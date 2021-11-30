طريقة عمل شاورما على الفحم بالدجاج واللحم في البيت وسر تتبيلة المطاعم

طريقة عمل شاورما على الفحم دجاج ولحم في البيت بنفسك زي المطاعم بالضبط بطريقة سهلة وسريعة ومكونات بسيطة، تختلف طريقة عمل شاورما على الفحم باختلاف ما يضاف إليها من إضافات تعمل في صدد تنوع النكهات، وتعتمد كافة هذه الطرق على عدد من الثوابت يكون منها البهارات المختلفة، سواء كانت لحم أو فراخ مع ضرورة نقع اللحم فترة طويلة من اجل الحصول على المذاق الطيب وهي أكلة عثمانية قديمة يفضلها الصغار والكبار.

شاورما على الفحم

هناك الكثير من الوصفات التي يمكننا بها تحضر شاورما الدجاج أو اللحم في المنزل والنتيجة مثل شاورما الدجاج السوري علي الفحم الذي نتناولها في المطاعم، وهذه ما سنتعرف عليه فيما يلي:

نحتاج الي عدد 8 من فصوص الثوم الناعم.

نصف الكوب زيت زيتون مع ثلثي الكوب خل.

2 ملعقة كبيرة بهارات دجاج مع كميات متناسبة من الملح والفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من كل من الكركم والقرفة الناعمة.

عدد 2 من حبات الطماطم مع أضافه الفلفل الحار بحسب الرغبة.

طريقة عمل شاورما على الفحم

لقد تعرفنا اولا علي تتبيلة الشاورما والتي احضرنه جميع مكوناتها والآن سنتعرف علي طريقة تجهيز تتبيلة شاورما الدجاج وتحضيرها فيها يأتي:

اولا يجهز الدجاج عن طريق تقطيعه الى قطع صغيرة وأضافه الثوم والبهارات ومقدار الخل والكركم.

ويترك الخليط لمدة 12 ساعة كي يتشرب الدجاج من كافة المكونات قبل التسوية.

نقوم بتشويح الفراخ بعد تتبيله ولكن بدون التتبيلة التي تضاف بعد أن يتم التشويح على نار هادئة الى جفاف الماء.

ثم نضيف الطماطم والفلفل وقليل من الماء بالتدريج الى أن يتم النضج.

ويمكن أضافه حبات من الطماطم على النار مع الفراخ قبل التقديم مباشرة.

شاورما على الجمر

هناك الكثير من الطرق التي يتم عمل الشاورما بها ومن هذه الأنواع الجديدة هي شاورما اسكندر والشاورما علي الجمر مثل الذي تعد في مدينة الرياض والباحة وفحاء بالسعودية، وهذه هي الوصفة الجديدة الذي سنتعرف عليها الآن:

يفضل أن تكون شاورما الفراخ بصدور الدجاج المقطعة الي قطع متوسطة الحجم.

يضاف الجزر المبشور الى زيت الزيتون والبابريكا ويتبل بها قطع الفراخ.

يوضع لبن الزبادي مع الخل ويضاف الى الخليط السابق وترك الفراخ لمدة 12 ساعة للتتبيل.

بعد تمام التتبيل يتم إشعال الفحم أو الجمر ويوضع الدجاج على الشواية.

مع التقليب من أن الى اخر حتى تمام النضج ثم نقوم بتقديمها بجانب الخبز السوري.

اولا يقطع كل من الفراخ واللحم الى قطع صغيرة الحجم.

ثم يتبل الفراخ بالثوم واللبن الزبادي والتوابل وعصير الليمون.

يوضع المقدار المتبل في الثلاجة لمدة لا تقل عن 6 ساعات.

نقوم برص الصدور المتبلة على الفحم من اجل الشوي.

وعند الحصول على طريقة عمل شاورما على الفحم سهلة يجب مراعاة جودة التتبيل.

مع ترك الخليط لمدة كافية في داخل المبرد من اجل تجانس المواد المتبلة مع مقدار اللحم أو الدجاج.

شاورما ميكس دجاج باللحم