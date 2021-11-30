طريقة صبغ الحواجب بالقهوة في المنزل والحصول على لون غني ورائع بدون مواد كيماوية

‏هناك عدد كبير للغاية من الفتيات التي تقوم بالاهتمام بمظهرهها وهيئتها وشكل حواجبها، ومن أهمها صبغ الحواجب وخصوصاً قبل المناسبات الهامة، وتلجأ العديد من الفتيات إلى صبغ الحواجب من خلال تطبيق التاتو عليها والذي يتسبب في أضرار بالغة للبشرة والشعر والحواجب، ويعمل على تساقطه وإصابة الجلد بأمراض مختلفة، ولكننا اليوم نقدم لكم طريقة صبغ الحواجب بمكونات طبيعية بعيداً عن الكيماويات او الصبغات التي تحتوي على نسبة عالية من المواد الكيماوية التي تسبب في الضرر البالغ للبشرة.

‏طريقة صبغ الحواجب بالقهوة بأمان

‏أصبح الآن يمكننا صبغ الحواجب بالمكونات الطبيعية ومن بينها القهوة مع الكاكاو، من خلال ما يلي:

إضافة ملعقتين كبيرتين من مسحوق البن بالإضافة إلى ملعقة صغيرة من الكاكاو في وعاء صغير.

نقوم تقليب المكونات جيداً مع التأكد من تداخل جميع المكونات والحرص على استخدام البن ذات نسبة عالية للغاية من الكافيين والذي يساعد في تكثيف الحواجب وإثراءها وإعطائها لون غني للغاية.

أما عن الكاكاو فإنه يعمل على تفتيح لون الصبغة وفي حالة الرغبة في أن يصبح اللون داكن أكثر يتم زيادة نسبة الكاكاو بشكل كبير.

بعدها نقوم بإضافة كمية قليلة من زيت جوز الهند وتقليب المكونات سوياً بشكل جيد للغاية،

وعندما نحصل على الخليط شبه السائل نقوم بإضافته على الحواجب باستخدام فرشاة دقيقة للغاية، ورسمها بالشكل المطلوب ثم تترك لمدة 10 دقائق وبعدها يتم غسلها جيداً وسوف تحصلين على نتيجة مرضية للغاية.

‏فوائد القهوة في صبغ شعر الحواجب

‏تعتبر القهوة من المكونات الطبيعية التي تقدم عدد كبير للغاية من الفوائد أثناء استخدامها في عملية صبغ الشعر أو الحاجب، فهي من المكونات الغنية بمضادات الأكسدة التي تمكن الشعر من التحول إلى أي لون ممكن من خلال التركيز عليه بزيادة نسبة القهوة او تقليلها، كما أنها تتضمن على نسبة كبيرة من المركبات التي تساعد في تنعيم الشعر وزيادة كثافته وتحسين مظهره وظهوره بشكل لامع للغاية، ويساعد الكافيين الموجود في القهوة على التنشيط من الدورة الدموية في الجلد، وذلك الأمر يعمل على التعزيز من نمو الشعر بطريقة سريعة للغاية، ويمكننا استخدام القهوة في تدليك شعر الحواجب حتى تساعد في التقليل من المشكلات الموجودة فيه، وتعمل على تكثيفه بشكل جميل ورائع.