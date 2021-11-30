اصنعي بنفسك كريم الكركم الرهيب وتمتعي ببشرة بيضاء وخالية من التجاعيد

يعتبر كريم الكركم من أكثر الكريمات الطبيعية التي تفضلها أغلب النساء، لأنه يعمل على تفتيح البشرة ويحافظ على نضارتها ويجعلها أكثر نعومة وحيوية، كما يحميها من التشققات وأشعة الشمس الضارة التي تسبب غمقان البشرة، وكذلك يعمل على محاربة التجاعيد والقضاء عليها نهائيًا، وهو من الكريمات التي تباع في الأسواق بأسعار باهظة الثمن، والكريم يحتوي على مكونات طبيعة تساعد على حماية البشرة من عوامل الطقس الضارة، ولا يحتوي على أي مواد ضارة بالبشرة مثل الكريم الصناعية التي تسبب الالتهابات والحساسية للبشرة، كما تسبب حكة الجلد إذا استخدمت لفترات طويلة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، طريقة عمل كريم الكركم السحري لتخلص من الاسمرار والتجاعيد نهائياً بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل. مكونات كريم الكركم السحرى مكونات كريم الكركم السحرى يحتوي هذا الكريم الرائع على بعض المكونات البسيطة التي سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:- ملعقة كبيرة من الكركم.

ملعقة كبيرة من دقيق الأرز.

مقدار ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من العسل.

ملعقة صغيرة من الزبادي. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الكركم السحري لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد في دقائق بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يلي:- نقوم بوضع جميع المكونات السابقة مع بعضها البعض، ثم نقوم بتقليبهم جيدًا. نستمر بالتقليب حتى يصبح الخليط ثقيل القوام، ثم نضع الخليط في وعلبة ونحتفظ به في الثلاجة. نقوم بوضع الكريم على الوجه لمدة ساعة كاملة، ثم نقوم بغسل الوجه بالماء البارد. نستمر بوضع الكريم على الوجه لمدة شهر تقريبًا حتى نحصل على أروع النتائج. فوائد كريم الكركم للبشرة توجد بعض الفوائد الهائلة التي يحتوي عليها الكريم وهى كما يأتي:- يعمل على غلق المسام الواسعة بشكل كبير.

يحتوي على مواد مضادة للأكسدة تعمل على حماية الجلد من التجاعيد المبكرة.

يعمل على تبييض البشرة، كما يحميها من الجفاف.

يزيل التصبغات الجلدية الناتجة عن آثار الحبوب والبثور.

يقضي على الهالات السوداء التي تظهر حول العين.

يحارب البكتيريا والجراثيم المسببة للبثور السوداء التي تشوه مظهر الوجه.

يخلص البشرة من الدهون والزيوت الزائدة التي تتراكم داخل مسام البشرة. طريقة عمل ماسك الكركم والليمون لتفتيح البشرة طريقة عمل ماسك الكركم والليمون لتفتيح البشرة سوف نتعرف معكي يا سيدتي على طريقة تحضير ماسك الكركم والليمون وهى كما يأتي:- نحضر وعاء ونضع به ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون، وملعقة صغيرة من الكركم المسحوق، ونخلطهم مع بعض جيدًا. نوزع الخليط على البشرة، ثم نتركه مدة عشرون دقيقة، ثم نقوم بشطف البشرة بالماء الفاتر مع تدليكها بشكل دائري. نكرر وضع هذا الماسك مرتين في الأسبوع قبل النوم، حتى نحصل على بشرة بيضاء ونظيفة في وقت قصير. الوسوم

يعتبر كريم الكركم من أكثر الكريمات الطبيعية التي تفضلها أغلب النساء، لأنه يعمل على تفتيح البشرة ويحافظ على نضارتها ويجعلها أكثر نعومة وحيوية، كما يحميها من التشققات وأشعة الشمس الضارة التي تسبب غمقان البشرة، وكذلك يعمل على محاربة التجاعيد والقضاء عليها نهائيًا، وهو من الكريمات التي تباع في الأسواق بأسعار باهظة الثمن، والكريم يحتوي على مكونات طبيعة تساعد على حماية البشرة من عوامل الطقس الضارة، ولا يحتوي على أي مواد ضارة بالبشرة مثل الكريم الصناعية التي تسبب الالتهابات والحساسية للبشرة، كما تسبب حكة الجلد إذا استخدمت لفترات طويلة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، طريقة عمل كريم الكركم السحري لتخلص من الاسمرار والتجاعيد نهائياً بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل. مكونات كريم الكركم السحرى مكونات كريم الكركم السحرى يحتوي هذا الكريم الرائع على بعض المكونات البسيطة التي سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:- ملعقة كبيرة من الكركم.

ملعقة كبيرة من دقيق الأرز.

مقدار ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من العسل.

ملعقة صغيرة من الزبادي. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الكركم السحري لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد في دقائق بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يلي:- نقوم بوضع جميع المكونات السابقة مع بعضها البعض، ثم نقوم بتقليبهم جيدًا. نستمر بالتقليب حتى يصبح الخليط ثقيل القوام، ثم نضع الخليط في وعلبة ونحتفظ به في الثلاجة. نقوم بوضع الكريم على الوجه لمدة ساعة كاملة، ثم نقوم بغسل الوجه بالماء البارد. نستمر بوضع الكريم على الوجه لمدة شهر تقريبًا حتى نحصل على أروع النتائج. فوائد كريم الكركم للبشرة توجد بعض الفوائد الهائلة التي يحتوي عليها الكريم وهى كما يأتي:- يعمل على غلق المسام الواسعة بشكل كبير.

يحتوي على مواد مضادة للأكسدة تعمل على حماية الجلد من التجاعيد المبكرة.

يعمل على تبييض البشرة، كما يحميها من الجفاف.

يزيل التصبغات الجلدية الناتجة عن آثار الحبوب والبثور.

يقضي على الهالات السوداء التي تظهر حول العين.

يحارب البكتيريا والجراثيم المسببة للبثور السوداء التي تشوه مظهر الوجه.

يخلص البشرة من الدهون والزيوت الزائدة التي تتراكم داخل مسام البشرة. طريقة عمل ماسك الكركم والليمون لتفتيح البشرة طريقة عمل ماسك الكركم والليمون لتفتيح البشرة سوف نتعرف معكي يا سيدتي على طريقة تحضير ماسك الكركم والليمون وهى كما يأتي:- نحضر وعاء ونضع به ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون، وملعقة صغيرة من الكركم المسحوق، ونخلطهم مع بعض جيدًا. نوزع الخليط على البشرة، ثم نتركه مدة عشرون دقيقة، ثم نقوم بشطف البشرة بالماء الفاتر مع تدليكها بشكل دائري. نكرر وضع هذا الماسك مرتين في الأسبوع قبل النوم، حتى نحصل على بشرة بيضاء ونظيفة في وقت قصير.

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