طريقة أكواب كيك تيراميسيو الباردة طبقات بسكويت مع شوكولاته بدون فرن

أكواب كيك تراميسيو طبقات الباردة يحبها الأطفال بدون فرن، تعتبر كيك تراميسيو أو كيك بسكويت باردة من أشهر أنواع الكيك الخفيف وسهل وسريع التحضير أيضا، واليوم سنحضره بطريقة مبتكرة احترافية في كاسات بشكل مميز جدا تشرفك أمام أسرتك وضيوفك، كما أن كيك تيراميسيو من الحلويات التي تمد الجسم بالطاقة التي يحتاج لها لأنها تحتوي على سكر وكاكاو والقهوة كلها مواد تعطي الجسم الطاقة اللازمة له، حيث سنقدمها باستخدام مكونات بسيطة وسهلة من البسكويت والكريمة وتصنع طبقات من الكاكاو والشوكولاته، وتعد كاسات تيراميسيو حلى خفيف مشبع طرية سهلة الهضم، يسهل لكل ربة منزل إعدادها في أي وقت من دون عناء وجهد كبير فتابعوا معنا مقادير وخطوات التحضير لأكواب حلى تراميسيو اللذيذة. طريقة أكواب كيك تيراميسيو الباردة طبقات حلويات نحتاج إلى كوب من كريمة الخفق السائلة. نصف كوب من السكر حبيبات. كوب من جبن كريمي بدون ملح. نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا. نصف كيلو من بسكويت السادة أو بسكويت فينجر. كوب من الماء الدافئ. 2 ملعقة كبيرة من قهوة سريعة ذوبان. لتزين وجه أكواب تيراميسيو نحتاج إلى كوب من شوكولاته مبشورة. نصف كوب من الكاكاو المحلى. تحضير أكواب تيراميسيو الباردة بالشوكولاته وكريمة في بداية يضاف في وعاء المضرب الكهربائي كريمة الخفق ومعها كوب سكر وتخفق لمدة لا تقل عن 5 دقائق.

حتى تجدي معك كريمة هشة وتلاحظي أن قوام كريمة تضاعف والسكر ذاب تماما.

ثم يضاف عليهم الجبن كريمي خالي ملح وملعقة الفانيليا والخفق مرةأخرى لمدة دقيقة حتى تمتزج.

تترك كريمة جانبا ونحضر بسكويت وفي وعاء يضاف النسكافية وعليه كوب ونصف الكوب من الماء الدافئ وتخلط معا.

جهزي أكواب تقديم تيراميسيو واغمسي بسكويت في مزيج النسكافية ويرص في قاعدة الأكواب كلها.

ويغطى البسكويت من طبقة كريمة وعليها طبقة أخرى من البسكويت المبلل في النسكافية.

نحضر وعاء صغير نضع فيه ملعقتين كبيرتين من النسكافيه ونضيف إليه كوب ونصف من الماء الدافئ ونخلطه جيدا

نحضر البسكويت حوالي 400 جرام ونجهز أكواب التقديم المناسبة لتقديم التيراميسو فيها

ثم نقوم بغمس بسكويت التيراميسو في النسكافية ثم نرصه في الأكواب وعليه طبقة أخرى من الكريمة وتكرر تلك الخطوة 3 مرات.

ثم تزين وجه أكواب التيراميسيو بأي زينه ترغبين سواء كان بالشوكولاته مبشورة أو تذيبي الشوكولاته مع كريمة.

يكون صوص كريمة شوكولاته تزين بها الأكواب ويرش عليها المكسرات أو تزين بالخطوط الطولية والعرضية للشكولاته.

وعندما تنتهي من عمل أكواب تيراميسيو وتزيينها قومي بإدخالها الثلاجة لمدة ساعة قبل أن تقدم. طريقة أكواب كيك تيراميسيو الباردة طبقات حلوياتتحضير أكواب تيراميسيو الباردة بالشوكولاته وكريمة الوسوم

أكواب كيك تراميسيو طبقات الباردة يحبها الأطفال بدون فرن، تعتبر كيك تراميسيو أو كيك بسكويت باردة من أشهر أنواع الكيك الخفيف وسهل وسريع التحضير أيضا، واليوم سنحضره بطريقة مبتكرة احترافية في كاسات بشكل مميز جدا تشرفك أمام أسرتك وضيوفك، كما أن كيك تيراميسيو من الحلويات التي تمد الجسم بالطاقة التي يحتاج لها لأنها تحتوي على سكر وكاكاو والقهوة كلها مواد تعطي الجسم الطاقة اللازمة له، حيث سنقدمها باستخدام مكونات بسيطة وسهلة من البسكويت والكريمة وتصنع طبقات من الكاكاو والشوكولاته، وتعد كاسات تيراميسيو حلى خفيف مشبع طرية سهلة الهضم، يسهل لكل ربة منزل إعدادها في أي وقت من دون عناء وجهد كبير فتابعوا معنا مقادير وخطوات التحضير لأكواب حلى تراميسيو اللذيذة. طريقة أكواب كيك تيراميسيو الباردة طبقات حلويات نحتاج إلى كوب من كريمة الخفق السائلة. نصف كوب من السكر حبيبات. كوب من جبن كريمي بدون ملح. نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا. نصف كيلو من بسكويت السادة أو بسكويت فينجر. كوب من الماء الدافئ. 2 ملعقة كبيرة من قهوة سريعة ذوبان. لتزين وجه أكواب تيراميسيو نحتاج إلى كوب من شوكولاته مبشورة. نصف كوب من الكاكاو المحلى. تحضير أكواب تيراميسيو الباردة بالشوكولاته وكريمة في بداية يضاف في وعاء المضرب الكهربائي كريمة الخفق ومعها كوب سكر وتخفق لمدة لا تقل عن 5 دقائق.

حتى تجدي معك كريمة هشة وتلاحظي أن قوام كريمة تضاعف والسكر ذاب تماما.

ثم يضاف عليهم الجبن كريمي خالي ملح وملعقة الفانيليا والخفق مرةأخرى لمدة دقيقة حتى تمتزج.

تترك كريمة جانبا ونحضر بسكويت وفي وعاء يضاف النسكافية وعليه كوب ونصف الكوب من الماء الدافئ وتخلط معا.

جهزي أكواب تقديم تيراميسيو واغمسي بسكويت في مزيج النسكافية ويرص في قاعدة الأكواب كلها.

ويغطى البسكويت من طبقة كريمة وعليها طبقة أخرى من البسكويت المبلل في النسكافية.

نحضر وعاء صغير نضع فيه ملعقتين كبيرتين من النسكافيه ونضيف إليه كوب ونصف من الماء الدافئ ونخلطه جيدا

نحضر البسكويت حوالي 400 جرام ونجهز أكواب التقديم المناسبة لتقديم التيراميسو فيها

ثم نقوم بغمس بسكويت التيراميسو في النسكافية ثم نرصه في الأكواب وعليه طبقة أخرى من الكريمة وتكرر تلك الخطوة 3 مرات.

ثم تزين وجه أكواب التيراميسيو بأي زينه ترغبين سواء كان بالشوكولاته مبشورة أو تذيبي الشوكولاته مع كريمة.

يكون صوص كريمة شوكولاته تزين بها الأكواب ويرش عليها المكسرات أو تزين بالخطوط الطولية والعرضية للشكولاته.

وعندما تنتهي من عمل أكواب تيراميسيو وتزيينها قومي بإدخالها الثلاجة لمدة ساعة قبل أن تقدم. طريقة أكواب كيك تيراميسيو الباردة طبقات حلوياتتحضير أكواب تيراميسيو الباردة بالشوكولاته وكريمة

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