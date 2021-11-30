أسهل وألذ طريقة لعمل مخلل الجزر بخطوات بسيطة وطعم رائع ومميز

هناك العديد من أنواع المخللات المختلفة، وهي عبارة عن بعض أنواع الخضار التي يتم تخليلها في مياه مملحة، ويصبح طعمها لذيذ وجميل، ويعتبر المخلل من أهم المقبلات التي توضع بجانب الكثير من الأطعمة في أي وجبة سواء كانت إفطار أو غداء، أو حتى للعشاء تساعد في فتح الشهية بشكل كبير، ومن أهم الأنواع المحبوبة جدًا هي عمل الجزر المخلل، له طعم مختلف وجميل، ويمكن عمله في المنزل بشكل وطعم افضل من الجاهز، وسوف نتعرف على طريقة تحضيره الان من خلال متابعة هذا المقال.

طريقة عمل الجزر المخلل

بدلًا من شراء المخلل من المحلات، ويصبح غير مضمون في مكوناته أو في جودته، يمكنك الآن تجهيزه في المنزل بشكل مضمون، وسوف تستمتعين بأجمل مخلل خيار بكل سهولة وطريقة عمله كالتالي:

نصف كيلو من الجزر.

أربع ملاعق من الخل الابيض كبار.

فصين من الثوم.

اربع ورقات لورا.

عدد خمس قرون فلفل اخضر ويفضل أن يكون حار ولكن حسب الرغبة.

ثلاث أكواب من الماء.

أربع ملاعق من الملح كبيرة.

قومي بغسل الجزر في البداية وإزالة أي أتربة أو أوساخ عالقة به.

قومي بتقشير الجزر جيدًا قبل الاستخدام.

قطعي الجزر إلى اصابع صغيرة الحجم أو حسب الشكل المناسب لكي.

الان تحضير الفلفل وقومي بتقطيع نصفين بدون أن ينفصلان.

احضري فصوص الثوم وقطعيها قطع صغيرة ثم اهرسيها جيدًا.

احضري برطمان متوسط الحجم أو يتناسب مع كمية الجزر ويصبح هنا مساحة بداخله لوضع المياه.

قومي الان بتنظيف البرطمان جيدًا واتركيه جانبًا.

احضري وعاء كبير وضعي به الماء ثم أضيفي الملح وورق الورا، ورشة من الشطة والخل أيضًا.

قومي بتقليب كل المكونات واستمري حتى يذوب الملح.

الآن ارفعي هذه المكونات على النار حتى يتم الغليان.

اتركيها تبرد قليلًا.

احضري البرطمان.

أضيفي به الجزر، والثوم والفلفل.

اخلطيهم جيدًا في البرطمان، ثم أضيفي المياه المالحة داخل البرطمان ولابد أن تغطي المياه الجزر تمامًا.

الان يمكنك تغطية البرطمان جيدًا واتركيه في مكان دافيء وذلك لمدة عشرة أيام، ولا يفضل الفتح عليه قبل هذه المدة.

بعد الانتهاء يمكنك تذوقه الآن، وبعد نضجه احتفظي بالجزر داخل الثلاجة حتى لا يفسد.

مكونات عمل مخلل الجزرطريقة تحضير مخلل الجزر