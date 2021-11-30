عجينة السمبوسة الذهبية الهشة اعمليها بـ 3 مكونات بس

عجينة السمبوسة، يعتبر طبق السمبوسك من أكثر أنواع المقبلات التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص ويمكن تحضير عجينة السمبوسك بأكثر من حشو ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم طريقة تحضير عجينة السمبوسك. تحضير عجينة السمبوسك: تحضير عجينة السمبوسك: يتم تحضير عجينة السمبوسك بطريقة سهلة وبسيطة وإليكم في السطور الآتية المقادير: كأسان من الدقيق الأبيض.

كأس من المياه.

رشة من الملح.

ملعقة كبيرة من الزيت. خطوات تحضير عجينة السمبوسك: خطوات تحضير عجينة السمبوسك: يتم تحضير عجينة السمبوسك باتباع خطوات بسيطة وغير مكلفة وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير عجينة السمبوسك: الحصول على إناء عميق ويتم وضع فيه كلًا من الملح والزيت النباتي. يتم رفع الإناء على النار ويتم تركه لحين أن يغلي ثم بعد ذلك يتم إضافة الدقيق ويتم رفعه من على النار ويتم تحريك المكونات بالاعتماد على المعلقة. يتم ترك الخليط جانبًا لحين أن يبرد ثم يتم فركه باليدين لحين أن يتم الحصول على عجينة ويتم تركه لمدة ربع ساعة لحين أن يرتاح. يتم رش كمية قليلة من الدقيق على سطح رخامي ويتم فرد العجين بالاعتماد على العصا لحين أن يتم الحصول على عجينة رقيقة. يتم تقطيع العجينة طوليًا من أجل أن يتم حشوها. يتم تجهيز الحشو ثم يتم وضعه في حبات السمبوسك. الحصول على إناء ويتم وضع فيه الزيت النباتي ثم قلي حبات السمبوسك فيه. طريقة تحضير عجينة السمبوسك بالخضار المشكل: طريقة تحضير عجينة السمبوسك بالخضار المشكل: إليكم في السطور الآتية مقادير تحضير عجينة السمبوسك بالخضار المشكل: لحم مفروم.

بصلة حجمها صغير.

فصان من الثوم.

جزرة حجمها كبير.

ربع كأس من البازيلاء.

ثمرتان من الطماطم.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة من بهارات الطبخ.

هال مطحون.

قرفة.

ملح.

زنجبيل.

ملعقة من الكاري.

ملعقتان من زيت الزيتون. خطوات التحضير: خطوات التحضير: يتم تحضير عجينة السمبوسك بالخضار من خلال إحضار كلًا من التالي: الحصول على مقلاة واسعة ويتم وضع فيها الزيت ويتم تركه لحين أن يسخن ثم يتم إضافة البصل والتقليب لحين أن يصبح طري. يتم إضافة كلًا من الثوم واللحم المفروم وتركه على نار هادئة ثم يتم التقليب مع إضافة باقي مقادير الحشو وتركه على النار لحين أن ينضج. الوسوم

عجينة السمبوسة، يعتبر طبق السمبوسك من أكثر أنواع المقبلات التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص ويمكن تحضير عجينة السمبوسك بأكثر من حشو ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم طريقة تحضير عجينة السمبوسك. تحضير عجينة السمبوسك: تحضير عجينة السمبوسك: يتم تحضير عجينة السمبوسك بطريقة سهلة وبسيطة وإليكم في السطور الآتية المقادير: كأسان من الدقيق الأبيض.

كأس من المياه.

رشة من الملح.

ملعقة كبيرة من الزيت. خطوات تحضير عجينة السمبوسك: خطوات تحضير عجينة السمبوسك: يتم تحضير عجينة السمبوسك باتباع خطوات بسيطة وغير مكلفة وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير عجينة السمبوسك: الحصول على إناء عميق ويتم وضع فيه كلًا من الملح والزيت النباتي. يتم رفع الإناء على النار ويتم تركه لحين أن يغلي ثم بعد ذلك يتم إضافة الدقيق ويتم رفعه من على النار ويتم تحريك المكونات بالاعتماد على المعلقة. يتم ترك الخليط جانبًا لحين أن يبرد ثم يتم فركه باليدين لحين أن يتم الحصول على عجينة ويتم تركه لمدة ربع ساعة لحين أن يرتاح. يتم رش كمية قليلة من الدقيق على سطح رخامي ويتم فرد العجين بالاعتماد على العصا لحين أن يتم الحصول على عجينة رقيقة. يتم تقطيع العجينة طوليًا من أجل أن يتم حشوها. يتم تجهيز الحشو ثم يتم وضعه في حبات السمبوسك. الحصول على إناء ويتم وضع فيه الزيت النباتي ثم قلي حبات السمبوسك فيه. طريقة تحضير عجينة السمبوسك بالخضار المشكل: طريقة تحضير عجينة السمبوسك بالخضار المشكل: إليكم في السطور الآتية مقادير تحضير عجينة السمبوسك بالخضار المشكل: لحم مفروم.

بصلة حجمها صغير.

فصان من الثوم.

جزرة حجمها كبير.

ربع كأس من البازيلاء.

ثمرتان من الطماطم.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة من بهارات الطبخ.

هال مطحون.

قرفة.

ملح.

زنجبيل.

ملعقة من الكاري.

ملعقتان من زيت الزيتون. خطوات التحضير: خطوات التحضير: يتم تحضير عجينة السمبوسك بالخضار من خلال إحضار كلًا من التالي: الحصول على مقلاة واسعة ويتم وضع فيها الزيت ويتم تركه لحين أن يسخن ثم يتم إضافة البصل والتقليب لحين أن يصبح طري. يتم إضافة كلًا من الثوم واللحم المفروم وتركه على نار هادئة ثم يتم التقليب مع إضافة باقي مقادير الحشو وتركه على النار لحين أن ينضج.

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