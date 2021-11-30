استخدم هذا المسحوق لمدة 30 دقيقة لتحويل الشعر الأبيض إلى شعر أسود

وصفات طبيعية لصبغ الشعر الأبيض وتغيير لونه، يسبب ظهور الشعر الأبيض وخاصة في حالة ظهوره بعمر مبكر شعور بالخوف والقلق من انتشاره ولذلك تم إنتاج العديد من أنواع الصبغات للتخلص منه ولكنها تسبب ضرر الشعر ،وينصح بالاستعانة بمكونات طبيعيه لصبغ الشعر الأبيض والتي نذكرها لكم في هذا المقال.

أوراق الكاري لصبغ الشعر

يتم استخدام أوراق الكاري في صباغة الشعر الأبيض وإعطاءه لون داكن مميز عن طريق طحن حفنة من الأوراق ثم إضافتها إلى عشبة برهامي الهندية المطحونة، في عمل قناع يوضع على الشعر جيدا من الجذور حتى الأطراف وينصح أن يترك لمدة ساعة على الأقل ثم يستخدم شامبو عشبي لغسل الشعر.

النيلة والحناء للتخلص من الشعر الأبيض

تستخدم صبغة النيلة وهي أحد الصبغات العشبية في إعطاء لون أسود للشعر ويفضل مزجه مع الحناء لاعطاء الشعر المزيد من اللون الداكن مما يعمل على تغطية اللون الأبيض والحصول على نتيجة مثالية.

صبغ الشعر بزيت جوز الهند

يعمل زيت جوز الهند على تثبيت لون الشعر الداكن ويتم استخدام ربع كوب من زيت جوز الهند مضاف إليه ملعقتين من عصير الليمون في دهن الشعر ثلاث مرات كل أسبوع، حيث يعمل التفاعل بينهما على صبغ الشعر بصورة طبيعية ويتم وضعه على أطراف الشعر حتى الجذور ثم يترك لفترة مناسبة قبل غسله ويتم تكرار استخدام القناع للوصول إلى نتيجة إيجابية.

الشاي الأسود لصبغ الشعر

تعمل أوراق الشاي الأسود على صبغ الشعر وإعطائه لون داكن ولذلك يفضل استخدامه كغسول بعد غسل الشعر وتنظيفه أو يتم استخدامه في صورة صبغة للشعر عن طريق خلط واحد كوب من الشيء معه بلسم الشعر ثم وضعه بعد الغسل العمل قناع للشعر لمدة نصف ساعة ثم غسله بالماء الفاتر.

خلطة الجزر والبنجر لصبغ الشعر بالون البرتقالي المحمر

مع تلك الوصفة التي اثبت فعليتها المذهلة في تغطية الشيب عن طريق صبغة البنجر والجزر من أجل الحصول على شعر برتقالي مايل للاحمرار فقط عليكي بخلط كوب من عصير البنجر مع كوب من عصير الجزر مع ملعقتان من زيت جوز الهند ثم يوزع على الشعر ويترك لمدة ساعة وبعدها يشطف بالماء البارد.

صباغة الشعر الابيض بالقهوة للحصول على سعر بني غامق

اقوي وصفة طبيعية تمكنك من الحصول على شعر بني غامق عقب تطبيق الوصفة، فقط عليكي غلى كمية من القهوة مع كمية من الكاكاو أو النسكافيه كما يمكن وضع الاثنين لزيادة اللون، يضاف اليهم ثلاث أكواب من الماء يترك الخليط حتي يغلي ثم يترك ليبرد ويصفي بعدها ثم يوزع على الشعر بالكامل يغطي بفوطة ويترك لمدة ساعتين ثم يشطف بالماء الدافيء.