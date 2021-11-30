اصنعي فطائر البطاطس الطرية بنفسك لتحضير وجبة اقتصادية سريعة ولذيذة

فطائر البطاطس ، من أجمل أنواع الأطعمة الغنية عن التعريف وتشتهر بها جميع البلاد العربية، ويقومون بتحضيرها في البيت بكل سهولة، ولا تكلفنا مصروفات باهظة، وطعمها جميل ورائع، وتحتوي على حشوة الخضروات الطازجة التي تعطي لها طعم طيب ورائحة جميلة، وطريقة تحضيرها في المنزل سهلة، ومكوناتها لا يخلو منزل منها، ويعشقها الصغار والكبار، وسوف نقدم لكم اليوم من خلال موقع ثقفني الإخباري، طريقة عمل فطائر البطاطس الطرية وجبة اقتصادية سريعة ولذيذة بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل. مكونات فطائر البطاطس الطرية مكونات فطائر البطاطس الطرية توجد بعض المكونات البسيطة التي تحتوي عليها هذه الفطائر والتي سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- ثلاث أكواب من الدقيق.

كوب من الماء.

5 حبات من البطاطس المسلوقة.

ملعقتين صغيرتين من الملح.

٢ قرن من الفلفل الرومي المقطع.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

ثلاث ملاعق كبيرة من الكزبرة المفرومة.

ملح وفلفل وبهارات حسب الرغبة.

طبق من البصل الأخضر.

ملعقة صغيرة من الببريكا. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير فطائر البطاطس الطرية بخطوات بسيطة وسهلة وهى كالتالي:- نحضر وعاء ونضع به الدقيق، والملح، ثم نضيف الماء بالتدريج حتى نحصل على عجينة طرية وناعمة. نقوم بتقطيع العجين على شكل دوائر متوسطة الحجم، ثم نتركها ترتاح لمدة عشر دقائق. نحضر طبق كبير ونضع به البطاطس المهروسة، والفلفل الرومي، والبصل الأخضر، والبهارات، والتوابل، والكزبرة الخضراء ثم نقلبهم مع بعض جيدًا حتى يتجانس الخليط. نقوم بفرد كرات العجين على شكل دائرة متوسطة الحجم، ثم نضع كمية مناسبة من الحشو في منتصف العجينة ونغلقها جيدًا من الأطراف. نقوم بفردها بواسطة النشابة حتى نحصل على السمك المناسب للتسوية. بعد ذلك نقوم بإحضار طاسة كبيرة، ثم نضعها على النار ونضع بها القليل من الزيت ونتركها حتى تسخن جيدًا. نضع الفطائر في الطاسة، ثم نقلبها من حين لآخر حتى تتحمر وتنتفخ جيدًا وتأخذ اللون الذهبي الجميل. نرفع الفطائر من الطاسة، ثم نضعها في طبق التقديم ونقدمها ساخنة بألف صحة وهنا. نصائح عند عمل فطائر البطاطس بالمنزل توجد بعض النصائح البسيطة التي يجب التعرف عليها حتى نحصل على وجبة غذائية رائعة وهى كالتالي:- نقوم بإضافة الماء بالتدريج حتى نحصل على عجينة طرية.

نقطع العجين ونتركه لمدة ربع ساعة حتى يرتاح.

نسخن الطاسة على درجة حرارة متوسطة حتى تسخن جيدًا.

غلق العجينة جيدًا من الأطراف حتى لا يخرج الحشو منها أثناء التسوية.

فرد الفطائر بواسطة النشابة حتى تصبح رقيقة وشفافه. الوسوم

فطائر البطاطس ، من أجمل أنواع الأطعمة الغنية عن التعريف وتشتهر بها جميع البلاد العربية، ويقومون بتحضيرها في البيت بكل سهولة، ولا تكلفنا مصروفات باهظة، وطعمها جميل ورائع، وتحتوي على حشوة الخضروات الطازجة التي تعطي لها طعم طيب ورائحة جميلة، وطريقة تحضيرها في المنزل سهلة، ومكوناتها لا يخلو منزل منها، ويعشقها الصغار والكبار، وسوف نقدم لكم اليوم من خلال موقع ثقفني الإخباري، طريقة عمل فطائر البطاطس الطرية وجبة اقتصادية سريعة ولذيذة بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل. مكونات فطائر البطاطس الطرية مكونات فطائر البطاطس الطرية توجد بعض المكونات البسيطة التي تحتوي عليها هذه الفطائر والتي سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- ثلاث أكواب من الدقيق.

كوب من الماء.

5 حبات من البطاطس المسلوقة.

ملعقتين صغيرتين من الملح.

٢ قرن من الفلفل الرومي المقطع.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

ثلاث ملاعق كبيرة من الكزبرة المفرومة.

ملح وفلفل وبهارات حسب الرغبة.

طبق من البصل الأخضر.

ملعقة صغيرة من الببريكا. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير فطائر البطاطس الطرية بخطوات بسيطة وسهلة وهى كالتالي:- نحضر وعاء ونضع به الدقيق، والملح، ثم نضيف الماء بالتدريج حتى نحصل على عجينة طرية وناعمة. نقوم بتقطيع العجين على شكل دوائر متوسطة الحجم، ثم نتركها ترتاح لمدة عشر دقائق. نحضر طبق كبير ونضع به البطاطس المهروسة، والفلفل الرومي، والبصل الأخضر، والبهارات، والتوابل، والكزبرة الخضراء ثم نقلبهم مع بعض جيدًا حتى يتجانس الخليط. نقوم بفرد كرات العجين على شكل دائرة متوسطة الحجم، ثم نضع كمية مناسبة من الحشو في منتصف العجينة ونغلقها جيدًا من الأطراف. نقوم بفردها بواسطة النشابة حتى نحصل على السمك المناسب للتسوية. بعد ذلك نقوم بإحضار طاسة كبيرة، ثم نضعها على النار ونضع بها القليل من الزيت ونتركها حتى تسخن جيدًا. نضع الفطائر في الطاسة، ثم نقلبها من حين لآخر حتى تتحمر وتنتفخ جيدًا وتأخذ اللون الذهبي الجميل. نرفع الفطائر من الطاسة، ثم نضعها في طبق التقديم ونقدمها ساخنة بألف صحة وهنا. نصائح عند عمل فطائر البطاطس بالمنزل توجد بعض النصائح البسيطة التي يجب التعرف عليها حتى نحصل على وجبة غذائية رائعة وهى كالتالي:- نقوم بإضافة الماء بالتدريج حتى نحصل على عجينة طرية.

نقطع العجين ونتركه لمدة ربع ساعة حتى يرتاح.

نسخن الطاسة على درجة حرارة متوسطة حتى تسخن جيدًا.

غلق العجينة جيدًا من الأطراف حتى لا يخرج الحشو منها أثناء التسوية.

فرد الفطائر بواسطة النشابة حتى تصبح رقيقة وشفافه.

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