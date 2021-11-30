بنصف كيلو من اللحم اعملى أحلى سمبوسك باللحم لكي ولعائلتك بطعم ولا أروع

تعد السمبوسك باللحم من المعجنات الشهية التي يقبل عليها الجميع من الصغار والكبار، وهنا سوف نقدمها بطريقة لذيذة وشهية، ايضاً تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل، وهي العجين واللحم المعصج، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضيرها بسهولة في المنزل، وهي تشبه القطايف الشهية، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل سمبوسك اللحم اللذيذة في المنزل.

مقادير عمل السمبوسك باللحم

تحتوي السمبوسك باللحم على مقادير سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

نصف كيلو من اللحم المفروم.

٢ ملعقة كبيرة من الزيت.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

رشة من الفلفل الأسود المطحون.

حبة من البصل المفروم.

رشة من القرفة.

نصف ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

فلفل أخضر حار مقطع.

زيت غزير.

٤ أكواب من الدقيق.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

كوب وربع من الماء للعجن.

٢ ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

سوف نقدم طريقة بسيطة وغير متعبة لعمل السمبوسك في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

نحضر طاسة ونضع بها الزيت والبصل ونشعل عليه النار ونقلبها حتى تأخذ اللون الذهبي. بعد ذلك نقوم بوضع اللحم المفروم ونقلبه لمدة لا تقل عن عشر دقائق ثم نقوم بإضافة الملح والفلفل والبهارات ونقلبهم جيداً لمدة ٥ دقائق. ثم ننزله من على النار ونتركه ليبرد، ايضاً يمكن إضافة دبس الرمان ليعطي مذاق رائع. بعد ذلك نحضر وعاء عميق ونقوم بوضع الدقيق والبيكنج بودر والزيت ونقلبهم جيداً، ثم نقوم بوضع الماء بشكل تدريجي مع العجن المستمر حتى نحصل على عجينة طرية ونتركها تهدأ لمدة 20 دقيقة. ثم بعد ذلك نقوم بفردها وتقطيعها بإستخدام كوب إلى دوائر صغيرة أو مثلث ويتم حشوها باللحم ويقفل عليها الأطراف، ثم تقلي في الزيت. بعد ذلك توضع على طبق التقديم بجانب الكاتشب والسلطات وتصبح جاهزة للتقديم. وبهذا نكون قد قدمنا أحلى طبق سمبوسك باللحم لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.

فوائد البصل للجسم

هناك عدة فوائد للبصل على الجسم هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

يساعد على تعزيز الجهاز المناعي ويقي من كثير من الأمراض ويحمي من العدوى. يقي من الإصابة بالأنيميا ويعزز كرات الدم الحمراء ويزيد إنتاجها ويقلل من الإصابة باقى الدم. يخفض من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية وتحمي خلايا الجسم من الجذور الحرة.

نصائح عند اختيار اللحم

هناك بعض النصائح التى يجب مراعاتها عند اختيار اللحم الطازج هيا بنا نتعرف عليها وهى كالاتي:-