بالمقص فقط هتلفي ورق العنب والكرنب بسرعة الصاروخ بدون ماكينة هتبقي 4 كيلو في دقائق

لف ورق العنب والكرنب بالمقص، اللف لورق العنب والكرنب باستعمال المقص واحدة من بين أبرز الطرق والتي قد اشتهرت وقد انتشر الاعتماد المستمر عليها من قبل بعض ربات المنزل للف الكرنب، أو ورق العنب حيث تعد الطرق الخاصة بالعمل والتجهيز لوصفة المحشي من بين أكثر ما يكون مفضل من الأطعمة في الأسرة المصرية ومن بين الوجبات والتي يتم المزج فيها بين نوعيات من خضراوات مع خليط الأرز مع التوابل، وفيما يأتي من السطور التالية نتعرف بالتفصيل على الطريقة المعتمد عليها باستخدام المقص لتجهيز ورق العنب مع الكرنب ولفهم بمنتهى السرعة بمساعدة المقص.

طريقة لف ورق العنب والكرنب بالمقص

لف ورق العنب والكرنب بالمقص من الممكن أن يتم وبمنتهى السهولة والخطوات المبدئية للتحضير للمحشي تظل ثابتة ولكن تلك الخطوة والتي تعد الفرق الحقيقي بين الطريقة التقليدية والطريقة التي نتعرف عليها الآن هي الخطوة التي نستعين فيها بالمقص لترتيب شكل الأوراق في دقائق للفها بمنتهى السرعة.

خطوات لف ورق العنب والكرنب بالمقص

من أهم الخطوات لأسرع وصفة محشي من الممكن تجهيزها كما سيلي الذكر في النقاط القادمة:

قومي بالإحضار للقدر المناسب لعمل خلطة الأرز مع الخضراوات والبهارات.

غسيل الأرز ثم نقوم بتصفيته وخلطه مع مختلف الإضافات الأخرى من طماطم وأنواع بهارات مثل الفلفل الأسود مع الكمون والبهارات المشكلة.

إضافة عدد بصلتين مبشورتين وفصين من الثوم مع مختلف البهارات ومن الممكن أن ونضيف مكعبين مرقة الدجاج.

الملح والفلفل الأسود على حسب الرغبة.

بعد ذلك نقوم بالإضافة للبقدونس المفروم ومن ثم يتم التقليب لكل المقادير.

تجهيز الأوراق للحشو:

الحشو يتم من خلال الاتباع لما يلي: