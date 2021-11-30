حضري فطائر الباذنجان والجبن بدون فرن فطائر اقتصادية بطعم رائع ولذيذ

تعتبر فطائر الباذنجان والجبن من الأكلات الجميلة التي يمكن تقديمها في وجبة الإفطار أو العشاء فهي تمتاز بمذاق لذيذ ورائع، وهي تعتبر أكلة اقتصادية وغير مكلفة ومكوناتها متوفرة في كل بيت، وتعد من الفطائر المشبعة، وهي من الأكلات الجميلة التي تقدم بحشوة مكعبات الباذنجان المقلية مع الفلفل المقلي والجبن المبشور الذي يعطي لها مذاق رائع ولذيذ، وهي من الفطائر التي تعتبر سريعة في تحضيرها فهي من الفطائر التي يتم تسويتها في مقلاة على النار ولا تحتاج إلي الفرن، فهي فطائر لذيذة وشهية ويمكن إعدادها للأسرة يومياً فهي لا تحتاج إلي الكثير من الوقت، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل فطائر الباذنجان والجبن اللذيذة بخطوات سهلة وسريعة.

مكونات عمل فطائر الباذنجان والجبن

تتكون فطائر الباذنجان من مكونات بسيطة هي كما يلي:ـ

4 أكواب من الطحين.

كوب ونصف من الحليب الدافئ.

نصف كوب زيت.

ملعقة كبيرة سكر.

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ملعقة صغيرة ملح.

للحشو

باذنجان.

جبنة شيدر أو موتزاريلا.

فلفل أحمر حلو.

طريقة التحضير

يتم تحضير فطائر الباذنجان والجبن من خلال مكونات سهلة هي كما يلي:ـ

نبدأ أولاً بتحضير العجينة وذلك بخلط السكر والخميرة مع الحليب ونمزج المكونات جيداً ونترك الخليط لمدة 5 دقائق. في العجان الكهربائي نضيف الدقيق مع الملح ونقلب المكونات جيداً، ثم نضيف الزيت ونقلب المكونات حتي يتجانس الزيت مع الدقيق تماماً. ثم نضيف خليط الحليب والخميرة ونعجن المكونات، حتي تتشكل لدينا عجينة متماسكة وطرية وناعمة الملمس. نترك العجينة لكي تختمر في مكان دافئ حتي يتضاعف حجمها مع مراعاة تغطيتها. ثم نقوم بتقسيم العجينة إلي أجزاء صغيرة ونشكل كل جزء على شكل كرة ثم نترك الكرات ترتاح لمدة 10 دقائق.

طريقة تحضير الحشوة