، كفيل بامداد جسدك بطاقة كبيرة طوال اليوم، خاصة في فصل الشتاء، والذي يشعر فية الإنسان بالكسل والوخم الشديد، وعبر موقعنا ثقفني اليوم، سوف نضع لكم تلك الوصفات الشهية واللذيذة، التي يكفيك مقدار خمس دقائق فقط لتحضيرها، ومكوناتها بسيطة للغاية ومتاحة في المنزل بالفعل، وقد يطلق البعض عليها “بابا غنوج”، وهو الإسم الاشهر لتلك السلطة في المجتمع المصري.“سلطة الباذنجان” طعم ولا أروع مع بعض الطحينة
نقدم لكم طريقة عمل “سلطة الباذنجان” طعم ولا أروع مع بعض الطحينة، وهي طبق بسيط وسريع ويقدم بشكل أكبر بجانب المشاوي، ويحتوي هذا الطبق البسيط علي كم هائل من الحديد الذي يمد أجسادنا بطاقة رهيبة ويفيد الدم بشكل كبير، ويعزز طاقة الإنسان علي مدار اليوم، واليكم المكونات اللازمة للحصول علي هذا الطبق الشهي
- 2 حبة باذنجان كبير.
- معلقة زيت.
- 2 معلقة كبيرة من الطحينة.
- ملح.
- كمون.
- عصير ليمون.
- شطة حسب الرغبة.
- نصف معلقة صغيرة ثوم مفروم.
لضمان نجاح وصفة سلطة الباذنجان “بابا غنوج” فقط عليكي إتباع خطوات بسيطة وسريعة وغاية في السهولة، ولاكن بنفس التقنية التي نحن علي صدد عرضها لكم الآن
- الخطوة الأولى هي القيام بعملية شوي الباذنجان، وذلك عن طريق وضعة في فرن البتوجاز، أو علي النار مباشرة، وتعتبر طريقة الشوي علي نار البتوجاز هي الطريقة الأسرع علي الاطلاق.
- الآن ابدأي في تقشير الباذنجان والتخلص تمام من القشور السوداء بالخارج.
- في وعاء عميق قومي بوضع الباذنجان وفرمة جيدا.
- الآن قومي باضافة الطحينة والزيت والليمون والملح ونصف معلقة صغيرة من الثوم المفروم.
- يمكنك كذلك إضافة الشطة حسب الرغبة، وهي تعطي مذاق مميز ولذيذ، ولاكن البعض لا يحب النكهة الحارة للماكولات، لذلك يمكنك الاستغناء عنها.
- اخيرا امزجي كافة المكونات وقدميها مع الخبز وبعض المشاوي.
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