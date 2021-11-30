التين والزيتون على الريق لن تتخيل فوائدهم لجسمك سبحان الله معجزة ذكرت في القرآن لن تتركه بعد اليوم

التين والزيتون ذكرهما الله عز وجل فى إشارة ربانية لفوائدهم العديدة في كونهم إحدى الفواكه التي ذكرت في القرآن وأقسم بهم المولى عز وجل في كتابه الكريم حيث أنهما يمتلكان العديد من الفوائد الصحية للجسم نظراً لاحتوائهم على مادة الميثيون والتي يحصل عليها الجسم عند تناول الفاكهتين معاً.

التين والزيتون على الريق

سنستعرض فوائد كل منهم

فوائد التين والزيتون

تأتي أهمية التين والزيتون في احتوائها على مادة الميثالونيدات وتتمثل أهمية هذه المادة في مد الجسم بالحيوية والطاقة التي يحتاج إليها.

كما أنها تساعد على خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم كما تعمل على تحسين عملية التمثيل الغذائي في الجسم وتساعد تلك المادة على تقوية عضلة القلب والقضاء على جميع علامات الشيخوخة المبكرة.

فوائد التين

يعمل التين على تنظيم نسبة ضغط الدم حيث أنه يحتوي على عنصر البوتاسيوم الذي بدوره يساعد على خفض ضغط الدم المرتفع.

كما يتميز التين باحتوائه على نسبة قليلة من الصوديوم ومن المعروف ضرورة الحفاظ على نسبة الصوديوم في الجسم تجنباً للإصابة بأمراض القلب.

يساعد تناول التين على خسارة الوزن والحفاظ على قوام صحي ممشوق بفضل غناه بالألياف وهو الأمر الذي يجعل الشخص يشعر بالشبع حال تناوله كما أنه يساعد في كبت الشهية.

فوائد الزيتون

هناك العديد من المزايا المختلفة والفوائد التي يمد بها الزيتون الجسم حال تناوله حيث أنه يساهم في إنتاج وتجديد خلايا الدم الحمراء بفضل احتوائه على عنصر الحديد.

كما يساعد على الحفاظ على العين وتحسين البصر ووقاية العين من مختلف الأمراض التي تصيبها من أشهر تلك الأمراض التي تصيب العين هو إصابة العدسة بالعتمة الجلوكوما.

كما أنه يعمل على حماية الجلد من مرض السرطان وأعراض الشيخوخة المبكرة كما أنه يساعد على الحفاظ على نضارة البشرة.